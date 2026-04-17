Cómo usar los nuevos efectos para enviar notas de voz en Instagram: paso a paso

La red social Instagram sumó una nueva función que permite aplicar efectos de voz a las notas de audio enviadas a través de los mensajes directos. Esta herramienta busca ofrecer alternativas para modificar el sonido original del mensaje antes de compartirlo con otros usuarios, sin necesidad de instalar aplicaciones externas.

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La actualización incluye ocho efectos distintos que alteran la forma en que se escucha la voz, donde cada uno cambia características específicas del audio, como el tono, la velocidad o la resonancia. Entre las opciones disponibles se encuentran "ardilla", "demonio", "extraterrestre", "robot", "bajo el agua", "estadio", "ondulación" y "pecera".

Por ejemplo, el efecto llamado “ardilla” produce una voz más aguda y acelerada, mientras que "robot" genera una tonalidad metálica. En el caso de "estadio", el sistema agrega eco para simular que la voz se escucha en un espacio amplio. Otros efectos, como "bajo el agua" y "pecera", buscan recrear ambientes acuáticos mediante la modificación de la claridad del sonido.



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Paso a paso para usar los efectos de voz en audios de Instagram

Para utilizar esta herramienta dentro de la aplicación, los usuarios deben seguir estos pasos:



Abrir la aplicación móvil de Instagram y asegurarse de que esté actualizada a la versión más reciente.

y asegurarse de que esté actualizada a la versión más reciente. Ingresar a la sección de mensajes directos y abrir el chat en el que se desea enviar el audio.

y abrir el chat en el que se desea enviar el audio. Mantener presionado el ícono de grabación para registrar la nota de voz.

Una vez grabado el audio, no debe enviarlo de inmediato. Toque el ícono de efectos o filtros que aparece junto al mensaje de voz.

Luego, seleccione uno de los efectos disponibles en la lista, como ardilla, robot o estadio.

Reproduzca el audio para escuchar cómo quedó con el efecto aplicado.

Si el resultado es el esperado, puede enviar el mensaje a la conversación. En caso contrario, se puede cambiar el efecto o grabar nuevamente el audio

La función está integrada dentro del sistema de mensajería directa y se activa una vez que el usuario graba un audio. De acuerdo con la compañía Meta Platforms, esta herramienta se encuentra disponible únicamente en la versión móvil de la aplicación, lo que significa que los usuarios que acceden a Instagram desde un computador pueden no visualizar las opciones de efectos de voz en sus mensajes.



¿Cómo sincronizar WhatsApp con Instagram?

Antes de iniciar el proceso, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:



Tener una cuenta profesional en Instagram (empresa o creador).

Contar con una cuenta activa en WhatsApp Business.

Disponer de las versiones más recientes de ambas aplicaciones.

Tener acceso al número de teléfono que se desea vincular.

Paso a paso para vincular las cuentas

Abrir la aplicación de Instagram y dirigirse al perfil personal o de empresa.

Pulsar en "Editar perfil".

En la sección "Información pública de la empresa", seleccionar "Opciones de contacto".

Elegir la opción "Número de teléfono de WhatsApp Business".

Seleccionar el número que se desea conectar o agregar uno nuevo.

Instagram solicitará el envío de un código de verificación al número de WhatsApp. Una vez ingresado correctamente, la vinculación quedará activa.

Tras completar este proceso, el número de WhatsApp aparecerá como una opción de contacto en el perfil de Instagram. Al pulsar sobre él, los usuarios serán redirigidos automáticamente a un chat en WhatsApp, lo que facilita la interacción directa.



"No todas las categorías de negocios de Instagram son compatibles con la app WhatsApp Business. Si ves un mensaje de error que dice 'Tu categoría de negocios de Instagram no es compatible con WhatsApp', deberás cambiarla para cumplir con la Política de Comercio de WhatsApp y vincular tus cuentas correctamente", explicó la app de mensajería en su sitio web.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co