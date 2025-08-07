Él es el hincha de Santa Fe que murió tras desmanes en Movistar Arena previo a show de Damas Gratis

Bogotá se preparaba para una noche de fiesta durante el cumpleaños 487 de la ciudad. El Movistar Arena, uno de los escenarios más importantes del país, abrió sus puertas para recibir a miles de fanáticos de la cumbia villera, convocados por la banda argentina Damas Gratis. Lo que debía ser un concierto lleno de baile, alegría y música, terminó convertido en una escena de caos, violencia y tragedia.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Todo comenzó hacia las 8:00 de la noche del miércoles 6 de agosto, cuando una multitud se agolpó en los accesos del estadio cubierto. En la entrada de la puerta 5, el ambiente se tornó tenso: solo cuatro policías intentaban contener a cientos de personas que presionaban con fuerza. En segundos, la puerta cedió ante el empuje desbordado. El video que captó ese momento muestra cómo la estructura metálica colapsa y decenas de asistentes irrumpen sin control, dando inicio a lo que sería una noche marcada por la violencia.

Una vez adentro, en la planta baja del recinto, los disturbios escalaron con rapidez. Las gradas, pasillos y zonas comunes se convirtieron en un campo de batalla. Vallas metálicas, palos, cuchillos y hasta las sillas del Movistar Arena fueron usadas como armas improvisadas. En varios videos, un hombre aparece agitando a otros, lanzando objetos con furia y alentando el desorden. Una mujer vestida de camiseta negra y jean azul, vista en al menos tres grabaciones, empuña un cuchillo mientras enfrenta a dos hombres en medio del tumulto. Las imágenes muestran su agresividad, mientras otras personas intentan contenerla o alejarse del enfrentamiento. Otro hombre, con una silla metálica amarilla en las manos, aparece en distintos videos enfrentando a otros asistentes en los pasillos.

Publicidad

El caos no se limitó a la planta baja. En el segundo piso, otra persona armada con un cuchillo se ve enfrentando a un grupo. En varios puntos del coliseo, elementos de aseo y mobiliario fueron arrojados hacia los asistentes. Los videos muestran a personas trepando por las estructuras metálicas para huir o ganar posiciones en medio del desorden. El ambiente era de pánico.

La Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) y la Policía Metropolitana de Bogotá llegaron minutos después, pero ya era tarde y el evento se había salido completamente de control. Las autoridades evacuaron el lugar, donde varias zonas quedaron destruidas: sillas rotas, basura, vidrios, estructuras dobladas. Sin embargo, lo peor aún no había pasado. Afuera del Movistar Arena, sobre la carrera 30, el caos continuó. Grupos enfrentados seguían lanzándose objetos y persiguiéndose por las calles cercanas al lugar.

Publicidad

En medio de esos enfrentamientos, un hombre fue atropellado. Las imágenes, difundidas en redes sociales, muestran su cuerpo tendido en el suelo, gravemente herido. Según confirmó el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, la víctima murió. El hecho está siendo investigado por las autoridades. El Distrito convocó a un consejo extraordinario de seguridad. El alcalde calificó los hechos como “inaceptables” y aseguró que se adelantarán las investigaciones necesarias para esclarecer responsabilidades.

Por su parte, el Movistar Arena emitió un comunicado en el que condenó los actos violentos. Aseguraron que su prioridad fue salvaguardar la vida de los asistentes y que colaborarán en las investigaciones. También anunciaron la cancelación del evento. Según las autoridades, más de veinte personas resultaron heridas, varias de ellas con armas cortopunzantes. Algunos fueron trasladados a centros médicos. La Policía confirmó que se trató de una confrontación entre barras bravas de diferentes equipos de fútbol que aprovecharon el evento para enfrentarse, aunque aún no se descartan otras hipótesis.

El líder de la agrupación argentina Damas Gratis se pronunció en redes sociales sobre los hechos violentos. Pablo Lescano, vocalista de la banda, escribió desde sus redes sociales lo siguiente: “Chao, Bogotá, Colombia. Me rompiste el corazón. Muy triste por todo lo sucedido”.



¿Quién fue el hincha de Santa Fe muerto tras pelea en el Movistar Arena?

Horas después de los disturbios, se confirmó la identidad del fallecido: Sergio Blanco, integrante de la Guardia Albi-Roja Sur, barra del club Independiente Santa Fe. La noticia generó conmoción entre sus allegados y en un comunicado difundido por la barra, expresaron su dolor: “Con profunda tristeza, les informamos sobre el inesperado fallecimiento de Sergio Blanco. Acompañamos a su familia en este doloroso momento. En medio de esta difícil situación, la familia está afrontando los gastos funerarios. Por esta razón, hacemos un llamado a su generosidad y solidaridad para ayudarles a cubrir estos costos y poder brindarle a 'Blanquito' una despedida digna”.

La tragedia de Sergio Blanco se suma a una noche que debía ser de celebración y terminó en luto. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y evitar que una situación similar vuelva a repetirse.

Publicidad

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias

ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE MAYRA TENORIO, PERIODISTA DE NOTICIAS CARACOL