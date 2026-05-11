Nueva EPS dispensará medicamentos en Drogas La Rebaja: ¿en cuáles departamentos?

Este lunes 11 de mayo, la Nueva EPS informó que cambia a su gestor farmacéutico en tres municipios de Colombia, ubicados en los departamentos del Tolima y de Cundinamarca. Esta medida impactará a miles de afiliados de esta prestadora de salud, la cual está siendo intervenida por el Gobierno nacional.



A través de un comunicado, la Nueva EPS dijo que el agente especial interventor para Nueva EPS, Jorge Iván Ospina Gómez, “informó que Drogas La Rebaja inicia como gestor farmacéutico de la entidad, lo que permitirá fortalecer la entrega oportuna y continua de medicamentos e insumos en salud. Como resultado de esta articulación, a partir del próximo 13 de mayo, los afiliados del régimen contributivo de Nueva EPS que cuentan con fórmulas vigentes y reciben atención en la IPS Viva 1A de la calle 27, podrán reclamar sus medicamentos en el punto de dispensación ubicado en la Calle 8 #4H-26, barrio Magisterio, en la ciudad de Ibagué, en el horario de 7:00 a. m. a 7:00 p. m. de lunes a viernes y sábados de 8:00 a. m. a 3:00 p. m.”.



Cerca de 70.000 usuarios comenzarán a recibir medicamentos en Drogas La Rebaja

La prestadora de salud aseguró que “esta estrategia permitirá impactar positivamente a cerca de 70.000 afiliados de Nueva EPS y comenzará su operación con este primer punto en Ibagué. Adicionalmente, se espera que la próxima semana inicie la prestación del servicio en los municipios de Girardot y Soacha, con el respaldo de una institución de reconocida trayectoria y experiencia en el segmento farmacéutico”.

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Los afiliados por municipio que recibirán sus medicamentos en Drogas La Rebaja por ciudad serán así: Ibagué, con 30.000 afiliados del régimen contributivo, inicia las entregas el 13 de mayo; Girardot, con 13.000 afiliados de los regímenes contributivo y subsidiado, en donde iniciarán el 12 de mayo, y Soacha, con 27.000 afiliados del régimen subsidiado, desde el 19 de mayo.

Por último, la Nueva EPS sostuvo que, “con esta apuesta, Nueva EPS avanza en el fortalecimiento de sus procesos operativos, priorizando la oportunidad en la dispensación farmacéutica y contribuyendo a garantizar la continuidad de los tratamientos de la población afiliada en los territorios donde se pone en marcha esta operación. Jorge Iván Ospina Gómez señaló que la entidad continuará enfocando sus esfuerzos en ofrecer una atención oportuna, integral y de calidad, sustentada en el propósito de dignificar, sanear, capitalizar y transparentar la entidad, como pilar para garantizar el acceso efectivo al derecho fundamental a la salud, en beneficio de todos sus usuarios”.



CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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