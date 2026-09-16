TCG Card Shop Simulator deja atrás el acceso anticipado con una gran sorpresa

Abrir sobres, encontrar una carta rara y decidir si venderla o guardarla puede ser una experiencia bastante familiar para quienes disfrutan los juegos de cartas coleccionables. Pero llevar esa afición a una tienda completa cambia las reglas del juego: ya no se trata solamente de coleccionar, sino de administrar un negocio, atender clientes y conseguir que el local siga creciendo.

Esa es precisamente la propuesta de TCG: Card Shop Simulator, un título independiente que pone al jugador al frente de su propia tienda de cartas coleccionables. La rutina combina organización, inventario, precios, ventas y, por supuesto, la emoción de abrir sobres en busca de cartas especiales.

Lo llamativo es que detrás de este proyecto no hubo inicialmente una gran producción ni un plan para convertirlo en uno de los simuladores independientes más conocidos de los últimos años. El juego fue desarrollado por Ding Shen Sia, fundador de O.P. Neon Games, como un proyecto personal después de atravesar un periodo de agotamiento mientras trabajaba en juegos móviles en solitario.



La idea inicial era mucho más sencilla. El desarrollador quería experimentar con un juego para PC en Steam y, particularmente, con las cartas coleccionables de la plataforma. También quería trasladar al videojuego algo que resulta costoso en la vida real: abrir una cantidad prácticamente ilimitada de sobres de cartas TCG.



El proyecto terminó tomando un camino muy diferente al esperado. Sia había considerado que vender 100.000 copias durante un año sería un resultado que lo haría sentir satisfecho. Sin embargo, esa cifra llegó apenas tres días después del lanzamiento.

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Desde entonces, TCG: Card Shop Simulator continuó creciendo durante su etapa de acceso anticipado, acumulando jugadores y contenido mientras mantenía una recepción muy positiva entre los usuarios de Steam.

Y después de ese recorrido llegó el momento que marca una nueva etapa para el proyecto: O.P. Neon Games anunció el lanzamiento de la versión 1.0 de TCG: Card Shop Simulator, que abandona oficialmente el acceso anticipado y llega a PC y consolas.

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La versión completa está disponible desde el 15 de septiembre de 2026 en Steam para PC, Xbox Series X|S, Xbox Game Pass, PlayStation 5, Nintendo Switch y Nintendo Switch 2. El lanzamiento también está acompañado por un nuevo tráiler de gameplay.

El paso a la versión 1.0 llega después de una etapa de acceso anticipado en Steam y Xbox Game Preview en la que el juego alcanzó más de 4 millones de jugadores. Además, registra más del 95 % de reseñas extremadamente positivas en Steam y supera los 3,5 millones de copias vendidas durante este periodo.

Uno de los principales cambios de esta versión es la llegada del modo jugable de Tetramon TCG. Hasta ahora, la administración de la tienda era uno de los pilares de la experiencia, pero la actualización permite llevar las cartas coleccionadas directamente a combates.

Los jugadores pueden construir sus propios mazos y enfrentarse utilizando las cartas que hayan conseguido. De esta manera, la tienda deja de ser únicamente el centro de la actividad económica y también se convierte en un espacio donde se desarrollan las partidas de cartas.

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A esta novedad se suma el modo Torneo, que permite organizar competiciones contra personajes no jugables, además de las herramientas para personalizar el establecimiento, establecer precios y administrar diferentes aspectos del negocio.

La propuesta mantiene así sus principales sistemas de simulación. Los jugadores pueden organizar las estanterías y los productos de la tienda, abrir sobres para ampliar su colección, encontrar cartas raras y decidir si las venden o las conservan.

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También será necesario gestionar los pedidos de productos, seguir las tendencias de los clientes y mantener un inventario que responda a la demanda. Los beneficios obtenidos pueden reinvertirse para ampliar el espacio, desbloquear nuevas colecciones y mejorar las instalaciones.

El lanzamiento de la versión 1.0 tampoco representa el cierre del proyecto. O.P. Neon Games confirmó que continuará trabajando en el juego mediante futuras actualizaciones, correcciones de errores y nuevo contenido.

Lo que comenzó como un proyecto creado por un desarrollador independiente para experimentar con una idea sencilla terminó convirtiéndose en un juego con millones de jugadores y millones de copias vendidas. Ahora, TCG: Card Shop Simulator entra en una nueva etapa con su versión 1.0 y con el añadido de uno de sus elementos más esperados: poder jugar directamente con las cartas de Tetramon.

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