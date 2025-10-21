En vivo
TRUMP-PETRO
JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ
JUAN FELIPE RINCÓN
ROBO EN EL LOUVRE
NACIONAL
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

POLÍTICA  / Bernie Moreno dice que "no es el plan" imponer aranceles a Colombia, en medio de crisis diplomática

Bernie Moreno dice que "no es el plan" imponer aranceles a Colombia, en medio de crisis diplomática

El senador colombo-estadounidense republicano habló con Noticias Caracol y mencionó que "los aranceles no es algo que estamos considerando ahorita", a pensar de que el presidente Trump lo había asegurado.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 21 de oct, 2025
Crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos -
Foto: AFP

