Arquitecta murió luego de que desconocidos lanzaran un bloque a su carro desde un puente

Una joven arquitecta de 28 años perdió la vida cuando desconocidos lanzaron una roca desde el puente Todos los Santos, impactando el vehículo en el que viajaba con su novio. El trágico incidente ocurrió en la vía entre Armenia y Cali. Séptimo Día investigó el caso en el 2023.

Un viaje que terminó en tragedia

Andrea Arango y Juan Sebastián Buitrago, una pareja de jóvenes quindianos, llevaban dos años de noviazgo y habían decidido mudarse juntos a Cali en abril de 2023. Andrea, arquitecta de 28 años, había conseguido un nuevo empleo en la ciudad, mientras que Juan Sebastián trabajaba en la capital del Valle del Cauca como ingeniero. Sin embargo, su felicidad fue interrumpida por la inseguridad en las vías de Colombia.

Arquitecta muere tras ataque con roca desde puente Más denuncias de esta modalidad de robo Foto: Séptimo Día

Un futuro lleno de sueños

En diciembre de 2022, Andrea tuvo unas primeras entrevistas en una constructora en Cali y, junto a Juan Sebastián, comenzaron a buscar trabajo para ella en dicha ciudad. "Este año se aceleró todo, todo nos empezó a ir súper bien, era una luna de miel de dos meses porque fue demasiado bueno", comentó Juan Sebastián.

La pareja estaba logrando sus sueños: "Yo le alcancé a decir 'oye, esta rutina yo me la soñé y nunca pensé poderla construir con alguien' y ella me decía ‘uy, yo también me lo soñaba, yo quería estar con alguien que me motivara a ser mejor’. Los dos íbamos a trabajar, pensábamos en proyectos", añadió el joven.

Un viaje a Armenia

El 5 de junio de 2023, Andrea y Juan Sebastián decidieron viajar a Armenia, la tierra natal de ambos. Andrea estaba terminando de refaccionar un local de la empresa para la que trabajaba. Ella tenía su sede en la 'Sucursal del cielo', pero cubría también el Eje Cafetero. Los padres de la joven, Sandra Atehortúa y Silvio Arango, eran los más felices cuando ella los visitaba y aprovechaba los compromisos laborales en esta zona del país. Los dos recalcan que su hija era muy familiar y que compartían muchas cosas juntos, a su vez, que ella llevaba compañeras del trabajo y amigas a la casa para que ellos las conocieran y poder estar más tiempo a su lado.

El regreso a Cali

El viernes 9 de junio llegó el momento de regresar a Cali. Ese día no solo terminó la jornada laboral para Andrea y Juan Sebastián, sino que tuvieron la oportunidad de compartir con la familia de la joven en medio de la celebración del cumpleaños de su pequeño sobrino. No obstante, solo estuvieron en la reunión un par de horas, tenían muchas ganas de volver a su hogar, pues tal y como lo describió Sandra Atehortua, madre de la joven, este era el espacio en el que estos enamorados podían compartir juntos y mostrarse demasiado felices.

Para el domingo 11 de junio tenían un plan muy especial. “Nosotros practicábamos deporte, veníamos a Cali a correr la Media Maratón de Cali”, aseguró Juan Sebastián Buitrago.

El ataque en el puente Todos los Santos

A las 6:30 p.m., salieron en el carro de Andrea desde Armenia a la capital vallecaucana. En este camino de regreso, esta pareja estaba hablando sobre sus planes de irse a vivir a Estados Unidos, pese a que tendrían que empezar desde cero. Esos sueños quedaron destruidos justo en el puente de Todos los Santos, pues desde arriba desconocidos lanzaron un bloque de aproximadamente 11 centímetros de alto por 40 centímetros de ancho.

"Yo no entiendo qué pasó, yo en ese momento solo grité 'Andre, ¿cómo estás?', pero ella no me contestaba. Yo volteé a mirar y vi en el piso del carro un pedazo de escombro realmente muy grande", relató Juan Sebastián Buitrago.

Arquitecta arquitecta murió cuando desconocidos lanzaron una roca desde el puente Todos los Santos Foto: Séptimo Día

La desesperada búsqueda de ayuda

El joven buscaba detener el vehículo en un lugar donde hubiese luz y llegó hasta el peaje que se encontraba cerca. "La veo ella inconsciente le grito de mil maneras ‘Andre, por favor contéstame’, no me respondía”, señaló.

Llegó al peaje y allí había una patrulla de la Policía y pidió ayuda. De inmediato llegó una ambulancia. Andrea vomitó y señaló que no podía respirar. Los paramédicos dijeron que era normal por el trauma que había sufrido y la ambulancia se la llevó.

Las siguientes horas se hicieron eternas para todos, dado que el objeto que entró por el panorámico golpeó el pecho y abdomen de Andrea y le causó una hemorragia interna. A pesar de que, según su familia, fue operada varias veces, cuatro horas después, a la 1:30 a.m., del sábado 10 de junio, su corazón dejó de latir.

El médico que la atendió le dio la triste noticia a su novio y a sus padres quienes ya habían llegado al hospital.

La lucha por justicia

“Yo no le veo propósito a lo que sucedió, quien quiere quitarle un bien material a alguien no tiene por qué hacer lo que hizo, ahí pudo haber un niño, una madre embarazada, le pudo dar al conductor y morir tres personas. Tienden a detener un carro para poderlo robar”, afirmó el padre de la joven fallecida.

El novio de la joven aseguró que es una zona oscura y no pudo saber quién los atacó. Tras los hechos ocurridos, la Policía afirmó que estaban investigando lo sucedido. La gobernación del Valle del Cauca anunció la recompensa de $50 millones por el hecho en el que la joven perdió la vida.

Un llamado a la seguridad

La familia divulgó su caso para que no se repita, pues hay varias denuncias al respecto. Hasta ahora, no se ha informado sobre la captura de los responsables del trágico incidente que causó la muerte de Andrea Arango.

Reviva el capítulo completo de Séptimo Día aquí: