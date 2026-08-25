¿Por qué China organizó un Mundial de robots humanoides? El evento que causa furor

La pista de atletismo ya no es terreno exclusivo de los humanos. En China, los juegos mundiales de robots humanoides han captado la atención global, convirtiendo los escenarios deportivos en laboratorios de vanguardia. Lo que antes parecía ciencia ficción es hoy una competencia de alto rendimiento donde máquinas de última generación corren, saltan y toman decisiones de forma autónoma, marcando un hito en la evolución tecnológica.



Competencias autónomas: el salto tecnológico frente al control remoto

Uno de los aspectos más revolucionarios de esta edición es la independencia operativa de las máquinas. En eventos anteriores, el movimiento de estos robots dependía de la teleoperación, donde un operario humano controlaba cada paso. En esta versión, la autonomía total es la regla de oro en pruebas clásicas como velocidad y relevos.

Para el profesor Carlos Francisco Rodríguez, vicedecano académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes y experto en robótica, este cambio representa la verdadera frontera del desarrollo tecnológico: "Tal vez lo que más sorprende es la capacidad que tienen ya varios de estas máquinas para realizar estos deportes de manera autónoma. En el pasado, muchos de estos pues se movían de forma teleoperada... pero en esta versión ya hay varias de las competencias que son totalmente autónomas. En particular... algunas de las que estamos observando, que son clásicas de los deportes olímpicos... los robots tienen que ser autónomos; no puede haber ningún operario controlándolos. Eso es bastante sorprendente".

Esta autonomía permite alcanzar marcas físicas asombrosas, como el registro de 50 minutos y 26 segundos en una media maratón de 21 kilómetros, o marcas que superan récords humanos en velocidad. Estos hitos demuestran que la precisión electromecánica ya supera ciertos límites biológicos.



China consolida su liderazgo en la fabricación de robots humanoides

China lidera la fabricación de este sector a nivel global. Aunque participan equipos de Europa y Estados Unidos, la gran mayoría son firmas del gigante asiático que consolidan su ventaja en el desarrollo industrial de estas plataformas. Junto al espectáculo físico, otras competencias paralelas evalúan tareas cotidianas como la manipulación de objetos y labores del hogar. Sin embargo, la especialización extrema de las máquinas plantea retos de versatilidad. El experto advierte que estos récords enmascaran limitaciones de diseño:



"Muchos de estos robots tienen esa única función que estamos viendo. El robot que juega fútbol solo juega al fútbol. El robot que o es muy bueno, digamos, o está muy bien entrenado para jugar al fútbol... o en salto. Está diseñado específicamente y pues está entrenado de manera muy especial para cumplir con esa tarea en particular. Entonces... en ciertos aspectos sí supera, pero todavía hay muchos aspectos en los cuales pues los humanos no van a ser superados por los robots, por supuesto".



El paradigma de visión-acción y los retos de la inteligencia artificial

Para que estas máquinas reemplacen tareas tediosas o peligrosas en fábricas y almacenes, deben comprender entornos cambiantes. Por ello, se investiga el paradigma de "visión-acción", donde cámaras con IA interpretan contextualmente el entorno para decidir la acción correcta.



"Hay varias tecnologías o varias paradigmas que se están investigando. Uno de ellos es el de visión-acción. Que cuando el robot perciba una imagen entienda cuál es la acción que continúa de acuerdo con cierto contexto. Por ejemplo, si está en un contexto de cocina y veo un cuchillo, se entiende que sirve para cortar algo y que puede usarlo si lo requiere. Esa comprensión es quizás la que nos va a a sorprender de aquí en adelante... porque es la que realmente va a hacer que el tipo de robot sea útil".

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Esta limitada flexibilidad explica por qué un partido de fútbol real entre humanos y robots metálicos sigue estando muy lejano, dada la extrema dificultad de coordinar de forma segura la toma de decisiones dinámicas en milésimas de segundo.



Costos industriales y la apropiación académica en Colombia

La adquisición de esta tecnología plantea un riguroso análisis de costo-beneficio para la industria, sobre todo en tareas riesgosas o fatigantes. Además, la alta complejidad en manufactura y mantenimiento ha llevado incluso a países avanzados a desistir del diseño propio de hardware. En Colombia, este camino se recorre desde las universidades, que adquieren modelos comerciales para entender, programar y apropiarse de esta tecnología: "Varios de las universidades, de nuestras universidades aquí en Colombia han adquirido versiones de robot de estos humanoides para lo mismo. Para empezar a entenderlos, digamos, a no solamente entender la tecnología importante, sino apropiarse de ella. En un momento dado que alguna industria, alguna empresa o el Gobierno quisiera comprar algún aparato de estos para algún propósito, es bueno que haya un conjunto de personas preparadas, no solamente para manejarlo, sino para advertir sus limitaciones, sus usos adecuados y pues también sus potenciales malos usos".

La Universidad de los Andes cuenta con un humanoide comercial Unitree desde hace un año para investigar algoritmos de control. Así, el mundial de China no es solo un espectáculo mecánico, sino el mapa de ruta de una tecnología que redefinirá el trabajo humano en las próximas décadas.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA

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