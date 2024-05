Activision ha desvelado oficialmente el título y logo de Call of Duty: Black Ops 6

Activision, ahora bajo el paraguas de Microsoft, ha revelado oficialmente el título y el logo de su próxima gran entrega en la saga de shooters bélicos, Call of Duty: Black Ops 6. Este anuncio, realizado el jueves 23 de mayo, marca un emocionante nuevo capítulo en la icónica subsaga Black Ops, que deja de lado los números romanos y adopta como símbolo un Cerbero, el mítico perro guardián del inframundo.

La revelación no solo incluye el nombre y el logo, sino que también desvela una transmisión secreta que seguirá a la presentación Xbox Games Showcase del 9 de junio, confirmada por Xbox en sus redes sociales. "Un oscuro nuevo capítulo en la saga Black Ops comienza", proclama Activision en el mensaje publicado, generando una gran expectación entre los fanáticos.

Una campaña de marketing intrigante:

La maquinaria publicitaria de Activision arrancó con fuerza este miércoles, al lanzar una enigmática página web que mostraba un teaser interactivo en una televisión antigua. El teaser revelaba una escena de protesta en el Monumento Nacional del Monte Rushmore en Estados Unidos, aumentando el misterio y la emoción alrededor del nuevo juego.

Además, durante la noche del 22 de mayo, el famoso filtrador billbil-kun compartió parcialmente la portada del videojuego, incrementando aún más la anticipación.

La mañana del jueves 23 de mayo, Call of Duty: Black Ops 6 ocupó la portada del periódico estadounidense USA Today, en una clara demostración del poder de la campaña publicitaria de Activision. La portada mostraba la imagen del Monte Rushmore vandalizado, tal como aparecía en el teaser, junto a titulares ficticios que mencionaban una "guerra cultural" y la división familiar causada por las "promesas vacías" de los políticos. En las páginas interiores, Insider Gaming confirmó el nombre del juego, reforzando la presencia mediática de esta nueva entrega.

Expectativas y lanzamiento:

Aunque Activision no ha confirmado oficialmente qué estudio está desarrollando el proyecto, ni ha revelado detalles sobre la ambientación, fecha de lanzamiento o las plataformas específicas, las filtraciones sugieren que Call of Duty: Black Ops 6 será un juego intergeneracional. Se espera que esté disponible para PS4, Xbox One, PC, PS5 y Xbox Series X/S. Además, se lanzará en Xbox Game Pass y PC Game Pass, aunque se anticipa que habrá cambios en los planes y precios del servicio de suscripción para coincidir con el lanzamiento, presumiblemente a finales de octubre.

Con la promesa de un "oscuro nuevo capítulo" y una campaña de marketing que ya está capturando la atención mundial, Call of Duty: Black Ops 6 se perfila como una de las entregas más emocionantes y esperadas de la franquicia. Los fanáticos de la saga pueden esperar más detalles en la transmisión de Xbox Games Showcase el próximo 9 de junio.

