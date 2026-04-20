Tim Cook dejará de ser CEO en Apple tras 14 años al mando: ¿quién lo reemplazará?

Apple anunció el lunes que Tim Cook dejará su cargo como director ejecutivo del gigante tecnológico en septiembre, cediendo el puesto al veterano de la compañía John Ternus.

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El anuncio responde a las preguntas que llevaban tiempo gestándose sobre el sucesor de Cook, de 65 años, quien dijo que se convertiría en presidente ejecutivo del consejo de administración cuando dejara el cargo de director ejecutivo de Apple.

"Ha sido el mayor privilegio de mi vida ser el CEO de Apple y que se me haya confiado la dirección de una compañía tan extraordinaria", dijo Cook en un comunicado.



¿Quién es Tim Cook, el empresario que fue CEO de Apple por 14 años?

Cook se unió a Apple en 1998, ascendiendo rápidamente en la empresa y contribuyendo a su éxito como director de operaciones, coordinando la compleja cadena de suministro del fabricante del iPhone.



Se convirtió en director ejecutivo en 2011 después de que su emblemático cofundador y líder, Steve Jobs, se marchara por problemas de salud.



A Cook se le atribuye la expansión de la línea de productos de Apple y el aumento del valor de la compañía hasta alcanzar unos 4 billones de dólares, según el valor de sus acciones.

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"El liderazgo sin precedentes y excepcional de Tim ha transformado a Apple en la mejor empresa del mundo", declaró Arthur Levinson, presidente saliente del consejo de administración, en el comunicado. "Su integridad y sus valores están presentes en todo lo que hace Apple."

Actualmente, Levinson preside el consejo de administración en calidad de consejero no ejecutivo. Pasará a ser el consejero independiente principal del consejo.



John Ternus, el ingeniero que asumirá las riendas de Apple

El ingeniero John Ternus, forjado durante más de dos décadas dentro de Apple, asumirá el cargo de consejero delegado el próximo 1 de septiembre en sustitución de Tim Cook, en una transición que apunta a mantener la continuidad estratégica del gigante tecnológico.

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Apple presentó a Ternus como una de las piezas clave para que la empresa pudiese introducir productos como el iPad, los AirPods y también ha estado inmerso en el desarrollo de varias generaciones de iPhone, Mac y Apple Watch.

Ternus, actual vicepresidente sénior de ingeniería de hardware es reconocido como el responsable de liderar la transición hacia chips propios, uno de los cambios más relevantes en la historia reciente de la tecnológica estadounidense.

A diferencia de su antecesor, con un perfil más centrado en operaciones y negocio, Ternus representa una vuelta al liderazgo de corte ingenieril, en un momento en que Apple enfrenta crecientes retos en áreas como la inteligencia artificial y el desarrollo de nuevos dispositivos.

"Estoy profundamente agradecido por esta oportunidad de llevar adelante la misión (...) tras haber dedicado casi toda mi carrera a Apple, he tenido la suerte de trabajar con Steve Jobs y de tener a Tim Cook como mentor", dijo Ternus tras hacerse pública la sucesión.

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Jobs, un genio del marketing con una gran visión, y Steve Wozniak, el inventor del ordenador Apple, revolucionaron la forma en que la gente utiliza la tecnología en la era de Internet.

Los dos hombres, ambos desertores universitarios, cambiaron la forma en que la gente usa las computadoras, escucha música y se comunica sobre la marcha, dando lugar a estilos de vida que giran en torno a las aplicaciones para teléfonos inteligentes.

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Con información de EFE y AFP

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co