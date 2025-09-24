Capcom revela avances en TGS 2025: nuevos tráilers, colecciones y expansiones clave

Capcom aprovechó el inicio del Tokyo Game Show 2025 para presentar un programa digital cargado de novedades. El evento ofreció avances de proyectos inéditos, actualizaciones de títulos ya disponibles y colecciones pensadas para la nostalgia. Entre los anuncios más destacados se encuentran Onimusha: Way of the Sword, PRAGMATA, Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, la colección Mega Man Star Force Legacy, contenido adicional para Monster Hunter Wilds, la llegada de C. Viper a Street Fighter 6 y nuevas funciones en Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy.



Onimusha regresa con una nueva aventura

Uno de los anuncios más comentados fue el nuevo tráiler de Onimusha: Way of the Sword, que llegará en 2026. La historia se centra en Miyamoto Musashi, quien tras ser emboscado por los demoníacos Genma recibe un guante Oni que le concede poderes sobrenaturales. Aunque busca desprenderse de este artefacto, deberá usarlo para enfrentar amenazas que azotan Kyoto. El avance también presentó a personajes históricos como Izumo no Okuni y Ono no Takamura, así como combates contra enemigos imponentes como Togemaru.



PRAGMATA amplía su propuesta

El esperado título de ciencia ficción PRAGMATA mostró un adelanto jugable con nuevas armas, habilidades y mecánicas. Los protagonistas, Hugh y Diana, explorarán una estación lunar y contarán con Hack Nodes como el Multi-Hack, capaz de vulnerar a varios enemigos a la vez. El refugio “Shelter” funcionará como centro de mejoras, y el sistema de transporte conectará diferentes áreas mediante Escape Hatches. El lanzamiento también está previsto para 2026.



Monster Hunter Stories 3 fija su estreno

La saga Monster Hunter Stories tendrá una nueva entrega titulada Twisted Reflection, disponible el 13 de marzo de 2026. La trama enfrentará a los jugadores a un conflicto entre los reinos de Azuria y Vermeil, causado por fenómenos ambientales. Esta vez, las monturas tendrán un rol central tanto en exploración como en combate, permitiendo ataques combinados como el Synchro Rush. El juego se lanzará en Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC.

Mega Man Star Force revive en colección

Capcom celebrará los 20 años de Mega Man Star Force con una colección que reúne las siete entregas principales de la saga. Además de las versiones originales, el paquete incluirá mejoras como juego en línea, filtros visuales, galería de arte, reproductor musical y cartas exclusivas antes limitadas a eventos. Su salida está programada para 2026 en múltiples plataformas.



Monster Hunter Wilds: nuevas alianzas

El 29 de septiembre llegará la tercera actualización gratuita de Monster Hunter Wilds, que sumará un cruce con Final Fantasy XIV Online. Los jugadores podrán enfrentarse al jefe Omega Planetes y acceder a oficios como Dark Knight y Pictomancer, además de nuevos equipos y desafíos. También se confirmaron futuros contenidos, entre ellos la llegada de Gogmazios en diciembre.



Street Fighter 6 suma a C. Viper

La luchadora C. Viper regresará el 15 de octubre como parte del tercer pase de personajes de Street Fighter 6. Su estilo técnico basado en gadgets se acompaña de dos atuendos, uno vinculado a su papel como agente de SiRN y otro inspirado en su diseño clásico. Ese mismo día se celebrará además el aniversario de Banshee’s Last Cry con contenidos especiales en el modo World Tour y colaboraciones musicales.



Phoenix Wright amplía su alcance

Por último, Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy recibirá el 19 de noviembre una actualización que añadirá soporte en español latinoamericano y portugués brasileño. El parche también incorporará mejoras como galería de arte, selección de episodios y un modo automático para agilizar el avance en los juicios.

El programa de Capcom en el Tokyo Game Show 2025 dejó claro que la compañía apuesta tanto por la innovación como por la preservación de su legado. Desde nuevas propuestas como PRAGMATA hasta colecciones que celebran la historia de Mega Man, la estrategia parece equilibrar el interés de diferentes públicos. Con lanzamientos que se extienden hasta 2026, la hoja de ruta de Capcom marca un calendario diverso que promete mantener su presencia constante en la industria.



