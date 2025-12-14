En vivo
Noticias Caracol  / SÉPTIMO DÍA  / CAPÍTULOS  / Angustioso video de momento en que niño se ahoga en una piscina: ¿quién responde en estos casos?

Angustioso video de momento en que niño se ahoga en una piscina: ¿quién responde en estos casos?

Las tragedias en piscinas durante días que prometen ser de diversión son una alerta para la temporada vacacional en Colombia. Séptimo Día conoció desgarradores casos de niños que han fallecido en lugares públicos y centros recreacionales.

Por: Carolina Valencia Lucas
Actualizado: 14 de dic, 2025
Piscinas inseguras - Séptimo Día

