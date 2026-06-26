Cómo activar las alertas sísmicas en iPhone para recibir avisos de terremotos: paso a paso

Los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que golpearon el norte de Venezuela el miércoles y dejaron un panorama de devastación, también despertaron inquietud entre usuarios de teléfonos inteligentes sobre las herramientas disponibles para recibir avisos tempranos de emergencias. Una de las preguntas más frecuentes en Google Trends ha sido cómo activar las alertas sísmicas en el iPhone y qué funciones ofrece Apple para advertir sobre terremotos, inundaciones y otras amenazas cuando están disponibles.

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Y aunque las funciones disponibles dependen del país y de la región donde se encuentre el usuario, Apple incorporó un sistema de alertas de emergencia y, más recientemente, un conjunto de alertas de seguridad mejoradas que buscan ofrecer información adicional durante situaciones críticas.

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¿Qué son las alertas sísmicas del iPhone?

Las alertas sísmicas forman parte del sistema de alertas de seguridad que Apple ha desarrollado para informar a los usuarios sobre eventos que puedan representar un riesgo para su integridad. Dependiendo del lugar donde se encuentre el dispositivo, el iPhone puede mostrar notificaciones relacionadas con:



Terremotos.

Amenazas inminentes para la población.

Fenómenos meteorológicos extremos.

Alertas emitidas por autoridades gubernamentales.

Alertas de seguridad pública.

Mensajes de emergencia enviados por organismos oficiales.

En algunos países estas alertas llegan directamente desde las autoridades mediante la red celular, mientras que en otros casos Apple complementa la información con su propio sistema de alertas mejoradas. Además, Apple también incorporó un sistema denominado Alertas de seguridad mejoradas, diseñado para complementar los avisos emitidos por las autoridades.



Estas alertas utilizan conexiones Wi-Fi y datos móviles para entregar información adicional cuando existe una situación de emergencia. Actualmente esta función está disponible únicamente en algunos territorios, entre ellos Estados Unidos y Taiwán, siempre que el dispositivo cuente con una versión compatible del sistema operativo.



¿Cómo activar las alertas sísmicas en un iPhone?

Si la función está disponible en el país donde se encuentra el usuario, estos son los pasos para revisar la configuración:



Abra la aplicación 'Configuración'. Ingrese en 'Notificaciones'. Luego debe desplazarse hasta la parte inferior de la pantalla. Busque el apartado 'Alertas mejoradas' o 'Alertas gubernamentales', según la versión de iOS y la región. Entre en 'Alertas de seguridad mejoradas'. Verifique que estén activadas las opciones correspondientes.

Dentro de ese menú es posible encontrar diferentes configuraciones relacionadas con la recepción de avisos. Para acceder a las funciones más recientes relacionadas con seguridad y emergencias, Apple recomienda mantener el dispositivo actualizado con la última versión compatible de iOS. Las nuevas versiones del sistema operativo suelen incorporar mejoras relacionadas con estabilidad, seguridad y compatibilidad con nuevas herramientas, incluidas algunas funciones de alertas cuando están disponibles para cada región.



Tenga en cuenta que no todos los países cuentan con las mismas funciones de alertas de emergencia en el iPhone. La disponibilidad depende de los sistemas implementados por las autoridades locales y del soporte que Apple ofrece en cada región, por lo que algunos usuarios podrían no encontrar la opción de alertas sísmicas dentro de la configuración del dispositivo. En esos casos, una alternativa es descargar aplicaciones especializadas desde la App Store, la tienda oficial de aplicaciones para iPhone, siempre verificando que provenga de un desarrollador confiable y confirmando que el servicio funcione en su país.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co