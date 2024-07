Por no llevar casco, dos niños sufren consecuencias irreparables tras un accidente en moto

Son alarmantes las cifras por siniestros viales en motocicleta en el país, en donde la mayoría de las víctimas son menores de edad. Debido a que, en los municipios y veredas las personas no están acostumbradas a manejar con las medidas de protección como lo es el casco, siendo una de las principales causas de estas tragedias. Séptimo Díaconoció la historia de una familia en la que tras un accidente en moto dos menores quedaron gravemente afectados.

Hoy, una familia de Paratebueno, en Cundinamarca, sufre las consecuencias tras haber transportado a sus hijos en una moto de manera irresponsable. El 11 de febrero de 2023, el padre de los menores se los llevó de paseo, pero de regreso a su casa tuvieron un aparatoso accidente. Él murió, mientras que José David, de 5 años, y Kellyn, de 12, quedaron gravemente heridos.

La decisión de transportar a sus hijos en la moto de forma imprudente y contraria a lo que dicen las normativas sobre no exceder el cupo y no llevar a menores de edad en la parte delantera les dejó a los niños graves e irreparables lesiones en sus miembros inferiores. “En este momento la niña tiene un fijador externo en el miembro inferior izquierdo, un transportador que es el que le está alargando el hueso del fémur y tiene cirugía de tibia y ligamentos. Y al niño le amputaron el miembro inferior izquierdo”, aseguró Mariluz Cubillos, la madre de los menores.

Tanto José David como Kellyn están enfrentando un acto irresponsable que por poco compromete sus vidas. “Antes me gustaban, ahora no, porque las motos son peligrosas”, afirmó el menor. Ahora, Mariluz no solo lleva el dolor de la muerte de su esposo, sino que tiene toda la carga de su hogar. Por un lado, su hija postrada en una cama por las graves lesiones que sufrió y, por el otro, su hijo acostumbrándose a una nueva forma de caminar.

“Lamentablemente nosotros tenemos una cultura ciudadana del mal uso de los motociclistas en la vía. Hemos encontrado infractores donde en las motocicletas van tres, cuatro personas, o dos, tres menores de edad”, señaló Edwin Ricardo Argüello, comandante de la Policía de Tránsito en el Meta.

Aunque los primeros responsables del peligro al que exponen a sus hijos por llevarlos en sobrecupo o sin casco son los padres, las autoridades también tiene la responsabilidad de evitar este tipo de tragedias.

¿Qué dicen las autoridades sobre los controles de seguridad?

“Nuestro artículo 218 de la Constitución Política lo dice, que nosotros somos educadores de una comunidad. Nosotros persistimos en ese tema, pero acá hay que hacer un trabajo grande y reflexivo desde las pequeñas edades y le decimos al adulto ‘mire, mire lo que está pasando por no portar el casco’”, mencionó el comandante.

En Colombia, según el Código de Tránsito, no portar el casco en una motocicleta es considerado como una infracción grave, por lo que quien la cometa deberá pagar una multa de 15 salarios mínimos, pero más allá de una sanción la prioridad debe ser la conciencia vial.

“Le diría a todos los padres de familia que, por favor, siempre y cuando puedan prevenir llevar los niños en moto, mejor no los lleven”, concluyó Mariluz Cubillos, quien a hoy sigue lamentando la pérdida de su marido y el dolor de ver a sus hijos sufrir por un accidente que se pudo haber evitado.

