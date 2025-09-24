Call of Duty: Black Ops 7 reinventa el modo Zombies con mapas, armas y retos extremos

Call of Duty: Black Ops 7 prepara un regreso contundente para su modo Zombies, una de las experiencias más queridas por la comunidad. Treyarch apuesta por una renovación que mezcla narrativa, exploración y combate táctico en escenarios inéditos. Desde un nuevo mapa ambientado en el Éter Oscuro hasta modos de juego diseñados para distintos perfiles de jugadores, la propuesta promete diversidad sin romper con la esencia que hizo de Zombies un fenómeno global.



Un inicio en el Éter Oscuro

El punto de partida es Ashes of the Damned, un mapa que sitúa a ocho personajes en medio de un territorio donde convergen locura y realidad. Zonas interconectadas como Janus Towers Plaza y Zarya Cosmodrome marcan la pauta para una exploración cargada de riesgos. Elementos como Ol’ Tessie, una camioneta mejorable conducida por el conocido T.E.D.D., aportan movilidad estratégica en un entorno hostil.

Los enemigos, por su parte, no se limitan a los zombies básicos. Ravagers, Wraith Seeds explosivas y el colosal Zursa buscan poner a prueba tanto la coordinación de los escuadrones como la gestión de recursos. Entre las novedades también figura el Necrofluid Gauntlet, un guante capaz de absorber energía vital y disparar proyectiles letales, que se suma a trampas dinámicas como la Saw Blade.



Cinco modos con identidades propias

La variedad de experiencias es otro de los pilares de esta entrega. El modo estándar mantiene la fórmula clásica con misiones principales y secundarias, mientras que Dirigido ofrece una progresión más accesible para jugadores nuevos. Survival, en cambio, reduce todo a la resistencia pura, con mapas compactos donde la presión aumenta minuto a minuto.

Para quienes buscan un reto mayor está Cursed, que introduce reliquias malditas y recompensas únicas en un contexto de máxima dificultad. Finalmente, el regreso de Dead Ops Arcade 4 agrega 80 niveles con arenas variadas, jefes y progresión compartida con otros modos, consolidando su papel como opción paralela y desenfadada.



Estrategia desde la preparación

Black Ops 7 subraya la importancia de los Loadouts. Con 30 armas disponibles desde el lanzamiento y un sistema de Weapon Prestige, la personalización permite ajustar cada partida al estilo de juego preferido. Además, los jugadores podrán compartir configuraciones mediante códigos únicos, una función pensada para fomentar la comunidad.



En el modo Cursed, la partida inicia con una pistola básica, evocando a Black Ops 3, mientras que el combate cercano gana relevancia con armas cuerpo a cuerpo capaces de infligir daño crítico. Esta capa adicional de estrategia marca un cambio notable en el enfoque de la jugabilidad.



Recursos, mejoras y progresión

Los sistemas de progresión reciben una actualización significativa. La Esencia y la Chatarra funcionan como monedas para activar trampas o mejorar armamento, mientras que los Power-Ups añaden variantes como Max Armor o Random Perk. El catálogo de Perk-a-Colas alcanza las 12 opciones, incluyendo el debut de Wisp Tea, que convoca un espíritu protector con habilidades únicas.

En cuanto a los GobbleGums, la oferta se amplía a 47 tipos, con seis inéditos y la posibilidad de reciclarlos para obtener Esencia. Su compatibilidad con Dead Ops Arcade 4 reafirma la integración entre modos.



Camino al lanzamiento

Antes de la llegada oficial, el 14 de noviembre, Activision organizará dos momentos clave. El primero será Call of Duty: NEXT, programado para el 30 de septiembre, donde se mostrarán novedades de multijugador, Warzone y Zombies. Después, la Beta abierta entre el 5 y el 8 de octubre permitirá probar de primera mano el modo Survival, mientras que quienes cuenten con acceso anticipado podrán ingresar desde el 2 de octubre.

Black Ops 7 debutará en Xbox Series X|S, Xbox One, PC y consolas PlayStation. Los usuarios de Game Pass lo recibirán desde el día de lanzamiento, una estrategia que refuerza la presencia del título en el ecosistema de Microsoft.

