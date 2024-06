¿Por qué Apple no ha creado un computador con pantalla táctil?

Con la introducción de dispositivos innovadores como el iPad Pro, que incorpora una pantalla OLED y el potente procesador M4, surge una pregunta recurrente entre los usuarios: ¿por qué los computadores de Apple no cuentan con pantalla táctil?

¿Por qué Apple no tiene un computador con pantalla táctil?

La decisión de Apple de no incluir pantallas táctiles en los MacBook ha generado curiosidad y debate tanto entre consumidores como expertos en tecnología. En una entrevista con The Wall Street Journal, Tom Boger, vicepresidente de marketing para iPad y Mac en Apple, aclaró que la empresa no ve estos dispositivos como competidores, sino como complementarios.

Boger explicó que los Mac están diseñados para ser operados de manera indirecta, mientras que los iPad están concebidos para la interacción directa a través de su pantalla táctil. Esta diferencia fundamental en el diseño y uso de los dispositivos es clave para entender por qué Apple no ha lanzado un MacBook con pantalla táctil.

¿Apple podría lanzar un computador con pantalla táctil?

La posibilidad de que Apple lance un Mac con pantalla táctil parece poco probable en el futuro cercano. Según Boger, macOS se ha desarrollado con un enfoque distinto al de los sistemas operativos diseñados para pantallas táctiles. Los usuarios perciben al iPad como una extensión de las capacidades del Mac, gracias a las avanzadas funcionalidades de interacción entre dispositivos que Apple ofrece.

Apple se ha enfocado en fortalecer la relación entre sus dispositivos mediante funcionalidades que permiten una interacción fluida entre el iPad y el Mac. Esta integración busca aprovechar lo mejor de cada dispositivo sin comprometer su diseño y propósito original.

¿Cuáles son los nuevos modelos de iPad?

Recientemente, Apple, bajo la dirección de su CEO Tim Cook, presentó nuevos modelos de iPad Air y iPad Pro, que han captado la atención del mercado.

iPad Pro

El nuevo iPad Pro está disponible en colores plateado y negro espacial, y viene en dos tamaños: 11 pulgadas y 13 pulgadas. Ambas versiones están equipadas con la pantalla Ultra Retina XDR, una pantalla OLED de última generación que ofrece una calidad de imagen superior.

iPad Air

El iPad Air se actualiza con dos nuevos modelos de 11 y 13 pulgadas, ambos equipados con el chip M2. Esta es la primera vez que el iPad Air se presenta en dos tamaños, ofreciendo a los usuarios opciones que varían entre la portabilidad y una mayor pantalla para una mejor experiencia de uso.

Los nuevos modelos del iPad Air incluyen mejoras significativas en la CPU, GPU y Neural Engine, lo que les permite ofrecer un rendimiento excepcional, especialmente en aplicaciones de inteligencia artificial.