En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
BARRANQUILLA
B KING Y REGIO CLOWN
PETRO EN LA ONU
AGUAS PROFUNDAS
JAMES RODRÍGUEZ
JHON DURÁN
DT DE SANTA FE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección VIDEO JUEGOS Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / VIDEOJUEGOS  / Capcom revela avances en TGS 2025: nuevos tráilers, colecciones y expansiones clave

Capcom revela avances en TGS 2025: nuevos tráilers, colecciones y expansiones clave

Del regreso de Onimusha y Mega Man a las novedades de Monster Hunter y Street Fighter 6, Capcom mostró una hoja de ruta diversa para los próximos meses.

Por: Juan Carlos Baquero
Actualizado: 24 de sept, 2025
Comparta en:
Capcom revela avances en TGS 2025
Capcom revela avances en TGS 2025
Cortesía: Capcom

Publicidad

Publicidad

Publicidad