iPhone 18: se filtran características y cómo sería la pantalla de este modelo de Apple

Apple es una de las empresas de tecnología más grandes del mundo y, para este 2026, busca poder renovar su producto más emblemático, el iPhone. De acuerdo con algunas filtraciones provenientes de analistas de la industria y de cadenas de suministro en China, este año podría ser uno de los más innovadores para la empresa estadounidense, que traería nuevas mejoras para todos sus dispositivos.



Antes de describir los cambios que estos dispositivos traerían, es importante mencionar que filtración no es confirmación, por lo que es probable que los resultados de estas especulaciones no lleguen a materializarse o lleguen al público final de maneras distintas.



Así serían los nuevos iPhone 18

De acuerdo a las especulaciones que se han venido realizando, se espera que para este 2026 Apple pueda dividir sus lanzamientos, siendo septiembre de este año cuando presenten los iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max. El modelo base, el iPhone 18, junto con una posible versión Air, se retrasaría hasta inicios de 2027.

En el caso de los modelos Pro, se cree que mantendrían los tamaños actuales de 6,3 y 6,9 pulgadas, pero con cambios internos significativos. Según The Information, se rumora que Apple intentará esconder los componentes del 'Face ID' bajo la pantalla y mover la cámara frontal a una esquina, buscando reducir o eliminar la 'Isla Dinámica' para ofrecer una experiencia visual más limpia. Asimismo, el botón de 'Control de Cámara' se simplificaría, eliminando el deslizamiento táctil para centrarse únicamente en la sensibilidad a la presión.

Por parte de las cámaras, la novedad más destacada es la implementación de una apertura variable en su lente principal de 48 megapíxeles, lo que permitirá que el sensor se abra o cierre físicamente para controlar la entrada de luz, lo que ofrecerá un efecto de desenfoque natural y mayor versatilidad en condiciones de poca luz.



Adicionalmente, se espera que para esta nueva generación de dispositivos se implemente la nueva alianza entre Apple con Google para impulsar sus funciones de inteligencia artificial (IA) en productos como Siri, de acuerdo con información de los dos titanes tecnológicos el pasado lunes 12 de enero.



¿Cuánto costaría el iPhone 18?

El suceso que más emoción genera es el debut del primer iPhone plegable. A diferencia de otros competidores, Apple apostaría por un diseño que, al abrirse, alcance una pantalla de dimensiones similares a la de un iPad Mini, por lo que los reportes indican que la compañía ha logrado solucionar el problema del pliegue visible en la pantalla, ofreciendo una superficie lisa y resistente de materiales especiales.



Este dispositivo contaría con una pantalla exterior de 5,3 pulgadas y, curiosamente, podría desplazar el sistema de seguridad hacia un Touch ID en el botón lateral, en lugar del Face ID frontal tradicional. Su precio se estima por encima de los 2.000 dólares, posicionándolo como un producto de lujo extremo dentro del ecosistema.

ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO

NOTICIAS CARACOL