Roblox cumple 20 años y prepara un viaje por los juegos que marcaron su historia

Veinte años dan para mucho, especialmente en una plataforma donde millones de jugadores han pasado buena parte de ese tiempo creando, explorando y compartiendo experiencias. Lo que comenzó en 2006 terminó construyendo un universo en constante transformación, marcado por los juegos que fueron apareciendo y por las comunidades que se formaron alrededor de ellos.

A lo largo de este recorrido han cambiado las tendencias, los estilos de juego y hasta la manera en que los usuarios interactúan dentro de la plataforma. Algunas experiencias quedaron como parte de la memoria de los primeros años, mientras que otras consiguieron convertirse en fenómenos entre nuevas generaciones de jugadores.

La celebración de este aniversario pone precisamente el foco en ese recorrido. En lugar de mirar únicamente hacia los primeros años, la propuesta busca conectar diferentes momentos de la historia de Roblox a través de algunas de las experiencias que representaron cada etapa.



El viaje comienza con títulos que forman parte de los primeros años de la plataforma y avanza hasta experiencias mucho más recientes. Entre las referencias utilizadas para representar este legado aparecen Crossroads y Grow a Garden, mostrando la amplitud del camino recorrido durante estas dos décadas.



Pero para recorrer esa historia no bastará con entrar y observar los diferentes juegos. La celebración propone una serie de objetivos que deberán completarse mientras los jugadores avanzan por las experiencias seleccionadas.

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Y es en este punto donde aparece la principal novedad de la celebración: Roblox lanzó The Hunt: Roblox 20, un nuevo evento a escala de toda la plataforma creado para conmemorar su vigésimo aniversario.

El evento permite recorrer juegos populares correspondientes a diferentes años desde la fundación de Roblox. Para avanzar, los jugadores deberán completar misiones dentro de estas experiencias y conseguir recompensas UGC de edición limitada.

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La propuesta convierte la historia de la plataforma en una especie de recorrido interactivo por sus diferentes etapas, utilizando experiencias de distintas épocas para representar la evolución de Roblox y de su comunidad.

Además, completar todo el evento desbloqueará una recompensa adicional en forma de acceso a “Year Infinity”. Esta nueva etapa permitirá acceder a otros 20 juegos que representan lo mejor de 2026 y del futuro, llevando el recorrido más allá de los primeros 20 años.

La celebración también contempla contenido específico para los suscriptores de Roblox Plus. Estos usuarios cuentan con acceso anticipado al centro del evento y tendrán la posibilidad de conseguir tres artículos virtuales exclusivos durante la celebración.

Otro de los elementos incluidos es un tema clásico para la aplicación que recupera elementos visuales asociados con la versión antigua de Roblox, incluyendo su logotipo, colores y tipografía. Durante el evento, este tema retro estará disponible para todos los jugadores, no solamente para los suscriptores.

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El aniversario también busca reconocer a quienes han construido buena parte de la identidad de la plataforma: sus creadores. Roblox plantea esta celebración como un homenaje a la imaginación, innovación y trabajo de la comunidad que, durante dos décadas, ha desarrollado las experiencias que forman parte de su historia.

Desde los primeros juegos hasta fenómenos más recientes, el recorrido reúne diferentes momentos que muestran cómo la plataforma ha cambiado junto con quienes la utilizan. The Hunt: Roblox 20 toma precisamente esos años de evolución y los convierte en una experiencia que los jugadores pueden recorrer directamente.

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Con el lanzamiento del evento, los 20 años de Roblox pasan a convertirse en un recorrido por su pasado, su presente y una mirada hacia lo que la plataforma plantea para los próximos años. La siguiente parada será Year Infinity, disponible para quienes consigan completar el desafío.

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