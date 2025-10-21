Bernie Moreno dice que "no es el plan" imponer aranceles a Colombia, en medio de crisis diplomática

La crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos sigue generando incertidumbre, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, calificara a Gustavo Petro como un “líder del narcotráfico”, lo que llevó al mandatario colombiano a llamar a consultas al embajador Daniel García-Peña.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En medio de la tensión política, Petro sostuvo una conversación descrita como "larga, franca y constructiva" con John T. McNamara, jefe de Misión y encargado de Negocios de la Embajada de EE.UU. en Bogotá, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores. El encuentro también contó con la presencia del embajador colombiano en Washington, Daniel García-Peña, quien había sido llamado a consultas.

El propósito de la reunión fue abordar la crisis diplomática provocada por las críticas de Petro al hundimiento de embarcaciones en el Caribe —que EE.UU. asegura estaban vinculadas al narcotráfico— y por la suspensión de la ayuda financiera anunciada por Trump.



De acuerdo con el comunicado oficial, "ambos países coincidieron en que este es el primer acercamiento en pro de subsanar el actual impase en las relaciones bilaterales y que se sostendrán nuevas reuniones con el objetivo de llegar a una pronta solución".

Publicidad

Trump comunicó el domingo, a través de su red Truth Social, el cese de la ayuda financiera a Colombia, argumentando una supuesta falta de acción frente al narcotráfico. Además, acusó a Petro de ser "un líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas, tanto en campos grandes como pequeños, por toda Colombia".



¿Donald Trump impondrá aranceles a Colombia?

El presidente estadounidense incluso mencionó la posibilidad de aplicar aranceles adicionales a productos colombianos, lo que generó preocupación entre los sectores productivos del país por el posible impacto económico y laboral.



"Frente al tema de aranceles, el encargado de Negocios dejó claro que se trata de una decisión que le corresponde exclusivamente al presidente Trump", señaló el comunicado de la Cancillería.

Respecto a los posibles aranceles, el senador republicano colombo-estadounidense, Bernie Moreno, declaró a Noticias Caracol que, según sus conversaciones con la Casa Blanca, no hay planes inmediatos de imponerlos. “Ese no es el plan. Los aranceles no es algo que estamos considerando ahorita", afirmó.

Publicidad

Moreno también se refirió a la acusación de Trump sobre Petro y aseguró que “hay bastante evidencia de que Petro recibió plata de los narcotraficantes para la elección”. Además, mencionó una iniciativa para incluir al presidente colombiano en la lista Clinton “para ver en dónde está el dinero que ha sacado del país".



Diferencias sobre la política antidrogas entre Petro y Trump

Ante el aumento de las tensiones, Petro llamó a consultas a su embajador en Washington, expresando sus desacuerdos con Trump sobre la estrategia antidrogas de EE.UU., especialmente por el despliegue militar en el Caribe, cerca de Venezuela, como parte de una campaña contra el narcotráfico.

El presidente colombiano ha manifestado reiteradamente su inconformidad con lo que considera una falta de reconocimiento por parte de EE.UU. a los avances de su gobierno en la lucha contra las drogas, en especial en materia de incautaciones, tema que también fue abordado en la reunión con McNamara.

"El actual gobierno es el que más ha incautado, no solamente en volumen, sino en relación al crecimiento de los cultivos de hojas de coca", indicó el comunicado.

La Cancillería también informó que Petro "ratificó el compromiso del gobierno nacional con ampliar el programa de sustitución de cultivos ilícitos y la importancia que este tiene para el país".

Publicidad

"Asimismo, reiteró la importancia de que EE.UU. se base en las cifras reales de la lucha contra las drogas en Colombia, teniendo en cuenta que la comisión de investigación que contrata el Gobierno de Colombia para medir el potencial de producción por hectárea de los cultivos de hoja de coca en el país tuvo errores que no fueron corregidos, lo cual ha sido reconocido por Naciones Unidas", añadió el comunicado.

El informe anual de 2024 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés) reveló que los cultivos de coca en Colombia alcanzaron en 2023 un récord de 253.000 hectáreas, y que la producción de cocaína aumentó un 53 %, llegando a las 2.600 toneladas.

Publicidad

Finalmente, el comunicado oficial concluyó que "los altos funcionarios ratificaron el compromiso de ambas partes en mejorar las estrategias de lucha antidrogas" y destacó que "es deseable que estos esfuerzos se sigan haciendo de manera coordinada con Estados Unidos".

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias

ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE LA AGENCIA DE NOTICIAS EFE