Revelaciones sobre Brayan Campo, asesino de la niña Sofía Delgado: "Cometió un error"

El asesinato de la niña Sofía Delgado , de 12 años, causó una ola de indignación y tristeza no solo en el Valle del Cauca, sino en toda Colombia por la atrocidad del crimen. Séptimo Día quiso saber más sobre el pasado del confeso homicida e investigó su entorno cercano.

Se conoció que, además de tener un negocio llamado ‘Chimuelo’, que comercializaba productos para mascotas, donde tenía contacto permanente con niños, Brayan Campo también prestaba servicios a una empresa en temas relacionados con seguridad en el trabajo.

Negocio de Brayan Campo en Candelaria

Testimonios

Séptimo Día también conoció el relato de una persona que conoció a Brayan Campo y, al preguntarle sobre la personalidad del confeso asesino de Sofía Delgado, respondió: "Una persona que tiene un gran sentido del humor, era muy gracioso, una persona tranquila”.

Afirmó también que nunca le contó cosas relacionadas con su niñez y la comunicación entre ellos no se acabó. "Sí, siempre estuvimos en contacto la verdad y como para el 2019 nos volvimos a encontrar”.

Desconocimiento de las acusaciones

Aunque para el momento del reencuentro ya había ocurrido la acusación de Campo por acto sexual con menor de 14 años en 2018, esta persona señala que no sabía nada de la denuncia. “Yo apenas me vengo a enterar de eso ahora, no tenía conocimiento”, afirmó.

Frente al caso de Sofía Delgado aseguró: "La verdad un choque, cometió un error y los errores se pagan, más con una niña inocente”.

Un hombre aparentemente tranquilo

Para septiembre de 2024, Brayan Campo vivía en una casa en arriendo a una cuadra de donde había montado el negocio de venta de accesorios y alimentos para animales. De acuerdo con la Policía, él parecía ser un hombre tranquilo y modesto.

La investigación policial

El coronel Carlos Oviedo, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, recordó sobre los encuentros con el hombre durante las primeras indagaciones del caso: “’Yo no conozco a la niña, yo no he tenido contacto, por acá no he pasado, pero con mucho gusto pueden entrar al establecimiento comercial’, pero a la vez que era colaborativo también se mostraba un poco ansioso”.

En una de las entrevistas que le hizo la Policía a Brayan, asistió el psicólogo de familia de Villagorgona, Iván Andrés Vaca. Allí, Campo comenzó a ser perfilado como una persona distinta. “Notaba en él una posición bastante defensiva, su lenguaje corporal era un lenguaje que demostraba que él estaba a la defensiva, lo cual se transmite a Policía judicial con el fin de que ellos ya realizaran sus respectivas actuaciones”.

Brayan Campo se mostraba colaborativo durante la investigación del caso de Sofía Delgado Foto: Séptimo Día

Antecedentes de Brayan Campo

La pregunta que se hacía la Policía era por qué este hombre que había estado en la cárcel había quedado libre por vencimiento de términos. Séptimo Día llegó hasta los juzgados de Palmira y habló con Omar Fabio Saa, juez sexto penal del circuito, quien llevaba el proceso de Brayan en 2019.

“El 2 de abril del año 2019 no lo presentó el INPEC, 24 de mayo del año 2019 la defensa no se presentó, el 6 de junio del año 2019 tampoco se presentó el procesado por parte del INPEC”, explicó el juez. Aunque se hicieron todas las citaciones a las audiencias correspondientes, en muchas ocasiones hubo inasistencias que dilataron el proceso. Por eso, Brayan Campo solicitó su libertad por vencimiento de términos en abril de 2020.

“El juzgado segundo penal municipal con función de control de garantías de Palmira a esa fecha, 22 de abril del año 2020, le otorgó la libertad”, añadió el juez Saa. Así pasaron varios años y Brayan Campo no volvió a presentarse a las audiencias.

Un proceso en curso

Actualmente, el proceso luego de casi 6 años está en etapa de juicio. “Estamos en práctica de pruebas, las pruebas están decretadas, la Fiscalía tiene que continuar presentando los testigos”, señaló el juez.

La búsqueda de la verdad

Pese a que Brayan Campo tenía ese proceso activo, nadie en el barrio lo sabía. La Policía determinó que probablemente les estaba mintiendo, pero hasta ese momento no tenían ninguna evidencia sólida que lo vinculara directamente con la desaparición de la pequeña Sofía Delgado.

El viernes 4 de octubre, los investigadores lograron obtener una orden para inspeccionar el local comercial de Brayan y un equipo especializado de peritos forenses llegó al lugar. Allí se comenzó a evidenciar lo que todos sospechaban. La casa del hombre también fue examinada.

Huida y captura

Brayan Campo desapareció, adquirió un pasaporte y consiguió dólares con la probable intención de irse del país. El 14 de octubre de 2024 llegaron los resultados de la prueba de ADN que arrojaron que la sangre hallada en el local y en la casa donde vivía el señalado sí correspondían a la niña Sofía Delgado.

Brayan Campo habría asesinado a Sofía Delgado el mismo día que la secuestró - Noticias Caracol

El jueves 17 de octubre, Brayan Campo fue arrestado y, con sus indicaciones, miembros de la Sijín hallaron el cuerpo de Sofía Delgado en un cañaduzal en la vía entre Candelaria y Florida.

Indignación nacional

Ese mismo día, decenas de personas destruyeron el local comercial donde al parecer Brayan Campo le quitó la vida a Sofía y luego atacaron la casa donde él residía. La indignación nacional fue inmediata.

