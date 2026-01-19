Señalado de matar a mujer para cobrar seguro agredió a equipo de Séptimo Día: ¿qué ha pasado con él?

Wolfang Alberto Aguilar es señalado por las autoridades y por familiares de dos mujeres distintas de trazar planes macabros para cobrar millonarios seguros de vida. Sin embargo, actualmente continúa en libertad, lo que ha generado indignación y asombro entre quienes han seguido el caso desde 2021, cuando el equipo periodístico de Séptimo Día fue agredido físicamente por él al intentar obtener su versión de los hechos.

La historia de Aguilar Bernal se divide en dos capítulos que involucran a mujeres humildes a quienes, según las denuncias, conquistó con promesas de amor y estabilidad económica. La primera víctima conocida fue Claudia Janeth López, una operaria de una fábrica textil en Bogotá que vivía con lo necesario para subsistir. Según su hija, Wolfang apareció en sus vidas mostrándose como una persona protectora, pero pronto las cosas cambiaron.

Sin embargo, tras convencerla de vender sus pertenencias y mudarse con él, la realidad fue otra. "Pasó de tener una vida precaria a seguir en la misma condición, porque digamos nunca vi que él le dijera ‘Claudia, para un arriendo, para un mercado’, nunca. Aparte de eso nunca le compró, la tenía durmiendo en el suelo", relató la hija. El plan, según la Fiscalía, era mucho más oscuro: Claudia Janeth adquirió un seguro de vida por 330 millones de pesos el 18 de marzo de 2016, apenas tres meses antes de su muerte, dejando como único beneficiario a Aguilar Bernal.



Supuesto accidente en río Sumapaz

En junio de 2016, durante un paseo a Pandy, Cundinamarca, Claudia Janeth murió supuestamente ahogada en el río Sumapaz. La versión que Wolfang entregó a la familia fue escueta: "la flaca se me ahogó". Explicó que ella se había resbalado de una rama mientras le tomaba una foto, pero la necropsia y la investigación de la SIJÍN revelaron algo distinto: "lo que se evidencia es que la mujer tenía un golpe en la parte occipital de la cabeza", un impacto que no correspondía a una caída accidental al agua.



La sospecha de la familia aumentó cuando, a pocos días del entierro, recibieron noticias de la aseguradora. "Mi mamá había adquirido un seguro hacía poco tiempo el único beneficiario él y que Wolfan a los 4 días de mi mamá haber fallecido ya estaba llamando a reclamar el seguro de vida", denunció su hija.



¿Una tragedia que se pudo evitar?

La investigación de las autoridades sacó a la luz que, meses antes del crimen de Claudia Janeth, otra mujer había vivido una pesadilla similar. Claudia Jazmín Ruiz Naranjo, en Casanare, también fue convencida por Aguilar de firmar documentos que no leyó: "me pasaron una cantidad de papeles, yo los firmé, la verdad yo nunca leí qué papeles firmaba, porque yo confiaba en él".



El 6 de enero de 2016, Aguilar supuestamente la lanzó de la parte trasera de una camioneta en movimiento a gran velocidad. Claudia Jazmín sobrevivió de milagro para contar su versión: "me iba a matar para cobrar el seguro que él me hizo firmar en Bogotá". A pesar de su denuncia inicial, el caso fue archivado por la Fiscalía como "lesiones personales" y no como tentativa de homicidio, lo que permitió que Wolfang permaneciera libre y, meses después, presuntamente acabara con la vida de Claudia Janeth.



Agresión a Séptimo Día y la condena de 2025

En marzo de 2021, cuando Séptimo Día localizó a Aguilar Bernal en el sur de Bogotá para confrontarlo por estas acusaciones, la reacción del hombre fue violenta. En lugar de responder a las preguntas sobre por qué era el único beneficiario de los seguros, agredió al equipo, golpeando al camarógrafo, al asistente y al periodista, e intentando arrebatarles la cámara.

Luego de haber quedado en libertad por vencimiento de términos años atrás, el proceso judicial continuó. Finalmente, el 12 de septiembre de 2025, la justicia emitió un fallo contundente. En audiencia pública, el juez primero penal del circuito de Fusagasugá sentenció a Wolfang Alberto Aguilar Bernal a 37 años de prisión por el homicidio de Claudia Janeth López. Según el fallo, "la muerte de la señora López no fue un accidente y el golpe que tenía la víctima no pudo ser causado por caída".

A pesar de la pesada condena de casi cuatro décadas de cárcel, la respuesta a qué ha pasado con él es agridulce para las víctimas. Actualmente, Wolfang Alberto Aguilar Bernal sigue en libertad. Esto se debe a que su defensa apeló la decisión de primera instancia y, mientras el Tribunal Superior de Cundinamarca revisa y falla sobre el caso, no existe una orden de captura vigente en su contra.

Nancy López, hermana de la mujer fallecida, expresó el alivio y la preocupación de la familia: "Parte de tranquilidad sí nos da, porque se demostró que sí es culpable, que actuó de una manera despiadada y que en cierta parte se hizo justicia, aunque él sigue en libertad". Por su parte, Claudia Jazmín Ruiz, la sobreviviente, agradeció la visibilidad del programa: "si no fuera por Séptimo Día, de verdad que mi historia hubiera quedado como muchas que han quedado en el olvido, en la impunidad".

