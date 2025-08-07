Lo que dijo Álvaro Uribe tras marchas en su apoyo: agradeció y habló de las próximas elecciones

“Siento que mi corazón es pequeño. Necesito uno más grande para poder expresar a todos ustedes la infinita gratitud de los míos y la mía por sus generosas muestras de apoyo y de solidaridad”, así comenzó Álvaro Uribe Vélez su mensaje de gratitud tras las multitudinarias marchas en varias capitales de Colombia en su apoyo luego de ser condenado a 12 años de prisión domiciliaria por fraude procesal y soborno en actuación penal.

En Bogotá, Medellín, Cali y otras ciudades, decenas de sus seguidores llevaban pancartas que decían “Uribe es inocente”. En las manifestaciones sobresalían las camisetas blancas y banderas de Colombia, además de las arengas que pedían por la libertad del exmandatario colombiano.

En su mensaje en redes sociales, el expresidente Uribe se refirió a las elecciones que se avecinan en el 2026, dando una exposición de lo que -según él- necesita el país. “Lo único que les pido es que afiancemos la elección de un gobierno que despeje los nubarrones (…). Necesitamos un gobierno de transición que proyecte con estabilidad a largo plazo el futuro democrático de la nación, para que esta nación no sea la de más criminales, pero sí la de mayor determinación de desarmar criminales”, anotó.

También habló de la lucha contra las drogas, señalando que Colombia debe ser ejemplo de cómo eliminar los narcóticos. “Que tengamos un gobierno y un Congreso que anulen cualquier expectativa de legalización de la droga y construyan los cimientos de la libertad en la educación, el deporte, la cultura y en el emprendimiento de los jóvenes”, señaló.

Esbozó, brevemente, algunos temas económicos y se refirió al sistema de salud, sobre el cual dijo que debe ser mixto, privado y solidario, “con prevención y atención oportunas, confronte el discurso estatista del neocomunismo que alarga las filas de espera mientras sigue la destrucción”.



Planteó la creación de un nuevo Plan Colombia

Y también dijo que Colombia necesita un gobierno que “no pretenda gastarse las reservas pensionales de trabajadores, mujeres y jóvenes para compensar el derroche”.

Aprovechó, además, para que se eleven plegarias por la salud del senador Miguel Uribe Turbay, quien completó dos meses en la unidad de cuidados intensivos de la Fundación Santa Fe tras ser víctima de un atentado en el barrio Modelia, en Bogotá, durante un mitin político.

En otro punto, sobre las futuras elecciones, Uribe manifestó que el país necesita “un gobierno aliado con países que contribuyan a la erradicación del crimen, no con dictaduras que lo auspicien”. Planteó la creación de un nuevo Plan Colombia con Estados Unidos y también una alianza con Israel, “que no excluye la vocación de construir a la paz entre el pueblo judío y el pueblo palestino”.

Finalmente, dijo que “luchar por la libertad de mis compatriotas disipa la aflicción por la restricción de mi libertad. Cercano ya por el momento de la vida, que hará sentir menos firmeza física en mis manos, pido a Dios firmeza espiritual para nunca desfallecer en el compromiso por la libertad y el bienestar de Colombia”.

Además de la pena en prisión domiciliaria, la decisión de la jueza Sandra Heredia inhabilita a Uribe Vélez, líder del partido Centro Democrático, para el ejercicio de derechos y funciones públicas, como sanción principal, de 100 meses y 20 días, “como determinador penalmente responsable del delito de soborno en actuación penal en concurso homogéneo en concurso heterogéneo con fraude procesal en concurso homogéneo”.

