A bebé casi le amputan una pierna por mala praxis en droguería de Valledupar

En Valledupar, una madre vivió un drama que marcó su vida para siempre tras llevar a su hija Samanta Torres, de 11 meses, a una droguería en el 2019. Daniela Rodríguez, mamá de la pequeña, recuerda con angustia cómo una decisión aparentemente inofensiva se convirtió en una pesadilla. Séptimo Día investigó el caso.

“La niña se me enfermó, le compré antibiótico, medicina para la fiebre, para la infección de la cabeza, pero nada, no le resultó ningún medicamento”, contó Daniela.

La situación se complicó cuando decidió llevar a su hija a la droguería Malecón 1, atendida por su propietaria María Cristina Gómez.

La inyección que lo cambió todo

“En ese momento la niña no tenía seguro privado sino un subsidiado, uno dice ‘no, en ese hospital no me la van a atender, yo mejor le compro medicamentos’, tomé fue la peor decisión que fue llevarla a esa farmacia”, relató Daniela.

En 2019, cuando Samanta tenía apenas 11 meses, Daniela optó por ir a la droguería en lugar de un hospital.

“Le pregunté a la señora que qué me le podía aplicar, la niña tiene esos granos, no se le bajaba la fiebre, me dijo 'yo le puedo aplicar Lincomicina’”, recordó.

Inicialmente, la fiebre bajó y los granos comenzaron a curarse, pero 15 días después, la situación empeoró.

Bebé de Valledupar sufrió grave infección tras ser inyectada en una droguería Foto: Séptimo Día

“De repente yo cogí le di una palmada por la nalga y la niña comenzó a pegar gritos, yo ni siquiera le pegué duro, mira la niña cómo llora”, señaló Daniela.

Al revisar a su hija, descubrió una inflamación roja en la zona donde había sido inyectada.

“Tenía eso rojo, la niña comenzó con fiebre, con malestar y comenzó a inflamarse más, cada día más y no se le bajaba la fiebre y decidí por llevarla a la clínica”, afirmó.

En la clínica, los médicos diagnosticaron un absceso en el glúteo izquierdo que requería una operación urgente.

Una cirugía de emergencia

“El médico que la vio me dijo ‘la niña hay que operarla, hay que sacarle eso y mirar si no le ha llegado al hueso’, no podían hacer nada, entonces se le iba a pudrir la pierna a la niña y me la iban a amputar", afirmó Daniela.

Afortunadamente, la infección fue detectada a tiempo y lograron salvar la pierna de Samanta.

¿Qué ocasionó esta situación?

“El líquido que tiene que esparcirse por el cuerpo no se le esparció por ningún lado, sino que le quedó ahí y ahí se pudrió”, dijo Daniela sobre lo que le explicó el médico.

La lincomicina, un medicamento que puede ser mortal en dosis no adecuadas para bebés, fue la causa del problema.

“El médico me dijo ‘esto fue por el líquido, lo que le hicieron a la niña, ese procedimiento que le hicieron a la farmacia estuvo súper mal’”, señaló Daniela. Según su denuncia, su hija fue víctima de una irregularidad cometida por la droguería Malecón 1.

De acuerdo con el manual de control y prevención del Ministerio de Salud, a los bebés se debe inyectar en la región deltoidea, es decir, en la zona del hombro, ya que en los glúteos de los bebés no hay suficiente músculo y se corre el riesgo de golpear un nervio o un vaso sanguíneo. Sin embargo, en este caso, el medicamento fue inyectado incorrectamente en el glúteo.

Lincomicina habría sido el medicamento que presuntamente afectó a bebé en Valledupar Foto: Séptimo Día

La respuesta de la droguería

Infortunadamente para Daniela, María Cristina Gómez, propietaria de la droguería Malecón 1, no ha respondido por las lesiones de su hija. “Todo el tiempo estuvieron a la defensiva, no respondían por nada”, señaló la madre.

Según cifras del Ministerio de Salud, en 2024, en Colombia, 21.352 personas sufrieron consecuencias considerables por automedicarse. Este caso es un ejemplo de los riesgos asociados a la automedicación y la mala praxis en establecimientos no regulados adecuadamente.

Séptimo Día llegó hasta el sector La Nevada, en Valledupar, donde está ubicada la droguería Malecón 1. Ante las preguntas realizadas, María Cristina Gómez aseguró: “Hijo, no sé nada, acá no”.

Esta madre sigue sin respuestas ante lo sucedido con su hija, buscando justicia y una solución para evitar que otros pasen por la misma situación.

