Denuncian que agentes de tránsito en Cali cobran por Nequi para no multar a conductores

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, hizo un llamado a los agentes de tránsito de la capital del Valle para que hagan su trabajo de manera honesta. Según el mandatario, ha recibido denuncias de presunta corrupción.

>>> También puede leer: Investigan a patrullero en Bucaramanga por accidente de tránsito: estaría borracho

Alejandro Eder señala que las denuncias que llegaron hasta su despacho son de ciudadanos que dicen que, en medio de operativos de control, agentes de tránsito les han solicitado dinero e les dan el número de Nequi para que este dinero sea consignado a sus cuentas.

¿Qué dijo el alcalde de Cali sobre las denuncias contra agentes de tránsito?

A los nuevos 100 agentes de tránsito que llegaron a reforzar la movilidad en Cali, el alcalde Alejandro Eder les envió un mensaje.

Publicidad

“Recibo denuncias que en algunos casos paran a ciudadanos y les pasan hasta una cuenta de Nequi. Eso es inaceptable. Entonces le pido a los ciudadanos también pilas con pagar, porque eso también es corrupción y vamos a apretar la corrupción por todo lado”, manifestó Alejandro Eder.

En la capital del Valle del Cauca, durante lo que va corrido del año, 24 agentes de tránsito han sido agredidos en medio de operativos.

Publicidad

No pagar y no ofrecer es el mensaje para la ciudadanía: mejor estar al día para no cometer un delito.

“Con todo al día y, por supuesto, a contribuir en la construcción de una ciudad más segura, más tranquila y siempre más transparente”, afirmó Jairo García, secretario de Seguridad y Justicia de Cali.

Un escándalo de corrupción en Cali

Estas denuncias se conocen también semanas después de un escándalo de corrupción que vinculó a ocho funcionarios de la Secretaría de Movilidad de Cali, quienes evitaron que fueran cobradas 516 multas de tránsito a 336 ciudadanos entre los años 2019 y 2022.

Publicidad

Según las autoridades, habrían recibido 103 millones de pesos a cambio de no cobrar estas multas.

De esos ocho funcionarios, seis fueron enviados a la cárcel y ahora continúa el proceso de investigación del caso.

Publicidad

>>> También puede leer: Denuncian irregularidades en cursos de comparendos: infractores no están asistiendo