¿Su iPhone podrá actualizarse a iOS 27? Estos son los modelos compatibles con la nueva versión

El pasado 9 de septiembre Apple presentó los iPhone 18 Pro y 18 Pro Max y con ellos algunas novedades para los seguidores de la marca. También confirmó la llegada de iOS 27, una actualización que incorpora nuevas funciones de inteligencia artificial, cambios en el diseño, mejoras de rendimiento y herramientas de seguridad para menores. Sin embargo, no todos los modelos de iPhone podrán instalar el nuevo sistema operativo.



La actualización estará disponible para una amplia lista de dispositivos, desde los modelos más recientes hasta cierta gama de iPhone, por lo que los usuarios de generaciones anteriores deberán tener en cuenta que algunos de sus equipos no aparecen entre los compatibles.



¿Cuándo estará disponible iOS 27?

Según la información proporcionada por Apple, iOS 27 estará disponible el 14 de septiembre. Antes de ese lanzamiento, los usuarios interesados también pueden acceder a las versiones beta, aunque estas corresponden a versiones de prueba.

La llegada de la versión definitiva permitirá a los usuarios de los modelos compatibles instalar la nueva actualización del sistema operativo.



¿Qué iPhone son compatibles con iOS 27?

Apple señala que iOS 27 es compatible con los siguientes modelos:



iPhone Duo

iPhone 18 Pro Max

iPhone 18 Pro

iPhone 17 Pro Max

iPhone 17 Pro

iPhone Air

iPhone 17

iPhone 17e

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Plus

iPhone 16

iPhone 16e

iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Plus

iPhone 15

iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Plus

iPhone 14

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone SE de segunda generación y modelos posteriores.

Esto significa que el iPhone 11 es el modelo más antiguo compatible con iOS 27. Los dispositivos que no aparecen en este listado no podrán instalar esta versión del sistema operativo.

iOS 27 y Apple Intelligence no son lo mismo

Aunque un iPhone pueda actualizarse a iOS 27, eso no significa necesariamente que tendrá acceso a todas las funciones de inteligencia artificial anunciadas por Apple.



La compañía indica que Apple Intelligence está disponible en todos los modelos de iPhone 16 y posteriores, además del iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max. Por esta razón, modelos como el iPhone 11, 12, 13 y 14 pueden recibir iOS 27, pero no cuentan con Apple Intelligence.



Entre las novedades relacionadas con esta tecnología está Siri AI, un asistente más capaz que puede ofrecer respuestas más completas, mantener conversaciones más naturales, comprender el contexto personal y realizar acciones entre diferentes aplicaciones.

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Apple también anunció herramientas de inteligencia artificial para la edición de fotografías, Image Playground, sugerencias en Mensajes y Mail, nuevas funciones para Safari y automatizaciones mediante Atajos.

Siri AI estará disponible inicialmente en inglés y posteriormente durante este año también llegará en español. La compañía advierte que algunas funciones pueden no estar disponibles en todas las regiones o idiomas.

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La actualización también incorpora mejoras generales en el sistema. Apple asegura que las aplicaciones pueden abrirse hasta un 30 % más rápido, las nuevas fotografías pueden cargarse en la Fototeca hasta un 70 % más rápido y las transferencias mediante AirDrop pueden ser hasta un 80 % más rápidas.

Además, iOS 27 introduce cambios en el diseño Liquid Glass, nuevas herramientas de seguridad para menores, mejoras en Mail, Safari, Fotos y Mapas, así como funciones adicionales de accesibilidad.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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Hcarrenb@caracoltv.com.co