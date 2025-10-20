En vivo
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Uribe y Pastrana envían carta por crisis con EE. UU. y le piden a Petro definir relación con Maduro

Uribe y Pastrana envían carta por crisis con EE. UU. y le piden a Petro definir relación con Maduro

Los expresidentes indicaron en una declaración conjunta que ven con "profunda preocupación" las tensiones con Estados Unidos. Le solicitaron al presidente Petro que aclare "su relación con el jefe del Cartel de Los Soles".

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 20 de oct, 2025
Los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana.
Los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana.
