Invima emite alerta sanitaria por comercialización fraudulenta de agua potable tratada en Colombia

El Invima emitió una alerta sanitaria por la comercialización irregular del agua potable tratada marca “PURIFRESK”, producto que estaría siendo vendido con un registro sanitario vencido en Colombia.

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Según informó la entidad, el agua se distribuye utilizando el registro RSAYC19I4206, el cual ya no se encuentra vigente, situación que incumple la normativa sanitaria del país.

Tras acciones de inspección, vigilancia y control, el Invima indicó que el producto es considerado fraudulento debido a que continúa en el mercado pese a tener el permiso sanitario expirado.

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La entidad advirtió que esta situación puede representar riesgos para la salud de los consumidores, ya que no existen garantías sobre las actuales condiciones de fabricación, almacenamiento o calidad del producto.



El Invima hizo un llamado a la ciudadanía para:

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No comprar agua marca “PURIFRESK”.

Suspender inmediatamente su consumo si ya fue adquirida.

Reportar su comercialización ante las autoridades sanitarias competentes.

Asimismo, solicitó a las secretarías de salud en todo el territorioa nacional que intensifiquen los controles en establecimientos comerciales y plataformas digitales donde pueda estar siendo distribuida.

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La entidad reiteró que este producto no debe seguir siendo comercializado ni distribuido en el territorio nacional. Además, recordó que el incumplimiento de esta medida podría derivar en sanciones y acciones sanitarias de seguridad.

El Invima invitó a los ciudadanos a verificar siempre la legalidad de los productos que consumen a través de sus canales oficiales y consultar el estado de registros sanitarios antes de realizar compras.

María Paula Rodríguez Rozo

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