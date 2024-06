Pacientes de psicología viven toda una odisea para solicitar citas en EPS: aquí una opción

Ante las recientes dificultades que presentan las EPS para atender adecuadamente a los pacientes que requieren un tratamiento de psicología, los consultorios universitarios se convirtieron en una alternativa eficaz. Se trata de una opción que surge para miles de personas que no han podido acceder a una debida atención en salud mental.

Para algunos pacientes, el panorama para la atención en salud mental en las EPS no es el mejor. “En la segunda cita médica de psicología fue empezar de ceros, fue como volver a la primera cita. Otra vez me hicieron las mismas preguntas y en ese punto yo no estaba con la cabeza para volver a empezar eso y quién sabe cuántas veces más”, dijo uno de ellos.

De acuerdo con el Centro Nacional de Consultoría del Ministerio de Salud, en el 2023, cerca de 1.500.000 personas presentaron trastornos y enfermedades mentales. De esos pacientes, más de la mitad no tienen garantizado un tratamiento o atención en salud mental.

“Desafortunadamente, no tenemos la capacidad de talento humano que puede prestar atención a todos esos servicios. Actualmente, se tiene en cuenta que, más o menos, tenemos un psicólogo por cada 10.000 habitantes en Colombia, que es una cifra muy baja”, informó Daniel Felipe Pardo, gerente de Porque Quiero Estar Bien.

¿Qué opciones tienen los pacientes de psicología para ser atendidos?

Las universidades prestan un servicio importante: los consultorios psicológicos comunitarios.

“Es muy curioso porque la mayoría de la gente que nos llega a los consultorios ha tenido en algún momento atención psicológica, pero parece que la atención psicológica en los sistemas de salud subsidiados o prepagados no es tan adecuada como las personas lo necesitan”, indicó Johana Burbano, decana de la facultad de Psicología de la Universidad Javeriana.

Por su parte, Astrid Triana, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología, sostuvo que “para conseguir una cita de psicólogo se tiene que esperar en promedio tres meses. Además de la espera, solamente dan cita si primero se ha pasado por un médico general, que derive al paciente a un psiquiatra y este, a su vez, a un psicólogo. Por ende, es un proceso largo y tortuoso”.

Actualmente, de los 80 programas de facultades de Psicología que hay en Colombia, existen 68 centros de atención psicológica de manera gratuita, 458 consultorios que atienden ocho horas al día, seis días a la semana, a las personas que dan ese primer paso para ser escuchadas.

También hay más de 184 centros para la teleorientación y teleconsulta sin costo para aquel que requiera ayuda.

Líneas de atención en salud mental en Colombia

Si usted no llega a sentirse bien anímica o emocionalmente y desea ser escuchado, puede contactarse con alguno de estos números, cuentas o chats:



Línea 106

Línea psicoactiva: 01 8000 112 439

Línea Púrpura: 01 8000 112 137

Línea Calma: 01 8000 423 614

WhatsApp: 333 0333588

www.porquequieroestarbien.com

Instagram: @hablandosolas

