Madison Beer llega a Fortnite con nuevos atuendos, gestos y una Copa de Ídolo

Durante años, Fortnite ha dejado de ser solamente un lugar para enfrentarse en partidas. El juego ha construido un espacio donde personajes, artistas, músicos y diferentes expresiones de la cultura popular pueden encontrarse dentro de una misma experiencia.

Para los jugadores, estos cruces también se han convertido en una forma de personalizar sus partidas. Elegir un atuendo, utilizar un gesto determinado o escuchar una canción durante una sesión puede hacer que cada partida tenga una identidad diferente.

En ese escenario, la música ha encontrado uno de sus espacios más visibles. Los artistas pueden aparecer representados dentro del juego a través de atuendos, accesorios, gestos y contenido relacionado con sus propias carreras.



La nueva incorporación sigue precisamente esa línea y tiene un detalle particular: la artista en cuestión no es ajena a Fortnite. Durante años ha jugado al título de Epic Games y, en diferentes ocasiones, había expresado su interés por tener su propio atuendo dentro del juego.



La espera, finalmente, está por terminar.

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Madison Beer también llega acompañada de una propuesta que toma referencias de diferentes momentos de su carrera. La colección incluye elementos relacionados con sus presentaciones, videos musicales y uno de sus looks más reconocibles de los últimos años.

Una colección inspirada en Madison Beer

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La incorporación de la cantante no se limita a un único atuendo. Su llegada incluye diferentes elementos que estarán disponibles dentro de la Tienda de objetos, con diseños que buscan trasladar parte de su identidad artística al universo de Fortnite.

Entre las referencias utilizadas aparecen su presentación en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025, la coreografía de su Locket Tour y algunos de sus videos musicales.

Incluso sus gatos forman parte de la propuesta, apareciendo representados en una de las mochilas retro que acompañan la colección.

La variedad de objetos permite que la colaboración vaya más allá de una simple apariencia para el personaje. Hay atuendos, accesorios, gestos, un pico y nuevas canciones que también podrán utilizarse dentro de Fortnite Festival.

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Y aunque algunos detalles ya apuntaban a una llegada de este tipo, ahora hay una fecha concreta para conocer todo el contenido.

Madison Beer se une oficialmente a la Serie de Ídolos

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Este jueves 24 de septiembre, Madison Beer llegará oficialmente a Fortnite como parte de la Serie de Ídolos. La colección estará disponible desde las 5:00 p. m. de México y 10:00 p. m. de Argentina, y podrá encontrarse en la Tienda de objetos hasta el 4 de octubre.

Uno de los atuendos será Madison Make You Mine, basado en el look utilizado en su visualizador y adaptado al contexto del juego. El diseño incluye un micrófono integrado en un arnés en la pierna y una funda ubicada en la cadera.

También estará disponible Madison angelical, inspirado en el vestuario que la artista llevó durante el Victoria’s Secret Fashion Show 2025. El conjunto incluye un corsé con cristales rosas, prendas a juego y botas altas personalizadas.

Este atuendo incorpora además efectos vinculados con la música: los detalles plateados cambian a un brillo rosa y las botas se encienden con llamas que siguen el ritmo de las canciones.

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La colección se completa con la Mochila retro Alas angelicales de Madison, basada en las alas de plumas rosas que utilizó en aquella pasarela. El accesorio también cuenta con llamas rosas sincronizadas con la música y puede utilizarse con otros atuendos de Fortnite.

A estos elementos se suma el Pico de Madison, una versión del pico original de Fortnite adaptada a la colaboración.

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Gestos y canciones para Fortnite Festival

La llegada también incorpora dos nuevos gestos: Bittersweet y yes baby.

El primero permite celebrar utilizando confeti y burbujas inspirados en el video musical, mientras que el segundo toma movimientos de la coreografía de su tour.

La música tendrá igualmente un papel importante. Los jugadores podrán conseguir tres nuevas Pistas de improvisación para Fortnite Festival: “yes, baby”, “bittersweet” y “complexity”.

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De esta manera, la colaboración no se queda únicamente en los combates de Fortnite, sino que también incorpora contenido para el espacio musical del juego.

Una Copa de Ídolo para los jugadores

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El lanzamiento tendrá además una actividad competitiva. La Copa de Ídolo de Madison Beer se realizará el 24 de septiembre, con modalidades que incluyen Recarga en dúo, Cero construcción en dúo y Recarga en solitario para dispositivos móviles.

Los jugadores que terminen en los primeros lugares de cada región podrán conseguir el Atuendo Madison angelical y la Mochila retro Alas angelicales de Madison.

Los horarios correspondientes a cada región estarán disponibles en la pestaña “Competir” dentro de Fortnite.

La celebración continuará el 25 de septiembre, cuando Madison Beer participará en una transmisión en vivo a través de Twitch.

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Con esta incorporación, Fortnite vuelve a utilizar su universo para conectar la música con sus diferentes experiencias jugables. Esta vez, una artista que además ya tenía una relación previa con el juego finalmente tendrá su propio espacio dentro de la Serie de Ídolos.

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