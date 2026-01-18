Hombre que mató a sus hijos en Las Ferias actuó consciente, según Medicina Legal: no era inimputable

Séptimo Día le hizo un seguimiento de diversas investigaciones presentadas anteriormente y que impactaron, revelando los avances judiciales y sociales ocurridos tras la difusión de los reportajes. Gracias a los programas emitidos en algunos casos se logró el esclarecimiento de crímenes contra menores hasta la resolución de problemáticas de salud pública que afectaron durante décadas a comunidades rurales. Estos son los resultados y el estado actual:



Darwin Beltrán: El dictamen de Medicina Legal que cambió el rumbo del caso

Uno de los casos más dolorosos seguidos por la justicia es el de Darwin Felipe Beltrán, procesado por el asesinato de sus hijos Susan Camila (7 años) y Santi Esteban (4 años) en el barrio Las Ferias de Bogotá. Inicialmente, el acusado negó su responsabilidad y su defensa técnica intentó que fuera declarado inimputable, alegando antecedentes de trastorno bipolar y un supuesto cuadro de locura durante el ataque. No obstante, las fuentes señalan que existieron actos de premeditación, como el hecho de que Beltrán pidió a la madre de los niños salir de la vivienda para quedar solo con ellos.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El giro definitivo ocurrió tres semanas después de la emisión del programa, cuando el examen psiquiátrico de Medicina Legal determinó que, a pesar de sus problemas mentales, el hombre era una persona consciente y sabía lo que estaba haciendo al momento del crimen. Tras este resultado, el 21 de agosto de 2025, Beltrán aceptó los cargos de manera voluntaria, afirmando en audiencia: "Les pido perdón a todos y que caiga todo el peso de la ley sobre mí porque lo merezco". Aunque se planteó un preacuerdo por 25 años, una juez lo rechazó, proyectando una pena ejemplar de 50 a 60 años de prisión. Paola Ramírez, madre de las víctimas, manifestó sobre el arrepentimiento del procesado: "Es un perdón falso. Si Darwin de verdad estuviera arrepentido ni hubiera aceptado cargos desde el principio y no me hubiera expuesto a mí a pasar por un proceso tan largo".



Un presunto feminicida serial y el hallazgo de restos tras tres años

En Villavicencio, el estilista Héctor Guayabo fue condenado por el feminicidio de su pareja, Alejandra Moreno, cuyo cuerpo fue abandonado en un costal en el río Guatiquía. Tras la visibilidad del caso, la familia de Norly Perdomo —desaparecida en 2021 y también expareja de Guayabo— logró que se realizara un cotejo de ADN con unos restos hallados años antes, el cual resultó positivo. Aunque Guayabo alegó que los restos eran un "falso positivo de la fiscalía", el 13 de febrero de 2025 fue condenado a 36 años de prisión por el crimen de Alejandra Moreno.

Ángela Marulanda, hermana de Alejandra, expresó: "Nos alegra un poco de que fue condenado y no está libre, está en una cárcel pagando por el feminicidio de mi hermana". Además, el 3 de octubre de 2025, la Fiscalía le imputó cargos por la muerte de Norly Perdomo. Edinson Rojas, padre de la hija de Norly, advirtió sobre el peligro de este sujeto: "Es un asesino en serie y no debe estar libre porque si sale sale a matar a otra persona".



Wolfan Aguilar: 37 años de cárcel por el crimen de los seguros de vida



La justicia también falló en contra de Wolfan Alberto Aguilar Bernal, señalado de asesinar a su pareja Claudia Janet López en 2016 para cobrar un seguro de vida de 330 millones de pesos. La investigación reveló que Aguilar había intentado matar bajo la misma modalidad a otra mujer, Claudia Yasmín Ruiz, quien sobrevivió al ser lanzada de una camioneta en movimiento. Ruiz relató: "Wolfan me iba a matar para cobrar el seguro que él me hizo firmar en Bogotá".

Publicidad

El 12 de septiembre de 2025, un juez de Fusagasugá condenó a Aguilar a 37 años de prisión al determinar que la muerte de López no fue un accidente. Nancy López, hermana de la víctima, afirmó: "Parte de tranquilidad si nos da porque se demostró que si es culpable, que actuó de una manera despiadada". Actualmente, el procesado se encuentra en libertad a la espera de que el Tribunal Superior de Cundinamarca resuelva la apelación de su defensa.

Alirio Waldrón: Sentencia de 56 años por el asesinato de Kerly Cuevas

Publicidad

En Girón, Santander, se logró una condena histórica contra Alirio Waldrón, responsable del secuestro y feminicidio de la menor de 8 años, Kerly Cuevas. El 25 de julio de 2025, el juzgado emitió un fallo de 56 años y 3 meses de prisión por los delitos de feminicidio agravado y desaparición forzada. El abogado Víctor Colmenares señaló que esta sentencia "marca un gran precedente para el que se atreva a meterse con un niño, sepa a qué se enfrenta y sepa que va a pasar toda su vida tras las rejas".

Kelly Materán, madre de la niña, compartió su alivio tras el fallo: "Gracias a Dios se dio la condena y que sé que con eso la niña no me la iba a devolver, pero me siento que se hizo justicia". Waldrón cumple su pena en la cárcel de máxima seguridad El Barne.

El Juncal: Salud pública y la restauración de sonrisas en Palermo

Tras 30 años de consumir agua con exceso de flúor, los habitantes de la vereda El Juncal en Palermo, Huila, recibieron atención especializada para tratar los daños dentales que afectaban su salud y autoestima. Un equipo de odontólogos donó tratamientos restaurativos y estéticos a los niños y jóvenes afectados. Brandon Díaz, uno de los beneficiarios, comentó tras su reconstrucción dental: "Ya siento mucha más seguridad, pues, al poder expresarme, eh, y sonreír, sonreír naturalmente".

Publicidad

A nivel estructural, el alcalde de Palermo, Cleiver Oviedo Farfán, informó que se han instalado estaciones temporales de agua potable y que se gestionan los recursos para construir un nuevo acueducto que traiga agua desde el río Magdalena, solución definitiva que tardaría aproximadamente dos años en concretarse.