En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
JULIANA GUERRERO
IPHONE
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
JULIANA ÁVILA
RECONSTRUCCIÓN TRAS TERREMOTO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / A un mes del terremoto, las decisiones del Gobierno tras Consejo de Ministros: firmaron 11 decretos

A un mes del terremoto, las decisiones del Gobierno tras Consejo de Ministros: firmaron 11 decretos

Las decisiones tomadas tras el Consejo de Ministros del Gobierno De la Espriella incluyen recursos extraordinarios del FONPET y FONDES para liquidez regional, servicios públicos y obras por impuestos con el sector privado.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 9 de sept, 2026
Comparta en:
A un mes del terremoto, las decisiones del Gobierno tras Consejo de Ministros: firmaron 11 decretos
Abelardo de la Espriella habló tras concluir el Consejo de Ministros del 9 de septiembre.
Presidencia

Este miércoles 9 de septiembre, casi un mes después del terremoto de 7.4 que sacudió a Colombia y afectó gravemente varias regiones del país, el presidente Abelardo de la Espriella se reunió con sus ministros. Tras terminar el Consejo de Ministros, el mandatario reveló que se firmaron 11 nuevos decretos en el marco del estado de emergencia y se adoptaron 17 medidas financieras, administrativas e institucionales.

El presidente explicó en declaraciones al terminar la reunión sobre las 10:00 de la noche, que las decisiones y medidas se dan para "movilizar recursos, darles capacidad financiera a las regiones, garantizar la prestación de los servicios públicos, acelerar la reconstrucción de infraestructura y asegurar que nuestros niños y jóvenes puedan continuar estudiando". El mandatario también explicó a detalle varios de los puntos claves de lo que se habló y lo que se ha avanzado en el proceso de reconstrucción.

¿Cuáles fueron los anuncios tras el Consejo de Ministros?

De la Espriella ahondó en la creación de lo que denominaron el fondo Patria Milagro, que es una "herramienta especial para canalizar y administrar recursos destinados a enfrentar la emergencia y avanzar en la recuperación y reconstrucción de los territorios afectados". Sobre las medidas financieras dijo que están dirigidas a las entidades territoriales y el objetivo es "liquidez financiera temporal a departamentos y municipios para que puedan enfrentar la emergencia que están padeciendo".

Entre los puntos clave también mencionó que el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET) tendrá una autorización excepcional de plazo para que se puedan acceder a esos recursos. En esa misma línea se autorizó la destinación temporal de recursos del Fondo Nacional para el Desarrollo de la Infraestructura (FONDES), "para contribuir a garantizar la prestación del servicio donde la infraestructura o la operación hayan resultado afectadas como consecuencia del terremoto".

Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
Síganos en Google Discover con toda la información de Colombia y el mundo.

Con los 11 decretos que acompañan el decreto de la emergencia inicial, el Gobierno aseguró que coloca "en marcha la modalidad especial de obras por impuestos para la reconstrucción. Esto nos permitirá movilizar recursos y especialmente la capacidad de ejecución del sector privado para atender los daños ocasionados por el terremoto".

Últimas Noticias

Abelardo de la Espriella
POLÍTICA

Gobierno De la Espriella revoca delegados de diálogos con el Eln y Clan del Golfo

Señalamientos contra Jaime Andrés Beltrán en debate de moción de censura: ¿qué dijo el ministro?
POLÍTICA

Señalamientos contra Jaime Andrés Beltrán en debate de moción de censura: ¿qué dijo el ministro?

Otras de las decisiones que el presidente De la Espriella resaltó fue que habilitaron las inversiones interjurisdiccionales, que permite que "durante la emergencia y bajo las condiciones establecidas, una entidad territorial podrá financiar o cofinanciar proyectos de inversión que se ejecuten por fuera de su propia jurisdicción". Asimismo, desde el DANE se adoptó un régimen excepcional y temporal para el tratamiento de información estadística reservada que busca fortalecer la atención, rehabilitación, recuperación y reconstrucción de los territorios afectados.

MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL

Relacionados

Abelardo de la Espriella

Terremotos

Temblor en Colombia

Valle del Cauca

Chocó

Risaralda

Quindío

Publicidad

Publicidad

Publicidad