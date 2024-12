Ojo con los falsos veterinarios: este hombre perjudicó mascotas de varios colombianos

Las mascotas se han convertido en millones de hogares colombianos en un miembro importante de cada familia, motivo por el que su salud se convierte en una prioridad para sus cuidadores. Séptimo Día ha conocido las denuncias de varios colombianos que perdieron o vieron perjudicados a sus animales a causa de Miguel Ángel Parrado Amado, un falso profesional que anda por ahí ejerciendo como veterinario.

Falso veterinario realizó cirugía a perro en una casa

Alexander Peláez es un caleño que en el año 2021 sintió una conexión inigualable con Thor, un cachorro de pastor alemán que llegó a darle alegría a su vida. A través de fotos y videos, este hombre capturó con felicidad el crecimiento del perro y la manera en que, cada día, aprendía nuevos trucos.

(Lea también: Abuelita se cayó de la cama y murió, según sus familiares, porque la ambulancia nunca llegó )

Tras siete meses de convivencia con Thor en medio del confinamiento por la pandemia, Peláez quedó preocupado cuando en la noche del 30 de julio de 2021 la salud de su mascota empeoró. En medio de la angustia, el hombre consultó por internet y encontró una veterinaria en Cali que atendía emergencias 24 horas.

Publicidad

El sitio se registraba como Esvet y le pareció confiable, por lo que inmediatamente los llamó. “Me dijo que se llamaba Miguel Ángel Parrado, que era indispensable para poder dar un diagnóstico tomar una ecografía y el diagnóstico que dio es que el cachorro había tragado un cuerpo extraño. Me dijo que era necesario hacer una cirugía”.

Thor, perrito de 8 meses, murió tras una cirugía que le realizó falso veterinario - Foto: Séptimo Día

Con miedo a que a su cachorro de ocho meses lo operaran, pero confiando en el diagnóstico del supuesto profesional, Alexander se dispuso a alistar a la mascota para llevarlo a la veterinaria. Sin embargo, el veterinario le dijo que no era necesario, que la cirugía se podía realizar de inmediato en su casa.

Publicidad

Peláez quedó extrañado, pero pensó que la situación era tan grave que no había tiempo que perder. A la una de la mañana del 31 de julio, según videos que el colombiano entregó a Séptimo Día, Miguel Ángel Parrado anestesió a Thor y procedió a realizar la cirugía. Lo más sorprendente es que, luego de abrir el abdomen del perro, “resultó que no había ningún cuerpo extraño” y el veterinario señaló que se trataba de un coágulo de sangre.

El cobro por esa cirugía fue de 850 mil pesos y horas más tarde Thor despertó “gritando del dolor y me desesperé. Empecé a llamar al doctor Parrado, como unas 20 veces, pero fue imposible localizarlo”, recordó el denunciante. Aunque intentó buscar la ayuda de otros veterinarios, todo fue muy tarde y Thor falleció en su casa en horas de la tarde.

“Si no se realiza el procedimiento de la manera en que se realizó el animalito no hubiera perdido la vida”, aseguró Alexander Peláez, quien días después de enfrentar la dolorosa pérdida, decidió interponer una denuncia contra el veterinario. En la Fiscalía conoció que Thor no era el único animal maltratado por Parrado.

Crueles antecedentes

También en Cali, pero un año antes, la abogada Luzdari Páez había denunciado a Miguel Ángel Parrado, de la veterinaria Esvet, por los daños causados a su perrito Anuel, un yorkie de poco más de seis meses, en medio de una mala praxis. “Yo pregunto en el edificio si conocen algún veterinario, porque en pandemia era muy difícil, y me recomiendan a este señor”.

Publicidad

(Lea también: Detalles desconocidos del fallido intento de fuga de Brayan Campo, feminicida de Sofía Delgado )

Al igual que en el caso de Thor, Miguel Ángel Parrado se presentó en el edificio de Luzdari como veterinario y, como eran tiempos de pandemia, atendió a Anuel en el parqueadero. “Le hace una revisión con una linterna y me dice que tiene glaucoma”, recordó la abogada.

Este yorkie también fue víctima de la mala praxis de Miguel Ángel Parrado, falso veterinario - Foto: Séptimo Día

Publicidad

Le indicó a la dueña del yorkie que era necesario suministrarle algunos medicamentos al cachorro para tratar la enfermedad. “Le colocó cuatro medicamentos, sin pesarlo, sin nada, simplemente se los aplicó” y, casi de manera inmediata, la salud de Anuel empeoró muchísimo más. “Empieza a temblar, saltar, vomita, le miro su carita y la lengua sale por un lado de su hocico y los ojos los tenía desorbitados”.

Luzdari llamó de nuevo al veterinario para que regresara, pero este le indicó que ya iba muy lejos, aunque le exigió que revisara nuevamente a su perro él no quiso regresar. El cachorro empezó a convulsionar y ella, sin pensar en el riesgo que implicaba salir de su casa en ese momento, salió con su mascota buscando una alternativa para salvarlo.

Afortunadamente, Luzdari corrió con más suerte que Alexander y logró llevara Anuel a donde un verdadero veterinario, quien al conocer la situación le explica que los medicamentos y las dosis que Parrado le suministró a su mascota eran para un perro de 10 kilos, no para uno de dos como el pequeño yorkie. Con una rápida atención, lograron salvar al cachorro que, además, no tenía glaucoma como le había indicado, sino una simple alergia.

Con los datos que el veterinario dejó en su edificio, Luzdari buscó a Miguel Ángel en la página del Consejo profesional de medicina y zootecnia, pero este personaje no aparecía registrado. “Caí en manos de un estafador y de una persona que está suplantando a un verdadero profesional”. Por eso decidió denunciarlo por maltrato animal, en ese momento descubrió que había más casos.

Publicidad

El más reciente ocurrió en 2023 con Conga, una tortuga en Cali. Además, se descubrió que el hombre utilizaba el número de tarjeta profesional de otros veterinarios, uno de ellos también lo denunció por suplantación.

¿Qué responde Miguel Ángel Parrado?

Miguel Ángel Parrado Amado está denunciado por maltrato animal y suplantación - Foto: Séptimo Día

Publicidad

A pesar de las denuncias desde 2019 en contra de Miguel Ángel Parrado ha seguido operando como veterinario en Cali bajo el nombre de otras veterinarias. Hasta allí llegó el equipo periodístico de Séptimo Día, quien quiso conocer su versión de los hechos.

Sorprendentemente, cuando la periodista Laura Hincapié le preguntó personalmente a Miguel Ángel Parrado si era veterinario, su pregunta fue negativa y aseguró que está trabajando ahí "porque soy el propietario de la clínica". Cuando se le mencionaron las denuncias por maltrato animal, muertes de varias mascotas y, además, suplantación, el hombre y sus colaboradores atacaron a los periodistas y equipo de este programa.

(Lea también: Hombre fallece en Monserrate tras esperar 76 minutos una ambulancia por un infarto )

El equipo periodístico quedó atrapado dentro de la veterinaria, mientras los trabajadores de la veterinaria exigían el material grabado y retuvieron a los periodistas en contra de su voluntad. Gracias al llamado de los vecinos de la zona a las autoridades, el equipo de Séptimo Día logró salir de la situación. Al día siguiente, las autoridades realizaron un allanamiento en el establecimiento y se encontraron con varias irregularidades.

Publicidad

"Este establecimiento no tiene autorización para prestar servicios de salud animal", señalaron y por esa razón se procedió al cierre de este sitio. A pesar de la agresión, Séptimo Día buscó por segunda vez al falso veterinario para que diera a conocer su versión, pero él no aceptó.

¿Cómo evitar caer en estos casos?

Si usted está buscando un veterinario o tiene una emergencia con su mascota en casa y quiere confiar en que serán atendidos por profesionales responsables y de verdad, puede verificar con nombre, número de cédula o número de la tarjeta profesional puede consultar la veracidad de este veterinario en la página web del Consejo profesional de medicina veterinaria y zootecnia de Colombia, Convezcol.