No es su celular, X está presentando estas fallas en sus servicios este 22 de mayo

Este 22 de mayo, usuarios de todo el mundo comenzaron a experimentar interrupciones en el servicio de la red social X, una de las plataformas digitales más utilizadas. Las quejas comenzaron a registrarse alrededor de las 12:00 p.m., incrementándose de forma sostenida. Los principales inconvenientes detectados tienen que ver con la lentitud o imposibilidad de carga tanto en la versión web como en la aplicación móvil, fallos en la conexión con los servidores y errores constantes al intentar iniciar sesión.

De acuerdo con los datos recopilados por Downdetector, el 42% de los usuarios que han emitido reportes, señalan que el contenido no carga correctamente o se queda congelado al intentar abrir la aplicación. Un 35% menciona que no logra conectarse con el servidor de la plataforma, mientras que un 23% no puede ingresar a sus cuentas debido a fallas en el proceso de autenticación.

Noticia en desarrollo.