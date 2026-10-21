CASTLEVANIA: BELMONT'S CURSE | RESEÑA: el látigo vuelve

Castlevania: Belmont's Curse lleva la franquicia de regreso a una aventura de acción y exploración en dos dimensiones. Desarrollado por Evil Empire y publicado por Konami, el juego retoma elementos clásicos de la serie y los combina con sistemas que buscan darle una identidad propia. El resultado es una experiencia que destaca por su mundo, sus opciones de combate y la cantidad de secretos que esconde, aunque algunos problemas de equilibrio impiden que todos sus apartados funcionen con la misma consistencia.

La historia pone al frente a Rose Belmont, hija de Trevor Belmont, quien ha sido entrenada para continuar con el legado de su familia. Su viaje comienza cuando París sufre una amenaza sobrenatural y Rose decide investigar lo que está ocurriendo. La protagonista no solo quiere demostrar que está preparada para asumir el apellido Belmont, sino que también debe lidiar con una maldición vinculada a su cuerpo y a la historia de su madre, Sypha.

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La premisa combina el conflicto familiar con una amenaza que se extiende por la ciudad y termina conectándose con el castillo de Drácula. La búsqueda de respuestas, el legado de los Belmont y los personajes que Rose encuentra durante su recorrido ayudan a darle dirección a la aventura. No se trata únicamente de avanzar por los escenarios y derrotar criaturas: cada descubrimiento contribuye a entender mejor el origen del peligro.



La conexión con Castlevania III: Dracula's Curse también tiene un papel importante. La historia continúa elementos de ese capítulo y recupera figuras reconocibles de la mitología de la franquicia. Sin embargo, la aventura presenta su propio conflicto y permite que quienes llegan por primera vez puedan seguir la misión de Rose sin necesitar un conocimiento profundo de los juegos anteriores.

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Rose Belmont y el peso del legado

Uno de los temas centrales es la presión que implica pertenecer a la familia Belmont. Rose ha crecido con la expectativa de convertirse en una cazadora capaz de enfrentarse a las fuerzas de Drácula, pero su situación es más complicada de lo que parece. La maldición que lleva consigo añade una dimensión personal a una misión que, de otro modo, podría limitarse a derrotar monstruos y avanzar por el mapa.

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Rose Belmont y el peso del legado Cortesía: KONAMI

Trevor continúa presente como una figura importante, tanto por su experiencia como por lo que representa para su hija. Rose quiere demostrar su capacidad, pero debe hacerlo en un escenario donde la amenaza supera cualquier entrenamiento previo. Esa tensión entre las expectativas familiares y la necesidad de encontrar su propio camino acompaña la aventura.

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La historia también aprovecha el legado de Sypha, la madre fallecida de Rose. Su relación con la maldición y el mazo de tarot que dejó a su hija conectan el conflicto personal con las mecánicas principales del juego. Así, la narrativa no queda separada de la exploración: las pistas que Rose encuentra en París sirven para comprender mejor el mundo y avanzar en su misión.

Rose, sin embargo, responde a un arquetipo conocido: es una protagonista decidida que busca demostrar su valor. Su motivación resulta clara desde el comienzo, aunque su evolución personal no siempre tiene el mismo peso que los acontecimientos que la rodean. Algunos de los personajes secundarios cuentan con personalidades más llamativas y diálogos que enriquecen el recorrido, por lo que en ocasiones terminan captando más atención que la propia protagonista.

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Esto no impide que Rose funcione dentro de la aventura. Su papel permite articular la historia y da sentido al proceso de crecimiento que experimenta el jugador al conseguir nuevas habilidades. Aun así, una transformación emocional más profunda habría ayudado a que el viaje personal de la protagonista tuviera tanto peso como el mundo que la rodea.

París como un gran laberinto gótico

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La exploración es una de las fortalezas más claras de Belmont's Curse. El recorrido atraviesa distintos sectores de París, incluidas zonas inspiradas en Notre Dame y las catacumbas, antes de adentrarse en el castillo de Drácula. El mapa conecta pasillos, salas, rutas ocultas y áreas que no siempre se pueden alcanzar durante la primera visita.

La estructura invita a observar el entorno y recordar lugares que pueden adquirir una función más adelante. Un camino bloqueado, una plataforma demasiado alta o una habitación que parece no tener salida pueden convertirse en objetivos cuando Rose consigue una nueva habilidad. Esta manera de conectar exploración y progresión hace que regresar a zonas anteriores tenga una razón concreta.

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El diseño también recompensa la curiosidad con armas, mejoras y otros objetos. Algunas recompensas están escondidas tras paredes o al final de secciones de plataformas que exigen precisión. Encontrarlas no siempre es sencillo, pero el premio puede justificar el esfuerzo, especialmente cuando se trata de equipamiento que amplía las opciones de combate.

El castillo de Drácula es una parte destacada de este recorrido. Su aparición está precedida por pistas y una secuencia que parece conducir a un enfrentamiento importante. En lugar de ofrecer inmediatamente el combate esperado, el juego utiliza ese momento para revelar el castillo y ampliar la escala de la amenaza. La escena resulta efectiva porque cambia las expectativas y presenta uno de los momentos visuales más llamativos de la aventura.

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Aun así, la navegación no está exenta de problemas. Algunas pistas son tan crípticas que pueden llevar a recorrer repetidamente los mismos pasillos en busca de una entrada o un objetivo. El mapa ayuda a orientarse, pero no siempre basta para interpretar lo que el juego está pidiendo. En ciertos momentos, encontrar al siguiente jefe puede ser más difícil que derrotarlo.

El viaje rápido también es limitado para un escenario de estas dimensiones, lo que puede aumentar el tiempo necesario para regresar a una zona concreta. Esa decisión refuerza la importancia de conocer el mapa, pero también puede hacer que el retroceso resulte tedioso cuando ya se ha identificado el lugar al que es necesario volver.

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El tarot: pistas, personajes y poderes

El mazo de tarot es una de las ideas más interesantes de Belmont's Curse, porque conecta varios sistemas que en otros juegos podrían funcionar por separado. Las cartas representan figuras vinculadas a Drácula y sirven como punto de partida para investigar sus ubicaciones, comprender aspectos de la historia y enfrentarse a sus portadores.

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Durante la exploración, Rose encuentra indicios que ayudan a identificar a estos personajes o a descubrir cómo llegar hasta ellos. Algunas búsquedas son relativamente sencillas, mientras que otras requieren interpretar información repartida por diferentes zonas del mapa. En la parte más avanzada de la aventura, estas investigaciones pueden convertirse en auténticos rompecabezas que obligan a recordar detalles y tomar notas.

Cuando Rose derrota a uno de estos enemigos, obtiene su carta y puede utilizarla como un poder mágico, denominado Arcana. Así, el objetivo de explorar y encontrar jefes también se convierte en una forma de ampliar el repertorio de combate. Una habilidad nueva puede servir tanto para atacar como para alcanzar lugares que antes estaban fuera de su alcance.

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Las cartas también permiten que los personajes capturados participen en conversaciones con Rose. Algunos desarrollan una actitud protectora, mientras que otros intentan manipularla o conducirla hacia situaciones que benefician a Drácula. Sus diferencias de personalidad y los conflictos entre ellos aportan variedad a los diálogos y evitan que la protagonista recorra el mundo sin compañía narrativa.

Cada Arcana cuenta, además, con objetivos que permiten mejorar sus capacidades. Estos desafíos pueden consistir en utilizar un hechizo un determinado número de veces, derrotar enemigos específicos o descubrir todas las habitaciones de una zona. El sistema incentiva experimentar con poderes que el jugador quizá no utilizaría de manera habitual y recompensa la exploración adicional.

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La principal dificultad de esta propuesta está en la claridad de algunas pistas. La búsqueda de cartas puede ser estimulante cuando se logra relacionar información y descubrir una ruta por cuenta propia, pero también puede convertirse en una fuente de frustración cuando las indicaciones no son suficientemente claras. Es una mecánica que exige atención y memoria, y su eficacia depende de cuánto disfrute cada jugador ese tipo de investigación.

Un combate que mezcla precisión y libertad

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El combate es uno de los apartados donde Evil Empire demuestra su experiencia con los juegos de acción. Rose dispone de diferentes familias de armas, reliquias y hechizos que permiten adaptar el estilo de juego a cada enfrentamiento. Las armas tienen características particulares, así que elegir una no consiste únicamente en equipar la que haga más daño: también importan su alcance, su velocidad y las oportunidades que ofrece durante la batalla.

La variedad invita a experimentar. Una espada puede facilitar ataques equilibrados y desplazamientos agresivos, mientras que una lanza ofrece alternativas gracias a su alcance y la posibilidad de lanzarla contra los enemigos. El látigo, por su parte, conserva el elemento más representativo de la franquicia y permite golpear desde cierta distancia, además de cumplir una función fundamental en la exploración.

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El sistema de parry, o bloqueo preciso, añade otra capa de estrategia. Con el escudo sagrado, Rose puede responder a determinados ataques mientras mantiene la presión ofensiva. Esta combinación entre ataque y defensa hace que algunos enfrentamientos se conviertan en secuencias rápidas donde importa reconocer los movimientos enemigos, reaccionar a tiempo y aprovechar cualquier oportunidad para contraatacar.

Un combate que mezcla precisión y libertad Cortesía: KONAMI

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No todos los enemigos se resuelven de la misma manera. Sus patrones de ataque obligan a observar sus movimientos y aprender cuándo conviene atacar, esquivar o bloquear. Los jefes llevan esta idea más lejos con mecánicas propias, como combates que incluyen recorridos de plataformas contrarreloj o situaciones en las que recibir demasiados golpes puede terminar la pelea.

El sistema funciona especialmente bien cuando el jugador entiende las herramientas disponibles y encuentra una combinación de armas y habilidades que se adapta a su manera de jugar. La posibilidad de cambiar el equipamiento y utilizar poderes mágicos permite afrontar los enfrentamientos con distintas estrategias, en lugar de depender de una única secuencia de ataques.

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Sin embargo, el equilibrio de la dificultad es irregular. Al comienzo, los enemigos pueden infligir mucho daño y algunas trampas castigan de forma severa los errores. Hay situaciones en las que un ataque alcanza a Rose durante un salto o una esquiva, lo que puede hacer que ciertos enfrentamientos se sientan injustos. El sistema de parry ayuda a controlar estas amenazas, pero exige una precisión que no todos los jugadores encontrarán cómoda.

El problema cambia conforme avanza la aventura. Algunas combinaciones de armas, reliquias y hechizos pueden reducir considerablemente el peligro de los combates finales. La reducción de daño, la recuperación de maná y las habilidades defensivas permiten construir configuraciones muy poderosas, hasta el punto de que ciertos jefes pierden buena parte de su amenaza.

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Esta diferencia entre el inicio y el tramo final afecta el ritmo de la progresión. La dificultad debería acompañar el crecimiento de Rose y exigir que el jugador domine sus habilidades, pero en determinados momentos pasa de ser demasiado castigadora a resultar excesivamente sencilla. Aunque el sistema ofrece opciones para adaptarse a distintos estilos, una curva más consistente habría beneficiado la experiencia completa.

El látigo también sirve para explorar

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La movilidad de Rose tiene un papel esencial en el diseño de niveles. El látigo permite sujetarse a puntos específicos, impulsarse entre plataformas y utilizar a ciertos enemigos como apoyo para alcanzar lugares elevados. Estas acciones convierten el desplazamiento en una parte activa de la experiencia, en lugar de limitarlo a caminar de una habitación a otra.

La movilidad de Rose Cortesía: KONAMI

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A medida que se desbloquean nuevas capacidades, el mapa se transforma. Lugares que antes parecían inaccesibles se convierten en rutas posibles y aparecen atajos que facilitan regresar a zonas anteriores. El doble salto y otras habilidades amplían las opciones de movimiento, mientras que los desafíos de plataformas exigen precisión para evitar pinchos, trampas y caídas.

Esta mecánica se integra bien con el combate. El látigo no solo sirve para llegar a un punto distante, sino que también permite acercarse a enemigos voladores o cambiar rápidamente de posición durante una pelea. La movilidad, por tanto, forma parte de la estrategia: una acción que facilita la exploración puede convertirse en una ventaja para atacar.

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Los recorridos más exigentes suelen ofrecer recompensas útiles, como reliquias y mejoras. Superar una sección complicada produce una sensación de avance que justifica el esfuerzo, especialmente cuando el jugador descubre que una nueva habilidad le permite recorrer con facilidad una zona que antes representaba un obstáculo.

A pesar de estas virtudes, la precisión que exige el juego puede resultar agotadora. Algunas secuencias combinan saltos, balanceos y desplazamientos rápidos en espacios donde un error obliga a repetir una parte importante del recorrido. Cuando estas pruebas se unen a una navegación poco clara, la dificultad puede dejar de sentirse como un desafío satisfactorio y convertirse en una interrupción del ritmo.

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Un apartado visual lleno de personalidad

Visualmente, Castlevania: Belmont's Curse apuesta por una estética gótica que no se limita a utilizar tonos oscuros. París aparece iluminada por incendios, con edificios históricos, ventanas ornamentadas y escenarios que combinan colores intensos con elementos macabros. La ciudad en llamas y la silueta del castillo de Drácula forman algunas de las imágenes más llamativas de la aventura.

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Los diseños de los personajes y enemigos también tienen personalidad. Las criaturas conocidas de la franquicia regresan con nuevas interpretaciones, mientras que figuras como Carmilla cuentan con una apariencia que refuerza su naturaleza sobrenatural. Los escenarios, por su parte, están llenos de detalles que invitan a detenerse y observar lo que hay alrededor.

La dirección artística puede sentirse distinta de la imagen más tradicional de Castlevania, pero mantiene la atmósfera de peligro y misterio que caracteriza a la serie. El uso de colores más vivos no elimina el tono oscuro de la historia; al contrario, crea un contraste que hace que los escenarios resulten más reconocibles.

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Las animaciones también ayudan a dar fuerza a las escenas importantes, incluida la aparición del castillo sobre París. El conjunto demuestra que la identidad visual de la franquicia puede evolucionar sin depender exclusivamente de una paleta apagada o de pasillos grises.

El apartado audiovisual es uno de los puntos fuertes del juego por la manera en que acompaña la exploración y refuerza el carácter de sus escenarios. En cambio, no hay suficiente información para evaluar en detalle el rendimiento técnico en todas las plataformas, por lo que no corresponde afirmar que el juego presenta problemas o ventajas de desempeño que no estén documentados.

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Música que acompaña la oscuridad

La banda sonora apuesta por un tono gótico y contenido, con composiciones que buscan acompañar la tensión de los escenarios y la historia de Rose. El tema principal contribuye a establecer una atmósfera sombría, mientras que las nuevas interpretaciones musicales conectan la aventura con el legado de la franquicia.

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No obstante, la música puede resultar menos contundente de lo esperado para quienes asocian Castlevania con melodías especialmente memorables. Algunas piezas tienen un carácter más discreto y no siempre alcanzan la misma fuerza que la dirección artística o los enfrentamientos. Esto no significa que la banda sonora desentone, sino que su impacto puede variar según las expectativas del jugador.

El sonido también se beneficia de los diálogos y las personalidades que se van sumando al mazo de tarot. Los personajes aportan comentarios, rivalidades y puntos de vista diferentes, lo que ayuda a que la exploración no se sienta completamente solitaria. Esa interacción complementa el trabajo visual y contribuye a construir un mundo con más carácter.

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Duración y ganas de explorar

La duración depende de cuánto quiera descubrir cada jugador. Una partida centrada en completar el juego puede rondar las 16 horas, incluso con tiempo dedicado a regresar a zonas anteriores y resolver acertijos. Quienes busquen encontrar todos los secretos y desbloquear varios finales pueden invertir bastante más tiempo.

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La estructura favorece la exploración y la repetición de recorridos con nuevas habilidades. Conseguir todas las armas, encontrar mejoras y completar los objetivos de las cartas añade motivos para regresar a lugares conocidos. La búsqueda de secretos también ayuda a que el mapa conserve interés después de terminar las misiones principales.

Los puntos de guardado reducen parte de la frustración, y las opciones de accesibilidad permiten ajustar aspectos como el daño infligido, el daño recibido de las trampas o la posibilidad de reaparecer cerca de los jefes. Además, el jugador conserva la experiencia obtenida durante los intentos fallidos, por lo que una derrota no significa perder todo el progreso.

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Estas herramientas son importantes porque permiten adaptar la dificultad sin eliminar los desafíos de exploración. El juego no ofrece necesariamente más orientación para resolver sus acertijos, pero sí permite reducir la presión de los enfrentamientos y las secciones más exigentes.

La experiencia encuentra sus mejores momentos cuando combina exploración, combate y descubrimiento. Conseguir una habilidad que abre una ruta nueva o comprender una pista que llevaba tiempo bloqueando el avance produce una sensación de progreso satisfactoria. El inconveniente es que esos momentos pueden quedar interrumpidos por retrocesos innecesarios, acertijos poco claros o combates cuyo nivel de exigencia no siempre está bien calibrado.

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Conclusión

Castlevania: Belmont's Curse es recomendable para quienes disfrutan los metroidvania, la exploración de mapas interconectados y los combates que exigen aprender patrones. Su dirección artística, el uso del látigo y el sistema de tarot ofrecen una aventura con personalidad, aunque la navegación críptica y los desequilibrios de dificultad le restan consistencia.

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Vale la pena jugarlo, especialmente para los seguidores de Castlevania y quienes busquen una aventura de acción con secretos y posibilidades de personalización. Hay problemas que impiden que todos sus sistemas funcionen igual de bien, pero sus mejores momentos compensan buena parte de esas irregularidades.

Calificación Castlevania: Belmont's Curse volkgames

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