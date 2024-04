Ojo con la tendencia en redes sobre cuidado de la piel en menores de 14 años: ¿peligrosa obsesión?

En redes sociales se volvieron tendencia videos que están convirtiendo en prioridad, por no decir que en obsesión, las rutinas de cuidado de la piel con uso de toda clase de cremas, mascarillas, tónicos, también maquillaje como pestañina, polvos y esmaltes, entre muchos otros, en niñas menores de 14 años. Se trata de un trastorno al que se le ha denominado cosmeticorexia.



“Cada vez estamos viendo niños más pequeños, inclusive niñas de 9 a 10 años, que ya vienen con el motivo de consulta: 'Quiero que me hagas una rutina de skincare'. Y resulta que lo que realmente necesitan los niños en esas edades tempranas, antes de la adolescencia, inclusive en la adolescencia también, pero en los más chiquiticos, es un buen hidratante, un buen bloqueador, un buen tipo de limpieza”, señala Mónica Novoa, dermatóloga pediátrica.

Lo que puede parecer inofensivo puede causar daños en la piel e incluso en el desarrollo de los más pequeños.

La especialista Mónica Novoa indica que estas prácticas pueden ocasionar que “se les aumente o se les dispare su dermatitis atópica, cuadros acneiformes".

"Que estaba bien y de repente, me empecé a brotar por el acné por culpa de ciertas sustancias aplicadas y algo superimportante es que puede actuar como disruptores endocrinos, puede generar que haya una alteración en toda la parte hormonal y se desencadenó una pubertad precoz”, explica.

Las consecuencias no son solo físicas, también emocionales. Detrás de estas tendencias se pueden esconder problemas de autoestima, soledad, inseguridad, y muchas veces padres preocupados innecesariamente.

“Hay que mirar si detrás de esto estamos ante un paciente con algún trastorno depresivo, trastorno de ansiedad o un trastorno de cómo se autoevalúa el paciente, cómo se ve, y claramente cuando es algo desbordado o desmedido nos toca ir de la mano con psicología”, subraya Novoa.

Limitar y educar en el uso de las redes sociales, fomentar una buena autoimagen y protegerla, evitar que quieran pertenecer al mundo adulto tan rápido son medidas que padres y cuidadores deben implementar.

“Dan recomendaciones que realmente no pueden ser las mismas para los mismos pacientes porque todos somos diferentes, todos tenemos pieles diferentes, antecedentes diferentes, puede que yo tenga el antecedente de acné, puede que el otro paciente no lo tenga y yo no te puedo recomendar una crema cremosa, grasosa y resulta que sin querer queriendo yo sí tengo acné y te va a empeorar el acné. Aquí es importante siempre ir al dermatólogo”, puntualiza la dermatóloga.

La preocupación por este fenómeno no es menor. En países como Suecia, una importante cadena de farmacias anunció recientemente que impuso los 15 años como edad mínima para la venta de determinados productos de belleza.