El apocalipsis se acerca a Total War: WARHAMMER III con una expansión gigantesca

El mundo de Total War: WARHAMMER III está acostumbrado al caos, pero incluso para un universo donde demonios, muertos vivientes y ejércitos monstruosos forman parte del día a día, hay amenazas que cambian por completo las reglas de la guerra.

La historia de Warhammer tiene uno de esos momentos marcados por el desastre absoluto: el Fin de los Tiempos. Ahora, esta etapa llega al videojuego acompañada de nuevos líderes, ejércitos capaces de cambiar el rumbo de una campaña y una serie de modificaciones que buscan darle una nueva dimensión a la experiencia.

La escala de lo que prepara Creative Assembly no se limita a sumar contenido. También hay cambios pensados para quienes llevan años jugando y una puerta de entrada para quienes todavía no han dado el salto a Total War: WARHAMMER.



Desarrollo previo

Durante los últimos años, Total War: WARHAMMER III ha construido una enorme campaña alrededor de Imperios Inmortales, reuniendo las distintas facciones y personajes del universo en un escenario de estrategia de gran escala.

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El próximo contenido descargable toma uno de los acontecimientos más importantes de la historia de Warhammer para llevarlo a esta campaña. La propuesta incorpora cuatro nuevos Señores Legendarios, cada uno con una identidad y objetivos propios.

Entre ellos aparece Nagash, el Señor Supremo de los no muertos, decidido a acabar con toda forma de vida para alcanzar la divinidad. También estará Boris Todbringer, conde elector de Middenland, quien buscará recuperar la llama de Ulric para defender al Imperio.

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Los ejércitos de Nurgle estarán representados por los Glottkin, encargados de extender sus repulsivos jardines por diferentes territorios. Mientras tanto, Thanquol llegará con sus planes e intrigas, siguiendo la naturaleza estratégica de uno de los personajes más particulares del universo de Warhammer.

Pero los nuevos líderes no llegarán solos. El contenido también prepara un arsenal considerable de nuevas unidades y personajes para ampliar las posibilidades sobre el campo de batalla.

La revelación: el Fin de los Tiempos llegará en septiembre

SEGA of America y Creative Assembly confirmaron que Total War: WARHAMMER III – Señores del Fin de los Tiempos se lanzará el próximo 24 de septiembre de 2026.

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El paquete será presentado como el contenido descargable más grande en los diez años de historia de la serie y llevará a la campaña de Imperios Inmortales cuatro nuevos Señores Legendarios inspirados en el apocalíptico Fin de los Tiempos.

El contenido incluirá 4 Señores Legendarios, 8 Héroes Legendarios, 5 Señores y Héroes, 23 unidades de combate y 12 Regimientos de Renombre, además de nuevas mecánicas, características y objetivos.

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Cada uno de los Señores Legendarios y su contenido asociado también podrá adquirirse de manera individual.

Uno de los cambios más importantes, especialmente para quienes todavía no han jugado la saga, será el acceso a Imperios Inmortales. Por primera vez, la compra de Señores del Fin de los Tiempos, ya sea como paquete o por separado, permitirá acceder a esta enorme campaña sin necesidad de contar previamente con otro juego de Total War: WARHAMMER.

Esto convierte al nuevo contenido en un posible punto de entrada para quienes quieran conocer la propuesta estratégica de la serie sin tener que comenzar con los títulos anteriores.

Un ejército preparado para el apocalipsis

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La expansión también llevará al campo de batalla varias unidades inspiradas en la historia de Warhammer.

Entre las incorporaciones destaca el Titán de Khem, una gigantesca construcción con forma de escarabajo animada mediante magia. También llegarán los Señores de las Alimañas, poderosas manifestaciones demoníacas de la Gran Rata Cornuda.

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Los seguidores de Nurgle recibirán a los Reyes de la Plaga Pútrida, una élite en descomposición infestada de moscas demoníacas. Por otro lado, el Huracán celestial funcionará como un altar de guerra mágico imbuido con los ocho vientos de la magia.

El objetivo de estas incorporaciones es ampliar las posibilidades de los nuevos Señores Legendarios y ofrecer nuevas herramientas para afrontar las campañas.

Una actualización gratuita acompañará el lanzamiento

La llegada de Señores del Fin de los Tiempos no será el único cambio importante previsto para septiembre. Creative Assembly también prepara una actualización gratuita que incluirá contenido adicional para todos los jugadores.

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Uno de los principales añadidos será Neferata, la Reina Vampira, que se incorporará como Señor Legendario.

La actualización también traerá un rediseño completo de los Condes Vampiros y una renovación de Archaon, el Gran Elegido del Caos. A esto se sumarán nuevos escenarios de final de juego relacionados con Invasión del Caos, Vermintide y Nagash asciende.

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Las condiciones de victoria de todos los Señores Legendarios del legado también serán actualizadas, acompañando los demás cambios que llegarán con esta versión.

Fecha, plataformas y reserva

Total War: WARHAMMER III – Señores del Fin de los Tiempos estará disponible el 24 de septiembre de 2026 para Windows y Mac.

El contenido ya puede reservarse a través de Steam, Epic Games Store y Microsoft Store.

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Con esta expansión, el Fin de los Tiempos llegará finalmente a una campaña que ya reúne buena parte de la historia y los conflictos del universo de Warhammer. La combinación de nuevos líderes, unidades, escenarios y una actualización gratuita apunta a una de las mayores transformaciones que ha recibido Total War: WARHAMMER III desde su lanzamiento.

El apocalipsis puede estar llegando al campo de batalla, pero para Total War: WARHAMMER III, la guerra todavía está lejos de terminar.

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