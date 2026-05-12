Supersalud pide renuncia de interventores de EPS para decidir su continuidad o retiro

La Superintendencia de Salud anunció que pidió la renuncia de todos los interventores de las EPS para evaluar su continuidad o su salida de la entidad.

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La noticia se conoció luego del informe dado a conocer por la Contraloría General de la República, que indicó que “las intervenciones (a las EPS) no están cumpliendo su objetivo de estabilizar el sistema” de salud.

“Por el contrario, se identifican riesgos relevantes sobre los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud y sobre la continuidad en la prestación del servicio”, añadió, mencionando entidades como Coosalud, Famisanar, Capresoca, Savia Salud, Asmet Salud, Emssanar y SOS.



Según el ente regulador, se detectó:



Deterioro del endeudamiento en entidades como Savia Salud, Coosalud y Famisanar.

Ausencia de estados financieros certificados o dictaminados de la Nueva EPS durante los periodos 2024 y 2025.

Incremento de pasivos en EPS como Coosalud.

Deterioro patrimonial.

Resultados operacionales negativos.

Niveles críticos en la entrega oportuna de medicamentos.

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“Coincido con el informe de la Contraloría”: superintendente

El jefe de la Supersalud, Daniel Quintero, se pronunció luego de conocer el informe y, además de decir que coincidía con lo informado por la Contraloría, manifestó que “las intervenciones para administrar como mecanismo para recuperar las EPS no han funcionado, ni en este ni en ningún gobierno. La razón fundamental es que los interventores no pueden capitalizar, y muchos han mantenido el mismo régimen corrupto que llevaron a esas EPS a ser intervenidas”. (Lea también: Jorge Iván Ospina, interventor de la Nueva EPS, habló sobre orden de arresto en su contra)



Añadió que a la Supersalud “le ha faltado rigor para hacer vigilancia y rigor” y aseguró que ningún gobierno ha salvado alguna EPS intervenida y, “en los últimos años, 100 EPS han sido liquidadas” y con las que están actualmente están intervenidas “la suerte de muchas está echada”.

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Horas después, Quintero anunció a través de sus redes sociales que solicitó “la renuncia de todos los interventores de las EPS intervenidas. Vamos a evaluar sus acciones, sus resultados, la respuesta a las PQR, la entrega de medicinas y en función de eso su continuidad o retiro”.

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