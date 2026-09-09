Medicamento creado con IA podría hacer más lento el proceso de envejecimiento, según estudio

Hoy en día, la rápida evolución de la inteligencia artificial (IA) ha generado diferentes debates sobre el alcance que puede tener esta tecnología en campos como la ciencia y la medicina. Mientras investigadores continúan explorando nuevas formas de utilizarla, el desarrollo de medicamentos se ha convertido en uno de los escenarios en los que la IA empieza a despertar especial interés.



En medio de este panorama, un estudio preliminar publicado en la revista Nature encontró indicios tempranos de que un medicamento desarrollado con ayuda de inteligencia artificial podría tener un efecto sobre algunos de los principales signos asociados al envejecimiento.

Se trata de rentosertib, un fármaco desarrollado inicialmente para tratar la fibrosis pulmonar idiopática (FPI), una enfermedad pulmonar crónica que afecta la función de los pulmones y su capacidad para suministrar oxígeno al torrente sanguíneo.

De acuerdo con un reporte publicado por The New York Times, los resultados del estudio son prometedores, aunque los expertos consultados advierten que existen limitaciones importantes que impiden sacar conclusiones definitivas sobre la capacidad del medicamento para ralentizar el envejecimiento.



¿Cómo fue desarrollado el medicamento?

Rentosertib fue creado por Insilico Medicine, compañía que utiliza inteligencia artificial generativa como parte de su proceso de descubrimiento de medicamentos.



Según la empresa, se trata de una “molécula pequeña potencialmente pionera en su clase, desarrollada mediante inteligencia artificial generativa”. Alex Zhavoronkov, fundador de Insilico Medicine, explicó a The New York Times el proceso de una manera sencilla: “Es como escanear una cerradura y generar una llave que encaje en ella”.

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El medicamento fue diseñado originalmente para tratar la fibrosis pulmonar idiopática. Según Insilico, los ensayos clínicos realizados para evaluar su eficacia mostraron resultados prometedores relacionados con la función y la expansión pulmonar.

Sin embargo, durante estas investigaciones también aparecieron señales que llevaron a los científicos a analizar si rentosertib podía tener algún efecto sobre determinados indicadores relacionados con el envejecimiento.

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Así analizaron el posible efecto sobre el envejecimiento

Para estudiar esta posibilidad, los investigadores recurrieron a seis herramientas conocidas como “relojes de envejecimiento”, utilizadas para estimar la edad biológica de una persona.

En lugar de enfocarse en factores externos como el comportamiento o el entorno, en esta investigación se utilizaron relojes proteómicos, que permiten analizar cambios biológicos relacionados con el envejecimiento a partir de determinados marcadores.

El ensayo incluyó a 42 personas, hombres y mujeres mayores de 40 años, seleccionadas en 21 localidades de China. Los investigadores analizaron sus marcadores de edad mediante seis relojes diferentes antes y después de un tratamiento de 12 semanas con rentosertib.

De acuerdo con los resultados reportados, en cada uno de los seis relojes biológicos se observó una “reducción constante de la edad biológica en relación con el valor inicial”.

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El comportamiento fue diferente en el grupo que recibió placebo. Allí se registraron “cambios mínimos o ligeros aumentos” en la edad biológica.

Estos resultados son los que plantean la posibilidad de que el medicamento pueda tener algún efecto sobre determinados procesos relacionados con el envejecimiento. Sin embargo, no significan que rentosertib haya demostrado detener o revertir el envejecimiento.

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Expertos piden tomar los resultados con cautela

Aunque los hallazgos abren una posibilidad para futuras investigaciones, uno de los principales llamados de atención está relacionado con el tamaño del estudio.

Vadim Gladyshev, profesor de la Facultad de Medicina de Harvard y uno de los creadores de un reloj biológico para predecir el envejecimiento, señaló a The New York Times que los resultados deben tomarse con cautela y que cualquier automedicación puede generar un riesgo .

Según el experto, las herramientas de inteligencia artificial utilizadas para estimar la edad biológica no son completamente fiables y la cantidad de participantes fue demasiado pequeña para obtener conclusiones definitivas.

A pesar de estas limitaciones, Gladyshev consideró que el estudio resulta prometedor para la investigación sobre la longevidad y el envejecimiento. “Este es el primer estudio que demuestra, de forma muy clara, que la edad biológica prevista puede reducirse”, afirmó el investigador, según The New York Times.

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Por ahora, el hallazgo representa una señal inicial dentro de un campo que continúa siendo ampliamente estudiado. Los resultados muestran una posible relación entre rentosertib y determinados marcadores de edad biológica, pero todavía se requiere más investigación para determinar qué significa este cambio y cuál podría ser su alcance.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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Hcarrenb@caracoltv.com.co