Blizzard conmemora el 30º aniversario de Warcraft con un Direct repleto de anuncios y sorpresas

Warcraft, una de las franquicias más icónicas de Blizzard, está a punto de cumplir 30 años. Con motivo de esta celebración, los equipos de World of Warcraft, WoW Classic, Hearthstone, Warcraft Rumble y los juegos de estrategia en tiempo real que dieron origen a este vasto universo se reunieron en una transmisión especial. Durante el evento, Blizzard compartió actualizaciones emocionantes y reflexionó sobre el impacto que Warcraft ha tenido en el mundo de los videojuegos y en su comunidad de jugadores. Aquí te presentamos un resumen de los anuncios más importantes para cada título.

World of Warcraft: una nueva aventura subterránea y "player housing" en camino

El 23 de noviembre, World of Warcraft celebrará 20 años desde su lanzamiento. En honor a este hito, Blizzard anunció la primera gran actualización para The War Within, titulada Undermine(d), la cual llegará a principios del próximo año. Esta expansión llevará a los jugadores a la capital goblin de Minahonda, donde deberán enfrentar los oscuros planes de Xal'atath y sus seguidores.

Entre las novedades que incluye Undermine(d) destacan dos nuevas zonas de exploración, una mazmorra inédita para el modo mítico+ y una montura de alta velocidad, diseñada para desplazarse rápidamente en la ciudad de los goblins. Además, los jugadores se enfrentarán a una nueva banda de ocho jefes, liderada por el astuto Gallywix, en una batalla épica a lo largo de Minahonda.

El anuncio cerró con un avance de la esperada función de "player housing" llamada Midnight, que permitirá a los jugadores personalizar su propio espacio dentro del juego. Aunque no se dieron muchos detalles, Blizzard aseguró que habrá más información sobre este sistema el próximo año, emocionando a los fans que han solicitado esta función durante años.

World of Warcraft Classic: el regreso de una expansión y una nueva edición con servidores extremos

Para los nostálgicos, WoW Classic seguirá expandiendo su contenido con el regreso de la popular expansión Mists of Pandaria. Esta versión Classic, adaptada para los servidores de progresión, incluirá algunos cambios menores para mejorar la experiencia sin alterar la esencia del contenido original.

Desde nuevas expansiones y personajes hasta el regreso de los juegos de estrategia originales Imagen: cortesía Blizzard

Además, Blizzard anunció la "Edición del 30º aniversario" de WoW Classic, la cual ofrecerá a los jugadores una experiencia fresca con la posibilidad de comenzar de nuevo en servidores que avanzarán simultáneamente en sus actualizaciones de contenido. Los jugadores podrán elegir entre servidores de progresión tradicionales y servidores extremos ("hardcore"), donde la dificultad añadida promete una experiencia desafiante y única. Por otro lado, los servidores de Classic que no son hardcore avanzarán hacia Burning Crusade Classic, permitiendo así una progresión continua en el universo clásico de WoW.

Hearthstone: un año de expansiones y héroes de otros universos

El equipo de Hearthstone también compartió sus planes para el próximo año, revelando tres expansiones temáticas que enriquecerán la experiencia en la taberna. La primera de ellas introduce un crossover inesperado con la serie StarCraft, ya que los Protoss, Terran y Zerg se unirán a Hearthstone en un set de minis llamado Héroes de Starcraft, trayendo nuevas cartas y mecánicas al juego.

La siguiente expansión, Arena clandestina, abrirá las puertas de un entorno oscuro y desafiante, seguido del Sueño Esmeralda, una expansión inspirada en el mítico sueño de los druidas. Para finalizar el año, Hearthstone llevará a los jugadores de regreso al cráter de Un’Goro en La Ciudad Velada y presentará Los Héroes del Tiempo, una aventura en la que Cromi guiará a los jugadores a través de realidades alternativas.

Warcraft Rumble: llega a PC y añade líderes divididos

Warcraft Rumble, el juego de estrategia que ha sido un éxito en dispositivos móviles, estará disponible en PC a través de una beta el próximo 10 de diciembre. Con su característico caos y estrategia en tiempo real, el lanzamiento en esta nueva plataforma busca expandir la comunidad de jugadores.

Además, Warcraft Rumble introduce una función innovadora: líderes divididos, personajes que pertenecen a dos familias al mismo tiempo y que aportan habilidades únicas en combate. Entre estos nuevos líderes figuran leyendas de Warcraft como Orgrim Martillo Maldito, Malfurion Tempestira y Anub'arak, quienes añadirán una nueva capa de estrategia al juego.

Warcraft RTS: los clásicos se modernizan con el nuevo Battle Chest

Los juegos de estrategia en tiempo real que dieron origen al universo de Warcraft también fueron parte de la celebración. Blizzard anunció un nuevo Battle Chest que incluye versiones remasterizadas de Warcraft: Orcs & Humans, Warcraft II: Tides of War y Warcraft III: Reforged. Este paquete permite a los jugadores disfrutar de los inicios de Azeroth con gráficos actualizados y nuevas opciones de personalización visual.

La actualización 2.0 de Warcraft III: Reforged permitirá a los jugadores alternar entre gráficos clásicos, la presentación remasterizada y una nueva opción con mayor resolución para sistemas modernos. También podrán personalizar elementos de la interfaz de usuario, como iconos y retratos, creando así una experiencia que respeta la nostalgia mientras se adapta a los estándares visuales actuales.

Una celebración de 30 años de legado en el universo Warcraft

El Direct del 30º aniversario de Warcraft ha ofrecido a los jugadores un vistazo a las emocionantes novedades que llegarán a cada uno de los títulos de la franquicia. Desde aventuras épicas en WoW y contenido exclusivo para Hearthstone, hasta el regreso de los juegos de estrategia que lo iniciaron todo, este aniversario promete mantener viva la pasión por Warcraft en cada rincón de Azeroth.

Blizzard ha hecho de esta celebración una oportunidad para mirar al pasado y, al mismo tiempo, presentar un futuro emocionante para los jugadores, reafirmando el impacto de Warcraft en el mundo de los videojuegos.

