Bethesda festeja los 30 años The Elder Scrolls y da avances de lo que viene en The Elder Scrolls 6

El 30 aniversario de la icónica saga de videojuegos The Elder Scrolls ha sido motivo de celebración para Bethesda, quien ha aprovechado esta ocasión especial para compartir emocionantes novedades sobre el desarrollo de The Elder Scrolls 6, confirmando que ya cuentan con las primeras versiones jugables del esperado título.

En el marco de la E3 2018, Bethesda anunció oficialmente The Elder Scrolls VI con un breve trailer que dejó a los fanáticos ansiosos por más detalles. Sin embargo, durante los últimos años, la compañía había mantenido un perfil bajo respecto al progreso de este nuevo capítulo. Ahora, en el contexto del aniversario de The Elder Scrolls: Arena, ha publicado una carta en la que no solo rinde homenaje a la rica historia de la saga, sino que también comparte avances emocionantes sobre su próxima entrega.

Según la carta compartida en redes sociales, Bethesda ha confirmado que el desarrollo de The Elder Scrolls VI está en marcha, aunque aún se encuentra en una etapa temprana. La compañía ha expresado su entusiasmo al volver a explorar Tamriel y jugar las primeras versiones del juego, destacando la alegría, emoción y promesa de aventuras que este nuevo capítulo promete ofrecer a los jugadores.

Happy 30 years of The Elder Scrolls: pic.twitter.com/dvCiFnZo6T — Bethesda Game Studios (@BethesdaStudios) March 25, 2024

La saga The Elder Scrolls ha sido una pieza fundamental en la historia de los RPG y los mundos abiertos desde el lanzamiento de The Elder Scrolls: Arena en 1994. Con títulos como The Elder Scrolls II: Daggerfall, The Elder Scrolls III: Morrowind, The Elder Scrolls IV: Oblivion, y el galardonado The Elder Scrolls V: Skyrim, Bethesda ha cautivado a millones de jugadores con sus épicas historias de acción, fantasía medieval y magia.

Además de la serie principal, también ha expandido el universo de The Elder Scrolls con proyectos como The Elder Scrolls Online y The Elder Scrolls: Blades, ofreciendo a los jugadores experiencias únicas y emocionantes en distintas plataformas.

En las palabras de Bethesda, "Muchos cientos de desarrolladores han pasado tiempo en The Elder Scrolls durante estos 30 años", agradeciendo el apoyo de los jugadores a lo largo de las décadas y mostrando su emoción por continuar esta legendaria saga y celebrar los próximos 30 años. El futuro de The Elder Scrolls se presenta brillante y lleno de promesas de aventuras épicas en los reinos de Tamriel.