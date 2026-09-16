Acer sorprende con dos nuevos Predator que buscan llevar el gaming a cualquier lugar

La idea de llevar una experiencia de gaming completa en una mochila sigue ganando espacio entre los fabricantes de tecnología. Los dispositivos portátiles han encontrado una forma de combinar potencia, controles físicos y pantallas compactas para permitir que los jugadores continúen sus partidas lejos del escritorio.

Pero reducir el tamaño de un equipo no significa necesariamente renunciar a características propias de dispositivos más grandes. El reto está en encontrar un equilibrio entre rendimiento, refrigeración, autonomía y comodidad, especialmente cuando el equipo está pensado para utilizarse durante varias horas.

Acer también está explorando ese terreno con su familia Predator. La compañía aprovechó su conferencia global next@Acer, realizada en Berlín, Alemania, para mostrar nuevas propuestas enfocadas en la movilidad y en diferentes formas de utilizar un computador portátil.



Una de ellas toma como referencia el formato de 8 pulgadas presentado recientemente por la compañía y busca llevar sus prestaciones a un dispositivo todavía más compacto. La otra propuesta va en una dirección diferente y plantea que un mismo equipo pueda cambiar de función dependiendo de las necesidades del usuario.



En este tipo de dispositivos, los controles y la ergonomía tienen un papel importante. No basta con incorporar componentes de alto rendimiento en un formato pequeño: la distribución de los botones, el agarre y la refrigeración también pueden determinar cómo se siente el equipo durante una sesión prolongada.

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Acer puso especial atención en estos aspectos con una nueva integrante de su línea Predator, mientras experimenta al mismo tiempo con un concepto que intenta unir dos actividades que normalmente requieren equipos diferentes.

La novedad principal llegó con la presentación de Predator Atlas 7, un dispositivo gaming portátil de 7 pulgadas que busca trasladar el rendimiento de la familia Predator a un formato más compacto. Junto a él, Acer también mostró Project DualPlay Mini, un concepto de 8 pulgadas diseñado para funcionar tanto como equipo gaming como herramienta de productividad móvil.

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La Predator Atlas 7 (PA07-I51) incorpora hasta un procesador Intel Arc G3 Extreme y gráficos de hasta Intel Arc B390. El equipo funciona con Windows 11 y, acompañado de una suscripción a Xbox Game Pass, permite acceder a cientos de juegos desde el dispositivo.

Para controlar las temperaturas durante sesiones exigentes, Acer integró un sistema de refrigeración de doble ventilador. Uno de ellos utiliza un ventilador metálico Predator AeroBlade de precisión con 89 aspas de 0,1 milímetros de grosor, capaz de incrementar el flujo de aire hasta en un 10 %. El segundo ventilador es de plástico y ambos trabajan junto con canales internos que ayudan a expulsar el aire caliente.

La autonomía también ocupa un lugar importante. La Predator Atlas 7 incorpora una batería de hasta 80 Wh, mientras que su diseño busca facilitar el control mediante empuñaduras contorneadas, una zona de apoyo para las palmas más amplia, teclas empotradas y una superficie antideslizante.

Los joysticks pueden incorporar tecnología de magnetorresistencia de túnel (TMR), mientras que los gatillos analógicos utilizan efecto Hall. El botón de encendido integra además un lector de huellas digitales compatible con Windows Hello.

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En el apartado visual, el dispositivo cuenta con una pantalla táctil FHD de 7 pulgadas, frecuencia de actualización de 120 Hz, brillo máximo de 500 nits, compatibilidad con VRR y relación de aspecto 16:9. El panel está protegido con Corning Gorilla Glass Victus y tratamiento DXC para reducir los reflejos y ofrecer resistencia a rayones.

La conectividad incluye dos puertos Thunderbolt 4, lector de tarjetas microSD UHS-II, Intel Killer Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4. También incorpora PredatorSense, desde donde es posible supervisar el sistema, modificar los modos de rendimiento, configurar la iluminación RGB y ajustar diferentes opciones de gaming.

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El equipo cuenta además con dos altavoces de 2 vatios compatibles con DTS Ultra y dos micrófonos con Acer PurifiedVoice y reducción de ruido asistida por inteligencia artificial.

Por otro lado, Project DualPlay Mini plantea una idea diferente. Este concepto de 8 pulgadas fue diseñado para funcionar como un dispositivo gaming portátil y, al mismo tiempo, como una estación de productividad móvil.

El equipo puede adoptar diferentes configuraciones de control. Un teclado físico retroiluminado permite utilizarlo de manera similar a una laptop gaming, especialmente para juegos de disparos en primera persona, mientras que el modo portátil busca ofrecer una experiencia más cercana a la de una consola para otros géneros.

Cuando llega el momento de trabajar, el concepto puede conectarse a una pantalla externa para funcionar como equipo de productividad, evitando la necesidad de transportar un segundo dispositivo.

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Su diseño abatible y giratorio permite alternar entre el formato portátil y una configuración de mini laptop. Además, la cubierta posterior incorpora el mensaje “Acer 50 since 1976” escrito en código Morse, como referencia al aniversario número 50 de Acer.

Project DualPlay Mini también utiliza una arquitectura de refrigeración de doble ventilador basada en la utilizada por Predator Atlas 8, con un ventilador metálico Predator AeroBlade y otro de plástico. En este concepto, el ventilador metálico utiliza aspas todavía más delgadas.

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Acer presentó ambos dispositivos como parte de su exploración de nuevas posibilidades para el gaming portátil. Mientras Predator Atlas 7 busca concentrar una experiencia gaming de alto rendimiento en 7 pulgadas, Project DualPlay Mini propone combinar entretenimiento y productividad en un mismo equipo.

Por ahora, los precios, especificaciones finales y disponibilidad pueden variar según cada región, por lo que Acer indicó que estos detalles deberán consultarse con sus oficinas locales. La compañía no confirmó en el material presentado una fecha global única de lanzamiento para estos productos.

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