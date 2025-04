Lina Baracaldo, despedida tras supuesta presión de esposa de minsalud, dice que ha sido intimidada

Lina Baracaldo, exagente interventora para el buque hospital que el Ministerio de Salud quería enviar al Amazonas, afirmó en entrevista con Blu Radio que ha recibido “llamadas intimidantes” de personas que no conoce y le dicen “que tenga cuidado”. Esto, tras la revelación que hizo Daniel Coronell en Los Danieles, de la Revista Cambio, sobre presuntas presiones y amenazas de la doctora Beatriz Gómez Consuegra, esposa de Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, para que se firmara el contrato de 55 mil millones de pesos.

Al ser preguntada dónde se encontraba, expresó que prefería no revelarlo porque “he recibido llamadas intimidantes de personas que no conozco”. Lo que le dicen en dichas comunicaciones es “que tenga cuidado”.

¿Por qué la esposa del ministro de Salud empezó presuntamente a presionarlos?

“La Superintendencia no tenía relación porque el presupuesto venía del ministerio, pero no estaba completamente justificada la totalidad del presupuesto y cada día se hizo la presión más fuerte”, dijo. Sin embargo, la cartera de Salud emitió un comunicado señalando que parte de los recursos vendrían del Hospital San Juan de Dios.

Cuando la doctora Gómez empezó a buscarla, Baracaldo indicó que “sabía claramente que era la esposa del ministro. En varias oportunidades cuando tuvimos reuniones se acercó y me preguntó cuál era el estado de la contratación”.

“Inicialmente pensé que actuaba como superintendente delegada, pero las últimas semanas fueron bastante complejas. La única vez que ella se comunicó telefónicamente conmigo fue esa, antes se comunicaba conmigo la directora de medidas especiales que está subordinada a ella”, pero Beatriz Gómez “ya no pudo soportar la presión y ocurrió lo que ustedes ya conocen”, añadió.

Guillermo Alfonso Jaramillo rechazó los señalamiento contra Beatriz Gómez Consuegra y afirmó que desde su llegada al Ministerio de Salud, los ataques contra su esposa "no han cesado" - Captura de pantalla

“La presión fue muy fuerte manifestándome que yo era la responsable y no entendían por qué no firmaba. Ya posteriormente la presión viene directamente de ella”, la esposa del ministro, dijo Lina Baracaldo.

Indicó que la conversación revelada en Los Danieles “se graba porque las maneras no son las mejores y porque me habían dicho en otros momentos que si no lo hacía tenía que dar un paso al costado”, recalcó.

En dicha comunicación, presuntamente Beatriz Gómez Consuegra les decía a Lina Baracaldo y al abogado Mario Castro, en la que exigía que quedara firmado el contrato: “Ustedes firman hoy o mañana me presentan la renuncia; es más, de una vez”.

“Todos los días es una dilación más, mañana, pasado; no, ya están tomando el pelo. ¡Me hacen el favor y me respetan! Yo soy la superintendente”, se escuchó en otro fragmento.

Las razones del despido de Lina Baracaldo

La exagente interventora explicó que se había negado a firmar el contrato del buque hospital por “presupuesto”, porque “nadie manifestó quién iba a poner el restante”, 18 mil millones anuales adicionales para el sostenimiento del buque hospital. “Se me manifestó que no preguntara, que por ahora me concentrara en contratar la construcción. Cuando se es ordenador del gasto, no se puede perder de vista la contratación del proyecto, sino adicional todo lo que lleva el funcionamiento”, subrayó.

Tanto en Blu Radio como en Noticias Caracol, Baracaldo consideró “que el motivo real de mi remoción está directamente relacionado con la no suscripción del buque hospital”.

No obstante, la Superintendencia de Salud emitió este lunes 7 de abril un comunicado en el que aseveró que “procedió conforme a la normativa vigente y de acuerdo con los procedimientos establecidos en la Resolución 2599 del 2016, para la remoción de la agente interventora de la E.S.E. Hospital San Rafael. Decisión que fue recomendada por el Comité de Medidas Especiales de la Superintendencia, luego de conocer un informe que evidencia el incumplimiento de indicadores técnicos y de gestión del proceso de intervención de la E.S.E. San Rafael de Leticia”.

Reiteró “la autonomía e independencia de la Superintendencia Nacional de Salud en el ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control en el sector salud, conforme a lo establecido en la Constitución y la ley”, con lo que daría por descartado que la salida de Lina Baracaldo obedezca a otras razones.