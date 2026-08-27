El fundador de Microsoft, Bill Gates, advierte que la humanidad se enfrenta a una era de turbulencia sin precedentes y exige la creación de organismos internacionales y un impuesto a los "tokens" para financiar la transición laboral. En un extenso y detallado análisis de 6.000 palabras, Bill Gates ha hecho un llamado de atención urgente ante el avance acelerado de la inteligencia artificial (IA).

El filántropo y cofundador de Microsoft ha advertido que, si no se establecen controles globales de forma inmediata, la humanidad entrará en un periodo de profunda inestabilidad política, social y económica. Según Gates, las decisiones regulatorias que se tomen hoy determinarán si esta tecnología se convierte en una fuerza de equidad o en un detonante de disparidad global.



Transición tecnológica acelerada: ¿el mayor igualador o la peor injusticia mundial?

En la introducción de su ensayo, Gates sintetiza la encrucijada del desarrollo tecnológico con una frase contundente: "La IA será o bien el mayor igualador jamás inventado o la peor fuente de injusticia". Aunque reconoce el inmenso potencial de esta tecnología para revolucionar áreas como la salud, la agricultura y la educación, advierte que actualmente el mundo no se está preparando adecuadamente para mitigar sus impactos.

A diferencia de revoluciones pasadas, como la llegada de la computadora personal, que tardó décadas en transformar las empresas debido a la necesidad de desarrollar software y capacitar al personal, la IA se despliega a un ritmo vertiginoso. Se ejecuta en los dispositivos que la sociedad ya posee, entiende el lenguaje natural y se adapta de manera autónoma a los flujos de trabajo humano sin requerir una adaptación compleja por parte del usuario. Esta velocidad de adopción sitúa a la humanidad ante una de las transiciones más turbulentas de su historia.



Desempleo masivo en una década: la inminente automatización del mercado laboral

Uno de los puntos más críticos señalados en el documento es la inminente pérdida masiva de empleos en sectores que dependen tanto del trabajo cognitivo como del físico. Gates estima que esta transición ocurrirá de manera acelerada en el transcurso de una sola década, afectando de forma inmediata a los jóvenes que intentan ingresar al mercado laboral.



Entre los empleos de oficina más vulnerables al reemplazo se encuentran los puestos de ventas, soporte técnico, ingeniería de software básica y servicios paralegales. No obstante, la automatización también alcanzará tareas más sofisticadas como el análisis de datos, la evaluación de préstamos bancarios y el triaje médico de pacientes. La situación se agravará cuando la IA alcance un nivel de desarrollo en el que entregue tareas casi libres de errores, lo que dará a las empresas un incentivo económico total para prescindir de la supervisión humana. Asimismo, el sector obrero se verá impactado por los avances rápidos en la robótica industrial, que comenzará a competir con el trabajo humano en la construcción y la hotelería para finales de esta década.



Amenazas de ciberseguridad y bioterrorismo: el peligro del uso malicioso de la IA

Más allá de las ramificaciones económicas, el fundador de Microsoft alerta sobre cómo la tecnología empoderará de forma desproporcionada a actores maliciosos para ejecutar ataques de gran escala. El ensayo enfatiza que la IA facilitará enormemente la obtención y ejecución de instrucciones para construir armas biológicas, de naturaleza destructiva, y virus informáticos.



Gates manifiesta especial preocupación por el incremento de los fraudes financieros dirigidos, la desinformación masiva, los deepfakes y las campañas automatizadas de vigilancia. Los expertos en ciberseguridad se enfrentan al reto de que las capacidades de ataque se están desarrollando a una velocidad muy superior a las herramientas de defensa, lo que deja expuestas infraestructuras críticas vitales como sistemas de energía, redes de agua potable, instituciones financieras y hospitales. Del mismo modo, advierte que los gobiernos podrían concentrar más poder a través de armas autónomas capaces de tomar decisiones letales sin supervisión humana directa.

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Un aspecto novedoso del ensayo es la advertencia sobre los riesgos socioemocionales que representa la IA en el desarrollo humano. Gates comparte que, durante su infancia, requirió del apoyo de su madre y de un gran esfuerzo personal para adquirir habilidades de interacción social. En ese sentido, duda que hubiese realizado el mismo esfuerzo de haber tenido acceso a un asistente o compañero virtual de IA.

El documento califica a estos acompañantes digitales como un "invernadero protegido" que evade los conflictos reales y evita sacar a los menores de su zona de confort, ya que las máquinas están diseñadas para ser sumisas y nunca se enojan. El ensayo cita estudios realizados por las universidades de Stanford y Carnegie Mellon, donde se constató que las personas con redes sociales limitadas que recurrían a chatbots para obtener compañía terminaban experimentando un deterioro en su bienestar emocional entre más personal se volvía la interacción. Además, se alerta sobre el posible deterioro en la capacidad de pensamiento crítico de los estudiantes debido a un uso excesivo de estas herramientas en la educación.



Estrategias de regulación y gobernanza global: el pacto "Human Reserved"

Para contrarrestar esta crisis sistémica, Gates propone tres medidas urgentes de gobernanza:



Creación de un marco nacional e internacional unificado: sugiere diseñar una institución global de supervisión inspirada en los regímenes de inspección de armas nucleares, las regulaciones de la aviación internacional y los acuerdos para la protección de la capa de ozono.

sugiere diseñar una institución global de supervisión inspirada en los regímenes de inspección de armas nucleares, las regulaciones de la aviación internacional y los acuerdos para la protección de la capa de ozono. Implementación del dominio "Human Reserved" (Reservado para Humanos): consiste en establecer un pacto social para declarar ciertos roles como exclusivos para personas. Gates ejemplifica la necesidad de mantener el contacto humano irremplazable en el cuidado de la salud (como el acompañamiento a pacientes con enfermedades de la tercera edad o terminales), la educación y la atención a la salud mental.

consiste en establecer un pacto social para declarar ciertos roles como exclusivos para personas. Gates ejemplifica la necesidad de mantener el contacto humano irremplazable en el cuidado de la salud (como el acompañamiento a pacientes con enfermedades de la tercera edad o terminales), la educación y la atención a la salud mental. Aplicación de un impuesto a los "tokens" e inteligencia artificial: el ensayo aboga por gravar fiscalmente el uso de tokens y robots. Actualmente, las leyes facilitan deducciones comerciales inmediatas por la compra de maquinaria, mientras penalizan la contratación de personal con impuestos sobre la nómina. Este nuevo impuesto compensaría la pérdida de ingresos fiscales y financiaría la reconversión laboral de los trabajadores desplazados.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL