Mujer que tomó anticonceptivos por más de 20 años resultó con cuatro tumores cerebrales

Kerry Sharples, una mujer de 45 años y madre de dos hijos, atraviesa actualmente un proceso médico complejo tras recibir un diagnóstico inesperado: cuatro tumores cerebrales benignos. La noticia llegó luego de una serie de consultas médicas iniciadas por síntomas que, en un principio, no parecían graves.

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Todo comenzó con molestias en uno de sus oídos. Sharples acudió a su médico por un dolor persistente en el oído izquierdo. En ese momento, los estudios no mostraron resultados concluyentes, por lo que se consideró la posibilidad de una infección viral. Sin embargo, con el paso de los meses, aparecieron nuevas señales, entre ellas una sensación de pulsación en el oído derecho.

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Un síntoma leve terminó revelando cuatro tumores en el cerebro

De acuerdo con People, aunque la mujer inicialmente no le dio mayor importancia, decidió mencionarlo durante un control médico rutinario en agosto de 2025. A partir de ese momento, el especialista ordenó exámenes más detallados, incluyendo estudios de imagen. Fue entonces cuando se detectaron cuatro tumores cerebrales, conocidos médicamente como meningiomas. El más grande de ellos se encontraba detrás del ojo derecho y medía aproximadamente 3,5 centímetros.



Tras el diagnóstico, uno de los aspectos que llamó la atención de los médicos fue el historial de uso prolongado de anticonceptivos hormonales inyectables. Sharples había recurrido a este método durante 21 años de forma continua, principalmente para evitar la menstruación. Ante esta información, el equipo médico le recomendó suspender el tratamiento.



Los meningiomas son tumores que se desarrollan en las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal. En la mayoría de los casos son benignos, pero su ubicación puede generar complicaciones dependiendo de su tamaño y crecimiento. Aunque no siempre se puede identificar una causa específica, algunos estudios han explorado la posible relación entre hormonas y el desarrollo de este tipo de tumores.

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Según explicó la propia Sharples, los médicos le comentaron que existen investigaciones que sugieren una posible asociación entre el uso de ciertos anticonceptivos hormonales y la aparición de meningiomas. No obstante, también le aclararon que se trata de un riesgo bajo y que no implica una relación directa en todos los casos.



"Preferiría tener la regla"

A pesar de ello, la mujer expresó arrepentimiento por haber mantenido el tratamiento durante tanto tiempo sin cuestionarlo. Señaló que su decisión estuvo motivada por la comodidad de evitar la menstruación y que, en su momento, no consideró que pudiera haber consecuencias a largo plazo. "Me arrepiento de haberme puesto esas inyecciones. Ahora suena tan tonto, pero simplemente no quería tener la regla y seguí con ellas. Y ahora tengo cuatro tumores cerebrales. Preferiría tener la regla cualquier día. Es una locura", indicó.

Sharples también reflexionó sobre la confianza que depositó en el tratamiento. Según relató, nunca experimentó efectos secundarios importantes durante los años en que utilizó las inyecciones, lo que reforzó su decisión de continuar. Desde su perspectiva actual, considera que le habría gustado contar con más información antes de tomar esa decisión.

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"Sé que muchas mujeres tuvieron ciertos efectos secundarios, pero en lo que a mí respecta, estuve bien. Pensé: '¿Para qué cambiar algo que funciona bien?' Si me hubieran mencionado [los tumores cerebrales], habría sido diferente", agregó la mujer. Y aunque intenta mantener la calma y continuar con su vida diaria, reconoce que la situación le resulta difícil de asimilar en algunos momentos.

Por ahora, su principal expectativa es que los tumores no aumenten de tamaño tras haber suspendido el uso de hormonas. Los médicos continúan evaluando su caso para determinar si será necesario algún tipo de intervención o si se puede optar por un seguimiento regular.

"No quiero asustar a la gente ni infundirles temor, pero sí deben ser conscientes de lo que pueden causar (las inyecciones). Reconsidera tu postura e investiga. Hay otras opciones", concluyó.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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vgomezgo@caracoltv.com.co