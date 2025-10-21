En vivo
POLÍTICA  / Petro habló de fallo judicial sobre Uribe y anunció "recolección de firmas del poder constituyente"

Petro habló de fallo judicial sobre Uribe y anunció “recolección de firmas del poder constituyente”

Para Petro, la decisión del Tribunal Superior de Bogotá en el caso Uribe "repite la historia" y "contradice a la Corte Suprema de Justicia". En su mensaje también nombró a Donald Trump.

Por: Cristian Ávila Jiménez
Actualizado: 21 de oct, 2025
