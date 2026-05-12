Mujer sufrió dolores durante meses hasta que un examen reveló que tenía unas tijeras en su cuerpo

Una mujer de 53 años denunció que un cirujano habría dejado unas tijeras dentro de su abdomen durante una cirugía estética practicada en una clínica privada de Nápoles, Italia. El objeto fue descubierto siete meses después del procedimiento, luego de que la paciente continuara presentando fuertes dolores, malestar físico y episodios de desmayo.

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El caso salió a la luz tras la denuncia presentada por la mujer ante las autoridades italianas.

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Paciente comenzó a presentar dolores tras la abdominoplastia

De acuerdo con el medio italiano L'Unione Sarda, la mujer se sometió a una abdominoplastia el 25 de octubre de 2025 en una clínica privada de Nápoles. Después de recibir el alta médica y regresar a casa de sus familiares, comenzó a sentir molestias intensas en la zona abdominal.



Según relató la paciente, el dolor apareció pocas horas después de la cirugía. También aseguró que sufrió episodios de debilidad y llegó a perder el conocimiento, situación que la llevó a comunicarse con los servicios de emergencia.



Personal médico le recomendó acudir a un hospital para una valoración, pero antes de hacerlo decidió contactar nuevamente al cirujano responsable del procedimiento. El especialista, según la denuncia conocida por medios locales, consideró inicialmente que los síntomas correspondían a molestias propias del posoperatorio.



El médico le formuló antibióticos tras detectar una infección

Tras las primeras revisiones, la paciente se practicó algunos exámenes que evidenciaron una infección. Como parte del tratamiento, el cirujano le formuló antibióticos y le indicó continuar con controles médicos.

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Sin embargo, el estado de salud de la mujer no mejoró con el paso de las semanas. Los dolores persistieron y las molestias físicas continuaron afectando sus actividades diarias. La situación se prolongó durante varios meses hasta que la paciente decidió acudir a otro centro médico en Nápoles para buscar una segunda opinión y realizarse nuevos estudios diagnósticos.



Una tomografía reveló la presencia de unas tijeras quirúrgicas

El 7 de mayo de 2026, una prueba diagnóstica realizada en un centro especializado detectó un objeto metálico en uno de los lados del abdomen de la mujer. Posteriormente, los médicos identificaron que se trataba de unas tijeras quirúrgicas que habrían quedado dentro de su cuerpo durante la operación estética.

Fue entonces cuando la paciente decidió presentar una denuncia formal ante la policía italiana para que se investigue lo sucedido y se determinen posibles responsabilidades médicas.

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Según reportes de Cronache della Campania, el cirujano que practicó la abdominoplastia habría sido informado sobre el hallazgo por el centro médico donde se realizó la tomografía. Posteriormente, el médico se habría comunicado con la paciente para proponerle una nueva intervención quirúrgica en la misma clínica con el fin de retirar las tijeras del abdomen.

No obstante, la mujer rechazó la propuesta y decidió continuar el proceso acompañada por representantes legales. De acuerdo con los informes divulgados, actualmente recibe apoyo de la Fundación Domenico Caliendo y deberá someterse próximamente a una cirugía para retirar el objeto metálico.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co