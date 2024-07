¿Visitaron el cielo y volvieron para contarlo? Estos hombres aseguran conocer el más allá

Albert Einstein dijo que la ciencia sin religión es débil y la religión sin ciencia es ciega. Un tema que a hoy sigue causando controversia y más cuando se habla de temas como el de si realmente el cielo existe. Séptimo Díaconoció el testimonio de dos personas que afirmaron que estuvieron en este lugar y volvieron para contarlo.

Uno de ellos es Jorge Morales, un ecuatoriano que aseguró haber estado en el cielo. “Soy transportado a un jardín preciosísimo en el que estoy caminando en medio de cientos y miles de personas que cantaban con euforia. Encuentro unas mesas de cristal donde había unos regalos y cuando abrí el regalo había una pequeña llave de un material tremendamente pesado, cuando levanté mi cabeza había una luz impresionante que estaba en frente de mí con colores, como un arco iris”, aseguró Morales.

En 2002, Jorge emigró con su esposa a Fairfax, Virginia, EE. UU. Actualmente, la pareja tiene tres hijos y en muchos sentidos está cumpliendo el sueño americano. Para el 2018, empezó a sentir una molestia en el brazo, pero no le puso mucha atención, hasta que le ocasionó un paro cardíaco y su cerebro dejó de funcionar. “Estuve clínicamente muerto o no tenía ningún tipo de respuesta durante tres días”.

Su familia decidió desconectarlo para evitar el sufrimiento y porque los médicos ya no les daban ninguna esperanza de vida. Sin embargo, antes de la acción misteriosamente despertó de su coma. Jorge Morales sorprendió a todos cuando reveló haber visitado el cielo.

“Cuando nuestros sistemas empiezan a fallar, nuestra percepción del mundo comienza a fallar también. Entonces, interpretar estas experiencias de cuando el cerebro está funcionando de una forma equivocada como si fueran algo que nos dijeran realmente algo sobre el mundo exterior es un poco arriesgado”, indicó David Casilimas, neurobiólogo de la Universidad de São Paulo Brasil.

¿El cielo existe? Si es así, ¿solo lo visitan los creyentes de Dios?

Algo similar a lo de Jorge ocurrió con el neurocirujano estadounidens Eben Alexander, con la diferencia de que él no creía en Dios ni en un lugar más allá. Su experiencia cercana a la muerte habría cambiado su convicción sobre el cielo.

Fue diagnosticado con una mortal meningitis que le causó un devastador daño cerebral. Estuvo en coma durante siete días, la esperanza de vida era mínima. Sin embargo, Eben sobrevivió, se despertó consciente y con un cerebro funcional. Un hecho inexplicable.

“Traté de explicarlo como una especie de sueño, el efecto de la droga y anestesia, incluso como una confabulación, un truco que hace el cerebro cuando está muriendo, eso es lo que yo le dije a los médicos, pero entre más estudiábamos con mi médico nos dimos cuenta de que mi cerebro no pudo haber fabricado lo que yo vi”, afirmó Eben.

Cuando despertó del coma, no recordaba en absoluto su vida, lo que hacía, las personas que lo rodeaban, nada de su presente. Lo único que tenía claro era lo que había vivido en el cielo. Después de unos meses, le volvieron sus recuerdos.

Él aseguró que en su viaje había visto a una hermosa mujer, que no conocía. Su historia fue tan sorprendente que llegó a sus padres biológicos. En un rencuentro, ellos le mostraron una fotografía de su hermana biológica que había fallecido 10 años antes y que él no conocía, ahí confirmó que era ella quien estaba en el cielo hablándole.

“Lo que yo sé es que cuando me muera me reuniré con mi alma trascendental, eso le sorprenderá al escéptico cuando se muera. De repente se dará cuenta no solo de que seguirá presente, sino que estará mucho más consciente que cuando estaba encarnado en una forma física”, concluyó el neurólogo.

Al final es un debate que no está totalmente claro. Para la ciencia, no hay nada que compruebe qué puede seguir después de la muerte, sin embargo, casos como el de estos dos hombres siembran dudas ante una posibilidad de que exista un más allá.

