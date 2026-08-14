¿Qué alcances tiene la entrada de Colombia en el Escudo de las Américas de Estados Unidos?

Luego de que el Gobierno nacional firmara su ingreso al Escudo de las Américas, una iniciativa creada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para hacerle frente al terrorismo, el narcotráfico y el crimen transnacional, Natalia Molano, vocera del Departamento de Estado del país norteamericano, explicó en Noticias Caracol en vivo el alcance de este programa.

Antes de Colombia, 18 países se habían integrado al Escudo de las Américas, incluyendo Argentina, Ecuador, El Salvador, entre otros. Su objetivo, según ha mencionado Estados Unidos, es permitir la cooperación de estas naciones con los organismos de seguridad estadounidenses para hacerle frente a los narcoterroristas. Molano explicó que el programa busca priorizar al hemisferio occidental. "Queremos un hemisferio que sea más seguro y más próspero. Y esta iniciativa de países que se están uniendo, y ahora le damos la bienvenida a Colombia, son países comprometidos primero que todo con la seguridad, porque sabemos que sin seguridad no vamos a tener la prosperidad que todos queremos para nuestros pueblos", afirmó.

Molano explicó que "estas organizaciones narcoterroristas que han operado en nuestro hemisferio e internacionalmente operan de una forma transnacional, de una forma donde ningún gobierno solo va a poder eliminarlos. Así que es muy importante que estemos todos juntos y comprometidos, no solamente con palabras, sino con acciones.(...) Es una iniciativa que comenzó este año y que va a tener más encuentros y más resultados específicos, como los estamos viendo en estas operaciones en el Caribe, etcétera. Lo que queremos es que cerrarle y bloquearle todos los incentivos, ya sea financieros y operativos, a estas organizaciones criminales".



¿Escudo de las Américas implica llegada de tropas de EE. UU. a Colombia?

Con respecto a una posible llegada de tropas de Estados Unidos a Colombia, Molano dijo que se trata de un tema que debe discutirse con el Departamento de Guerra del país norteamericano, y que más adelante se informarán sobre los detalles. "Pero todo se hace obviamente en coordinación con los países y los gobiernos soberanos de cada país, y en beneficio a los dos", afirmó.



La vocera del Departamento de Estado de EE. UU. hizo énfasis en que el Escudo de las Américas traerá beneficios a largo plazo como "capacitaciones, programas para compartir inteligencia y para hacer investigaciones en conjunto". Además, reiteró que "no contempla" la llegada de tropas a otros países de manera automática. "Los acuerdos en cuanto a operaciones en conjunto con los Estados Unidos, es algo con el Departamento de Guerra, ellos tratan individualmente con cada país de una forma bilateral", dijo.



Las ayudas de EE. UU. tras terremoto en Colombia

Tras el terremoto de 7,4 del pasado lunes en Colombia, Molano dijo que Estados Unidos desde el primer día ha trabajado para traer la ayuda necesaria al país: "Logramos anunciar estos 15 millones y medio de dólares en ayuda financiera a cinco organizaciones internacionales que ya tienen presencia y ya operan en Colombia, para asegurarnos de que esa ayuda llegue lo más rápido posible. En la parte humana, claro que contamos con especialistas que se encargan de coordinar todo este tipo de ayuda ante desastres frente a las autoridades locales para que todo sea de una forma eficiente y eficaz".



Además, mencionó que dos especializados de Estados Unidos ya están en Colombia y se van a enfocar en la coordinación de búsquedas y rescates y en las evaluaciones de ingeniería de las estructuras. "Ellos llegan, son especialistas en eso, atienden el contacto con las autoridades locales, evalúan la situación, ayudan a coordinar esta ayuda humanitaria con estas organizaciones que reciben fondos federales estadounidenses y también ayudan a identificar las necesidades en el terreno para modificar, ampliar e incrementar lo que se necesite ajustar en cuanto estas ayudas de los Estados Unidos", afirmó.

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Resaltó que estos equipos "tienen mucha más experiencia internacional y son equipos muy diversos que traen diferentes capacidades, habilidades específicas y siempre son autosuficientes (...) Esta es una nueva era en nuestra relación bilateral, somos un vecino, todos estamos en el hemisferio occidental, este hemisferio ya se hizo una prioridad en esta administración del presidente Trump, y por eso tenemos tanta atención de alto nivel a todo lo que acontece en nuestra región".

LAURA VALENTINA MERCADO

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