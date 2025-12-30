En vivo
#LOMÁSTRINADO  / Eladio Carrión: su historia de atleta olímpico a figura global del trap

Eladio Carrión: su historia de atleta olímpico a figura global del trap

El norteamericano de ascendencia puertorriqueña habló con Noticias Caracol sobre su más reciente gira por Colombia, su proceso creativo, la conexión con el público bogotano y los proyectos sociales que impulsa desde Puerto Rico. Charla exclusiva de Un fenómeno musical.

Por: MARLON GUTIÉRREZ
Actualizado: 30 de dic, 2025
Eladio Carrión
Eladio Carrión
Suministrada

