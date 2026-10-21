GEARS OF WAR: E-DAY | RESEÑA: el horror regresa

Después de varios años sin una nueva entrega principal, Gears of War: E-Day vuelve a uno de los momentos más importantes de la historia de la franquicia: el Día de la Emergencia, cuando los Locust salen de las profundidades y atacan a la humanidad. En lugar de continuar los acontecimientos de las entregas anteriores, The Coalition apuesta por una precuela que nos lleva a los primeros momentos de una guerra que cambiará para siempre el destino de Sera.

La historia se desarrolla 14 años antes del primer Gears of War, en la ciudad de Kalona y sus alrededores. Allí encontramos a Marcus Fenix y Dominic Santiago, dos personajes fundamentales para la serie, cuando todavía están enfrentándose a las consecuencias de las Guerras del Péndulo. La aparición de los Locust transforma rápidamente su realidad y los obliga a luchar en medio de una catástrofe que supera cualquier expectativa.

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La decisión de regresar al pasado tiene una ventaja evidente: permite recuperar el tono de desesperación y horror que definió a los primeros juegos. La invasión no se presenta únicamente como una sucesión de enfrentamientos entre soldados y criaturas subterráneas. También muestra a civiles intentando escapar, calles destruidas y unidades militares que apenas consiguen pequeños avances frente a una amenaza que parece imposible de contener.



Esa sensación de impotencia es uno de los elementos más sólidos de la campaña. Incluso cuando Marcus y sus compañeros consiguen derrotar a grupos numerosos de enemigos, la situación general continúa empeorando. Las victorias son temporales y rara vez ofrecen una sensación de seguridad. El juego consigue transmitir que la supervivencia de los protagonistas no significa que la humanidad esté cerca de ganar.



Sin embargo, la historia divide opiniones cuando se trata de aprovechar su condición de precuela. Una de las valoraciones considera que el relato logra profundizar en los personajes y presentar el conflicto desde una perspectiva más humana. Otra señala que la trama se apoya demasiado en acontecimientos y elementos que los seguidores veteranos ya conocen, sin desarrollar suficientes sorpresas ni ofrecer una nueva lectura de lo sucedido en la saga original.

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Ambas posturas tienen sentido dentro de la propuesta. E-Day funciona como una puerta de entrada a este universo y como una representación directa de su acontecimiento fundacional, pero no siempre aprovecha la oportunidad de profundizar en aquello que los seguidores de años podrían esperar de una historia ambientada en este periodo.

Una guerra que se siente más cercana

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La campaña destaca por su manera de representar la invasión. En otros juegos de la franquicia, el conflicto ya lleva años desarrollándose y el jugador conoce buena parte de sus consecuencias. Aquí, en cambio, la amenaza irrumpe de forma repentina y la población todavía no comprende por completo lo que está ocurriendo.

Una guerra que se siente más cercana Cortesía: Xbox

Los primeros enfrentamientos ayudan a establecer esa diferencia. Los Locust no son simplemente objetivos que aparecen para poner a prueba la puntería del jugador. Su llegada está acompañada por el caos, el miedo y la destrucción de un entorno que hasta hace poco era parte de la vida cotidiana de sus habitantes.

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La violencia tiene un papel importante en la construcción de la atmósfera. Los cuerpos de los enemigos se desintegran durante los tiroteos, las calles quedan cubiertas de escombros y los gritos de las criaturas se mezclan con los de las personas atrapadas en la ciudad. La puesta en escena busca que el jugador perciba la invasión como una tragedia y no solamente como una excusa para encadenar combates.

Este enfoque acerca la precuela al horror de supervivencia, aunque sin abandonar la identidad de un juego de acción en tercera persona. La tensión no depende únicamente de momentos diseñados para asustar. También surge de la diferencia entre el poder de fuego de los protagonistas y la capacidad de los Locust para mantener la ofensiva.

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La campaña incorpora, además, una mirada sobre las decisiones militares y el funcionamiento de la Coalición de Gobiernos Ordenados (COG). Las respuestas iniciales de la organización no siempre son acertadas y la estructura de mando puede entrar en conflicto con las necesidades de los soldados que están combatiendo en las calles. Esa dimensión ayuda a mostrar que el desastre no se limita al enfrentamiento físico: también hay errores, sacrificios y decisiones que afectan a quienes intentan sobrevivir.

No obstante, el relato no siempre desarrolla estas ideas con la profundidad que podrían alcanzar. Parte de la información sobre el universo se explica de manera bastante directa, incluso cuando se trata de conceptos conocidos por los seguidores de la serie. En algunos momentos, la campaña parece más interesada en presentar elementos reconocibles a los nuevos jugadores que en explorar sus implicaciones para quienes llevan años siguiendo la historia.

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Marcus y Dom vuelven al centro

El regreso de Marcus Fenix y Dom Santiago es uno de los principales atractivos de E-Day. La precuela permite ver a los dos personajes en una etapa anterior a los acontecimientos del primer juego, cuando su relación todavía está marcada por el dolor y la pérdida.

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La muerte de Carlos, hermano de Dom y amigo cercano de Marcus, constituye uno de los puntos emocionales de la historia. El duelo compartido contribuye a explicar la conexión entre ambos soldados y ofrece un contexto para comprender mejor el vínculo que desarrollarán en entregas posteriores.

Marcus conserva su personalidad directa, su carácter áspero y su tendencia a cuestionar la autoridad. Dom, por su parte, continúa siendo un personaje emocionalmente afectado por sus pérdidas y preocupado por las personas que forman parte de su vida. La campaña utiliza esas características para construir una relación que todavía está en proceso de consolidarse.

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El problema es que la evolución de esta amistad no siempre recibe el espacio necesario. Aunque el duelo compartido sirve como punto de partida, algunos momentos se sienten demasiado cercanos a lo que ya conocemos de los personajes. La precuela aporta contexto, pero no necesariamente transforma la manera en que entendemos su relación.

A su lado aparecen Mags Carter y Lucas Reyes, dos integrantes de la escuadra que amplían el punto de vista sobre el conflicto. Mags es una antigua soldado que vuelve a involucrarse en la guerra cuando comienza la invasión. Su experiencia y determinación la convierten en una presencia importante dentro del grupo.

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Lucas representa una perspectiva distinta. Es un soldado más joven, con menos experiencia y una tendencia a apoyarse en las normas de la COG. Su comportamiento y sus conocimientos, a veces expresados en momentos poco oportunos, lo diferencian del resto de la escuadra. Una de las críticas señala que su desarrollo tarda demasiado en llegar, aunque los acontecimientos de la parte final de la campaña consiguen darle mayor relevancia.

En conjunto, el grupo aporta variedad al relato y permite mostrar distintas maneras de afrontar una situación límite. Sin embargo, la historia no siempre equilibra bien el tiempo dedicado a cada integrante. Algunos personajes cuentan con momentos más efectivos que otros y ciertas posibilidades dramáticas quedan menos desarrolladas de lo esperado.

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Un combate familiar con novedades

Si la narrativa es uno de los apartados más discutidos, el combate es el punto donde Gears of War: E-Day consigue mostrar con mayor claridad sus fortalezas. La estructura clásica de enfrentamientos en tercera persona, basada en buscar cobertura, asomarse para disparar y cambiar de posición para rodear a los enemigos, continúa funcionando. The Coalition no intenta transformar por completo la fórmula, sino introducir cambios que le dan mayor agilidad.

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Marcus y sus compañeros ahora pueden deslizarse, saltar, trepar obstáculos y superar coberturas con más rapidez. Estas opciones amplían las posibilidades de movimiento y permiten aprovechar mejor los desniveles de los escenarios. Aunque no cambian radicalmente la esencia del combate, sí hacen que los desplazamientos se sientan más dinámicos que en anteriores entregas.

La cobertura sigue siendo fundamental. Quedarse quieto detrás de una barricada puede funcionar durante algunos segundos, pero los enemigos tienen recursos para obligar al jugador a cambiar de posición. Algunos lanzan granadas de humo y avanzan directamente hacia los protagonistas, mientras que otros pueden interrumpir una estrategia que parecía segura. Esta agresividad mantiene la presión y obliga a prestar atención a lo que ocurre alrededor.

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El arsenal también conserva buena parte de su atractivo. El Lancer, con su característica sierra, vuelve a ofrecer enfrentamientos contundentes a corta distancia. El Hammerburst permite atacar desde posiciones más alejadas, mientras que otras armas aportan alternativas para diferentes situaciones. Entre las novedades destaca el Incinerator, capaz de lanzar una sustancia ácida, además de otras incorporaciones que amplían las opciones disponibles.

Los enemigos especiales y los enfrentamientos contra criaturas más poderosas evitan que todos los combates se resuelvan de la misma manera. La aparición de estos rivales puede desbaratar una estrategia y obliga a adaptar el uso de las armas, la cobertura y las habilidades disponibles. La amenaza de los Locust también se refuerza mediante su comportamiento: no siempre esperan a que el jugador cometa un error, sino que buscan presionarlo y sacarlo de sus posiciones defensivas.

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A esto se suman habilidades tácticas, como una inyección para recuperar salud y un dron que permite marcar enemigos. Estas herramientas ofrecen apoyo durante los enfrentamientos, aunque no eliminan la necesidad de administrar bien el espacio ni de tomar decisiones rápidas.

Personalización para cambiar la estrategia

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Una de las incorporaciones más interesantes es la posibilidad de encontrar modificaciones para las armas. Las cajas y otros objetos repartidos por los escenarios pueden contener mejoras que permiten ajustar el comportamiento del arsenal según las preferencias de cada jugador.

Estas modificaciones ofrecen diferentes beneficios, entre ellos cambios en la velocidad de recarga, el alcance del daño y la estabilidad del arma. También es posible incorporar elementos como miras, láseres y bayonetas en armas que normalmente no los tendrían. El sistema amplía las posibilidades de personalización sin alejarse de la esencia de los tiroteos.

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Las recargas perfectas, una mecánica característica de la serie, también adquieren nuevas posibilidades. Ejecutar correctamente la acción en el momento indicado puede ofrecer ventajas adicionales, como munición incendiaria o una mayor velocidad de disparo, dependiendo de la modificación equipada.

Este sistema añade una capa de decisiones que se agradece entre enfrentamientos. Buscar mejoras no es solamente una actividad secundaria para completar una colección: también puede cambiar la forma de afrontar las siguientes batallas. La posibilidad de adaptar el equipo permite experimentar con distintas configuraciones y encontrar las que mejor se ajusten a cada situación.

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Sin embargo, el juego también elimina o reduce algunas acciones presentes en entregas anteriores. Entre las ausencias señaladas están el uso de enemigos como escudos humanos y varias ejecuciones específicas de las armas. También desaparece la clásica carrera encorvada de la serie, reemplazada por un esprint más tradicional. Para algunos jugadores, estos cambios pueden sentirse como una pérdida de identidad, especialmente porque ciertas acciones estaban muy asociadas con la personalidad de Gears of War.

Kalona: una ciudad en plena destrucción

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El escenario principal de la campaña es Kalona, una ciudad que sirve como escenario de la invasión y como elemento narrativo. La arquitectura combina edificios de inspiración europea con estructuras industriales más modernas, mientras que los elementos góticos refuerzan la atmósfera sombría.

una ciudad en plena destrucción Cortesía: Xbox

La campaña alterna misiones lineales con sectores urbanos más abiertos. En estas zonas, el jugador puede elegir cómo avanzar, explorar edificios, encontrar objetos coleccionables y participar en objetivos secundarios. También es posible descubrir mejoras para las armas y elementos que amplían el contexto del mundo.

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Una de las mejores decisiones de diseño consiste en permitir que el jugador regrese a lugares que ya había visitado. Las calles y edificios no permanecen iguales: la invasión transforma progresivamente el entorno y convierte espacios reconocibles en escenarios de destrucción. Encontrarse nuevamente con una zona después de varias horas y descubrir cuánto ha cambiado ayuda a dimensionar la rapidez con la que los Locust están arrasando la ciudad.

Las misiones más lineales suelen ser las más efectivas. Están diseñadas para concentrar la acción, alternar enfrentamientos y ofrecer secuencias espectaculares. Una de las fuentes destaca especialmente un tiroteo en una pista de aterrizaje como uno de los momentos más memorables de la campaña.

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Los sectores abiertos, en cambio, generan opiniones divididas. Por un lado, permiten explorar con más libertad y encontrar recursos que ayudan a personalizar las armas. Por otro, las actividades secundarias pueden resultar repetitivas, ya que algunas se limitan a resistir varias oleadas de enemigos. Además, la similitud entre ciertos interiores reduce el incentivo para revisar cada rincón.

Por eso, la exploración funciona mejor cuando está integrada en la construcción del mundo y en la búsqueda de mejoras. Cuando se convierte en una lista de tareas parecidas entre sí, puede frenar el ritmo de una campaña que destaca por su intensidad.

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Un apartado audiovisual contundente

La presentación visual es otro de los elementos destacados por las fuentes. Los escenarios destruidos, la iluminación y las escenas cinemáticas contribuyen a representar una ciudad que pasa rápidamente de la normalidad al desastre. La destrucción progresiva de Kalona permite que el entorno cuente parte de la historia sin depender exclusivamente de diálogos.

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Los enfrentamientos también se benefician de esta presentación. El humo, el polvo, los escombros y la presencia de numerosos enemigos ayudan a transmitir la escala de la invasión. La puesta en escena busca que cada batalla se sienta violenta y caótica, en consonancia con el tono de la campaña.

No todas las valoraciones son igualmente positivas en el apartado técnico. Una de las reseñas reporta caídas de cuadros por segundo y pequeños tirones, especialmente durante los combates más exigentes. También menciona algunos defectos visuales a distancia. Estos problemas deben tenerse en cuenta al valorar la presentación, aunque las fuentes no ofrecen una evaluación uniforme del rendimiento en todas las plataformas.

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El sonido contribuye de manera importante a la identidad del juego. Los disparos, el impacto de las armas, los movimientos de los enemigos y los efectos de los escenarios refuerzan la contundencia de los enfrentamientos. La violencia no depende únicamente de lo que aparece en pantalla: también se construye mediante una mezcla sonora que hace que cada disparo y cada golpe tengan peso.

La música, compuesta por Adam Lastiwka según una de las fuentes, recibe elogios por su variedad. La banda sonora combina pasajes industriales, guitarras más solitarias, texturas inquietantes y momentos musicales que elevan la intensidad de la acción. En lugar de mantener una única sensación durante toda la campaña, acompaña los cambios entre tensión, desolación y enfrentamientos de gran escala.

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Duración y ritmo de la campaña

Una de las fuentes sitúa la campaña en aproximadamente 14 horas. Durante ese tiempo, el juego alterna tiroteos, desplazamientos por Kalona, objetivos secundarios y secuencias narrativas. La duración permite desarrollar la invasión sin limitarla a una sucesión breve de escenas de acción.

Duración y ritmo de la campaña Cortesía: Xbox

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El ritmo, sin embargo, no es completamente uniforme. Las misiones lineales suelen aprovechar mejor la estructura de la saga, mientras que algunos sectores explorables interrumpen la intensidad con actividades que no siempre ofrecen suficiente variedad. La repetición de ciertos objetivos secundarios puede hacer que explorar más de lo necesario resulte menos atractivo.

La historia también deja cuestiones sin resolver y mantiene algunos elementos abiertos para el futuro. Para ciertos jugadores, esto puede formar parte de una precuela que inicia acontecimientos conocidos por quienes han seguido la franquicia. Para otros, el desenlace puede sentirse incompleto, especialmente porque no responde a todos los interrogantes pendientes de entregas anteriores.

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Un multijugador con dos caras

El componente multijugador presenta propuestas competitivas y cooperativas. El modo Versus conserva la estructura tradicional de enfrentamientos entre jugadores, con partidas de cuatro contra cuatro, armas disponibles en el escenario y objetivos que incluyen eliminar al equipo contrario o cumplir tareas específicas.

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Su planteamiento directo puede resultar atractivo para quienes prefieren el combate clásico de la serie. Todos comienzan con el mismo equipamiento y deben buscar armas más poderosas en el mapa, lo que pone el énfasis en el posicionamiento y en la habilidad durante los enfrentamientos.

No obstante, una de las fuentes critica la cantidad limitada de mapas disponibles al lanzamiento, la falta de opciones para buscar partidas por modo específico y la ausencia de salas privadas y de un navegador de servidores. También señala que el emparejamiento puede producir enfrentamientos desequilibrados entre jugadores con niveles de experiencia muy distintos. La preferencia por los duelos a corta distancia con la escopeta Gnasher también puede reducir la variedad estratégica.

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Horde Siege recibe una valoración más favorable. Este modo enfrenta a tres equipos de cuatro integrantes contra los Locust en distintos sectores de Kalona. Cada escuadra tiene objetivos principales, pero también puede encontrar actividades opcionales y coincidir con otros equipos durante la batalla.

La cooperación surge de manera dinámica: los jugadores pueden ayudar a otras unidades, aprovechar fortificaciones que quedaron atrás o enfrentarse juntos a amenazas mayores. Las clases disponibles y la progresión permiten personalizar el equipo y desbloquear mejoras a medida que se avanza.

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El resultado es una propuesta cooperativa que parece aprovechar mejor la escala de la invasión y la necesidad de coordinarse. Aun así, las fuentes advierten que queda por ver cuánto tiempo podrá mantener el interés de la comunidad. La tienda de elementos cosméticos también genera críticas dentro de un modo competitivo que, por otra parte, evita un sistema tradicional de pases prémium.

Conclusión

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Gears of War: E-Day es recomendable para quienes buscan un juego de acción intenso, combates contundentes y una representación más cercana del origen de la guerra contra los Locust. Su campaña recupera buena parte de la identidad clásica de la saga, aunque su historia y algunas actividades de exploración no alcanzan el mismo nivel.

Vale la pena jugarlo, especialmente para los seguidores de Gears of War y quienes quieran conocer este acontecimiento desde el principio. Sus novedades mejoran el combate sin reinventarlo, y sus limitaciones impiden que la precuela sea igual de sólida en todos sus apartados.

Calificación Gears of War: E-Day Volkgames

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