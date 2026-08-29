Colombia hace historia en esports y alcanza un oro inédito en los Juegos Centroamericanos

En ese panorama aparece Zeu5 Esports, una organización profesional colombiana que ha conseguido un lugar destacado dentro de la competencia nacional. Su equipo de League of Legends suma siete campeonatos consecutivos de la Golden League, una racha que habla de la continuidad y el nivel competitivo que ha alcanzado su plantilla.

Ese recorrido también permitió que algunos de sus jugadores llegaran a una competencia completamente diferente. Representar a Colombia significaba trasladar toda esa experiencia de los torneos de esports al escenario de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde cada partida podía acercar al país a un resultado histórico.

La Selección Colombia estuvo conformada por Sergio Bautista, conocido como Gato; Juan Pablo Arcila, Ichiwin; Juan Esteban Guzmán, Zeypher; Gerson Castaño, Dye; Víctor Durango, Kei; y Jairo Urbina, Zelt. Entre ellos, Kei y Zelt llegaron al certamen como representantes de Zeu5 Esports, aportando al combinado nacional su experiencia dentro de la escena competitiva.



El objetivo era superar una competencia regional en la que cada partida exigía coordinación, capacidad de adaptación y decisiones precisas dentro de la Grieta del Invocador. Colombia respondió con una campaña que fue creciendo hasta convertirse en una de las actuaciones más destacadas del país en esta disciplina.



Y aunque el resultado final todavía estaba por definirse, el equipo ya había dejado una señal importante: el conjunto colombiano avanzaba sin conocer la derrota.

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La historia finalmente se escribió en la gran final. La Selección Colombia de League of Legends consiguió la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, la primera presea dorada del país en esports dentro de esta competencia, después de imponerse 2-0 ante el equipo anfitrión y completar todo el certamen de manera invicta.

El resultado representa un momento inédito para los deportes electrónicos colombianos. La selección no solo logró superar la fase de grupos y las semifinales sin caer, sino que cerró su participación con una victoria contundente en la serie definitiva.

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Para Zeu5 Esports, el logro también tiene un significado especial. Dos de sus jugadores, Kei y Zelt, hicieron parte del equipo que llevó a Colombia hasta el oro, confirmando en un escenario internacional el nivel competitivo que la organización ha construido durante los últimos años.

Esteban Zuleta, CEO de Zeu5 Esports, destacó precisamente el trabajo detrás de este resultado y el nivel mostrado por los jugadores colombianos. Para la organización, la actuación de Kei y Zelt representa una muestra del crecimiento del ecosistema nacional y de la capacidad de sus representantes para competir en escenarios regionales.

El camino hacia esta medalla también contó con respaldo tecnológico. Logitech G acompañó el proceso de preparación de los atletas como patrocinador oficial, proporcionando periféricos, tecnología e infraestructura técnica para la competencia.

Diego León, Country Manager para Colombia de Logitech, señaló que el resultado demuestra que el talento nacional puede competir de igual a igual en el escenario continental. También resaltó el trabajo desarrollado por Zeu5 y la importancia de que ese proceso terminara reflejándose en la primera medalla de oro del país en esports dentro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

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Más allá de la celebración por el resultado, el oro abre una nueva referencia para entender hasta dónde ha llegado la escena competitiva colombiana. Los siete títulos consecutivos de Zeu5 en la Golden League y ahora el campeonato internacional conseguido con la Selección Colombia muestran la continuidad de un proceso que ya no se limita a los torneos locales.

La participación de Kei y Zelt también pone el foco sobre las organizaciones que trabajan en el desarrollo de jugadores profesionales en el país. Su presencia en una selección nacional demuestra cómo el talento formado en estas estructuras puede terminar representando a Colombia en competencias de alcance continental.

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Con una campaña invicta y un 2-0 en la gran final, Colombia consiguió un oro que hasta ahora no existía en su historia dentro de los esports de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. El resultado de la Selección de League of Legends deja así una nueva marca para el gaming competitivo nacional y suma otro capítulo al crecimiento de esta disciplina en el país.

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