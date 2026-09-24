ARC Raiders prepara su mayor desafío: Frozen Trail lleva la aventura a las montañas

El Cinturón de Óxido no parece precisamente el lugar más amable para salir a buscar recursos. Entre enemigos mecánicos, otros Raiders y los riesgos propios de cada expedición, cada recorrido puede convertirse en una decisión entre conseguir un buen botín o regresar con las manos vacías.

Esa tensión es parte central de ARC Raiders, donde explorar no consiste simplemente en avanzar por el mapa. Los jugadores deben observar el entorno, calcular los riesgos y decidir cuándo vale la pena continuar y cuándo es mejor buscar una salida.

Con el paso del tiempo, ese mundo ha ido creciendo con nuevas posibilidades para los Raiders. Ahora, una región completamente diferente se prepara para cambiar nuevamente la forma de recorrer la superficie.



El nuevo destino está lejos de ser un simple cambio de escenario. Su diseño vertical, las condiciones ambientales y los nuevos peligros plantean una experiencia distinta, especialmente para quienes ya conocen las rutas habituales del juego.



Además, la próxima expansión llega en un momento particular para ARC Raiders: coincide con el primer aniversario del título y representa una de las mayores ampliaciones que ha recibido desde su lanzamiento.

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Una nueva frontera para los Raiders

La actualización introduce una región ubicada en la frontera norte del Cinturón de Óxido. Se trata de un territorio montañoso, remoto y cubierto de nieve, diseñado con una estructura más vertical y una combinación de interiores densos, terrenos complejos y nuevos puntos de interés.

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Entre ellos destaca un enorme Emperor caído, que podrá ser explorado por los Raiders que se atrevan a adentrarse en esta zona.

Pero el escenario no será el único elemento que pondrá presión sobre los jugadores. El clima también tendrá un papel importante en las expediciones, convirtiendo algunas zonas del mapa en lugares todavía más difíciles de atravesar.

Y es aquí donde la actualización empieza a mostrar lo que tiene preparado.

Frozen Trail llevará ARC Raiders a Pendola Pass

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Embark Studios confirmó que Frozen Trail 2.0 llegará a ARC Raiders el próximo 8 de octubre, introduciendo Pendola Pass, el nuevo mapa que la desarrolladora describe como el más ambicioso del juego hasta la fecha. La actualización será gratuita para todos los jugadores.

Pendola Pass incorpora una condición meteorológica llamada Flash Freeze, que puede aparecer en cualquier momento y obligará a los Raiders a buscar refugio para evitar las consecuencias del frío.

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Para responder a estas situaciones existen los Avalanche Shelters, refugios que se activan cuando se aproxima una tormenta. Además de ofrecer protección, pueden contener botín, aunque llegar hasta ellos también podría llamar la atención de otros jugadores.

El nuevo mapa tendrá también una forma de extracción exclusiva: la Ballistic Gondola. Este sistema solamente permite transportar a tres Raiders, por lo que quienes quieran utilizarlo tendrán que reaccionar rápidamente cuando esté disponible.

Más amenazas y una nueva forma de conseguir botín

Frozen Trail también incorpora una nueva condición de mapa llamada Redirection, exclusiva de Pendola Pass.

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Esta mecánica gira alrededor del ARC conocido como Collector. Los Raiders podrán solicitar recompensas de esta criatura, pero hacerlo activará un Transmitter que atraerá tanto a otros ARC como a Raiders rivales.

La situación obligará a los jugadores a despejar y defender el área antes de poder hacerse con el botín.

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A esto se suman tres nuevos enemigos ARC. Frigate será un enorme enemigo aéreo, mientras que dentro de él los jugadores podrán encontrarse con Hydra, capaz de atacar a varios Raiders al mismo tiempo y desaparecer.

También llegará Bully, especializado en ataques rápidos y agresivos para reducir distancias, y Skulker, un enemigo táctico que mantendrá la presión mediante ataques a distancia.

Nuevas opciones para progresar y personalizar

La actualización no estará centrada únicamente en el mapa y los combates. Frozen Trail también ampliará los sistemas de progresión.

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Los Raiders podrán establecerse fuera de Speranza mediante los Outposts, espacios personales que pueden ampliarse. Allí será posible construir y mejorar mesas de trabajo, fabricar objetos y utilizar elementos de decoración.

También llegará una Research Station, que permitirá desbloquear la Weapon Amplification para mejorar las armas más allá de sus limitaciones actuales mediante nuevas mecánicas y apariencias.

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Entre los nuevos objetos estará la Cámara, que permitirá tomar fotografías del Raider e incluso selfies, además del Grappling Hook. La actualización también añadirá instrumentos musicales.

Otro añadido será el sistema de Weapon Stencils, pensado para modificar visualmente las armas sin alterar sus estadísticas. Una vez aprendidos y consumidos, estos diseños podrán aplicarse nuevamente a cualquier arma compatible.

El sistema de desafíos también recibirá cambios, con nuevos objetivos, mayores retos y experiencia adicional por completar objetivos opcionales. El árbol de habilidades tendrá tres nuevas habilidades y mejoras para algunas de las existentes.

Una nueva temporada y un Reward Pass

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El lanzamiento de Frozen Trail estará acompañado por Trials Season 6, que incorporará nuevos desafíos para los Raiders.

También debutará el Frozen Trail Reward Pass, compuesto por 60 niveles y dividido en dos caminos: un Free Pass, disponible para todos, y un Premium Pass.

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El Premium Pass podrá desbloquearse por 1.150 Raider Tokens en la tienda o mediante el DLC Frozen Trail Collector Set. Al completar ambos caminos del Reward Pass, los jugadores podrán obtener un total de 1.350 Raider Tokens.

El DLC también llegará el 8 de octubre e incluirá cosméticos exclusivos como el conjunto de Renzo, la Weapon Stencil Dragon’s Breath, el Bob Hair Style y 2.400 Raider Tokens. Además, desbloqueará el Premium Pass.

Fecha y plataformas

Frozen Trail 2.0 estará disponible el 8 de octubre de 2026 en PC, mediante Steam y Epic Games Store, además de PlayStation 5, Xbox Series X|S y NVIDIA GeForce NOW. La actualización llegará sin coste adicional para todos los jugadores.

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El lanzamiento coincidirá con el primer aniversario de ARC Raiders. Según la información entregada por Embark Studios, el juego superó las 16 millones de copias vendidas a nivel mundial durante su primer año, mientras que Frozen Trail busca ampliar nuevamente las posibilidades de explorar, combatir y sobrevivir en su mundo.

Pendola Pass, los nuevos ARC, los cambios de progresión y las nuevas herramientas preparan una expedición que llevará a los Raiders hacia una de las zonas más exigentes que ha presentado el juego hasta ahora. Esta vez, sobrevivir no dependerá solamente de saber enfrentarse a los enemigos: también habrá que aprender a moverse cuando el propio mapa se convierta en una amenaza.

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